รู้แล้ว! กำหนดคลอด ฟารีดา ปลายปีนี้ นายห้างประจักษ์ชัย แจงคิวงาน 2 เดือนสุดท้าย

รู้แล้ว! กำหนดคลอดลูกคนแรกของ ฟารีดา ช่วงปลายปีนี้ ด้าน นายห้างประจักษ์ชัย แจงคิวงานรับได้อีกแค่ 2 เดือน พิจารณาตามความเหมาะสม
แม่ ๆ ออนไลน์เตรียมตัวนับถอยหลังรอการได้พบหน้าเบบี๋ตัวน้อยทายาทคนแรกของ ฟารีดา กันแล้ว เมื่อนายห้างประจักษ์ชัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความแจ้งข่าวเกี่ยวกับกำหนดคลอดลูกของฟารีดา พร้อมแจ้งคิวงานที่สามารถรับได้อีกแค่ 2 เดือนต่อจากนี้เท่านั้น เพื่อให้คุณแม่มือใหม่ได้พักผ่อนเตรียมตัวเจอหน้าลูกสาว ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่ร่วมส่งกำลังใจให้คุณแม่กันอย่างล้นหลาม
“#ฟารีดา คลอด 19 พย.จากนี้รับงานได้อีก 2 เดือน รีวิว อีเว้นท์ มีนักร้องชายร้องคู่ประกบ..พิจารณาในการรับงานให้น้องเป็นเคส ๆ ตามความเหมาะสม”
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อ้างอิงจาก : FB ประจักษ์ชัย ไหทองคำ
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