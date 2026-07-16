ประกาศผล บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 พรุ่งนี้ 6 โมงเช้า ผ่านเกณฑ์ 9.5 ล้านราย

กระทรวงการคลัง เตรียมประกาศผล บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 พรุ่งนี้ 6 โมงเช้า ผ่านเกณฑ์ 9.5 ล้านราย เช็กสิทธิผ่าน 4 ช่องทางหลัก
16 ก.ค. 2569 นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (คณะกรรมการฯ) ในการประชุม ครั้งที่ 9/2569 ได้มีการพิจารณาผลการลงทะเบียนและการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2569 ตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2569 และวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ได้มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการฯ ปี 2569 ดังนี้
1. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯ ปี 2569 มีผู้ผ่านเกณฑ์ 9.51 ล้านราย จากผู้ลงทะเบียน 18.82 ล้านราย โดยแบ่งเป็น
- กลุ่มที่ 1 ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรฯ) รายเดิม 12.70 ล้านราย
- กลุ่มที่ 2 ผู้ไม่มีบัตรฯ ตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (มท.) และระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO – LOGBOOK) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 0.74 ล้านราย
- กลุ่มที่ 3 ผู้ไม่มีบัตรฯ ที่ มท. ได้สำรวจพบเพิ่มเติมในช่วงการลงทะเบียน 5.38 ล้านราย
2. การปรับปรุงกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ปี 2569 ในส่วนของการประกาศผลรอบทบทวนสิทธิ เป็นในวันที่ 21 กันยายน 2569 เพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลของหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติเป็นไปด้วยความรอบคอบและให้ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติในรอบทบทวนสิทธิดังกล่าวสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2569
ดังนั้น จึงจะมีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ปี 2569 พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ผ่านช่องทางหลัก 4 ช่องทาง ได้แก่
- เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th (หรือ https://welfare.mof.go.th)
- แอปพลิเคชันเป๋าตัง
- แอปพลิเคชันทางรัฐ
- หน่วยรับลงทะเบียน 5 แห่ง (ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคาร ออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย)
ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามโครงการฯ ปี 2569 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
- ผู้มีบัตรฯ เดิม จะสามารถเริ่มใช้สิทธิตามโครงการฯ ปี 2569 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป
- ผู้ผ่านคุณสมบัติใหม่ จะต้องยืนยันตัวตน (e – KYC) ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือหน่วยรับลงทะเบียน 5 แห่งข้างต้นก่อน จึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ สำหรับผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการฯ ปี 2569 สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 กรกฎาคม 2569 ผ่าน 4 ช่องทางหลักข้างต้น โดยเมื่อยื่นขอทบทวนสิทธิแล้ว จะต้องติดต่อหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2569 และเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง
โดยจะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิในวันที่ 21 กันยายน 2569 ผ่าน 4 ช่องทางหลักข้างต้นเช่นเดิม และจะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป
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