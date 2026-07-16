การเงินเศรษฐกิจ

4 ธนาคารปิดปรับปรุงระบบ กรกฎาคม 2569 กระทบผู้ใช้แอปฯ เช็กวันเวลาที่นี่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 15:23 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 15:23 น.

4 ธนาคารปิดปรับปรุงระบบและย้ายสาขา เดือนกรกฎาคม 2569 กระทบผู้ใช้งานแอปฯ เช็กวันเวลาวางแผนธุรกรรมที่นี่

ผู้ใช้บริการสถาบันการเงินเตรียมตัววางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า ล่าสุดธนาคาร 3 แห่ง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบและแจ้งย้ายที่ทำการสาขาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2569 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลูกค้า

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

เริ่มต้นที่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร แจ้งปิดระบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ ในช่วงดึกของวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ไปจนถึงเวลา 02.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2569 โดยในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีระบบที่ไม่สามารถให้บริการได้ชั่วคราว ดังนี้

  • แอปพลิเคชัน KKP Better App
  • ระบบ KKP BIZ-e BANKING
  • การรับ SMS ยืนยันการทำรายการ
  • ระบบตู้ ATM (เฉพาะบริการ KKP DEBIT CARD)

ทางธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกและแนะนำให้ลูกค้ารีบทำธุรกรรมล่วงหน้าก่อนเวลาปิดระบบ หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร แจ้งปิดระบบ 18 ก.ค. 69
ภาพจาก Facebook : Kiatnakin Phatra

ธนาคารกรุงไทย

ถัดมาคือ ธนาคารกรุงไทย ประกาศเตรียมปิดปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2569 ทางธนาคารขอให้ลูกค้าวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้าเพื่อป้องกันความไม่สะดวกในการใช้งาน โดยบริการอื่น ๆ ยังคงเปิดให้ใช้งานได้ตามปกติ หากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center หมายเลข 02 111 1111

ธนาคารกรุงไทยปิดปรับปรุงระบบ ก.ค. 69
ภาพจาก Facebook : Krungthai Care

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้นในวันที่ 19 ก.ค. 2569

ธนาคารออมสิน ปิดปรับปรุงระบบโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ 19 ก.ค. 2569
ภาพจาก : gsb

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ปิดท้ายที่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank) แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ทำการสาขาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะย้ายสาขาโลตัส รวมโชค ไปเปิดให้บริการที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ (ชั้น 3) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป

สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการสาขาโลตัส รวมโชค ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ทางสาขาจะเปิดทำการถึงเวลา 15.00 น. เป็นวันสุดท้าย

ทั้งนี้ ลูกค้ายังคงสามารถทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือแอปพลิเคชัน LHB You ได้ตามปกติ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1327

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ย้ายสาขา
ภาพจาก Facebook : LH Bank

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 15:23 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 15:23 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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