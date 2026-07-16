4 ธนาคารปิดปรับปรุงระบบ กรกฎาคม 2569 กระทบผู้ใช้แอปฯ เช็กวันเวลาที่นี่

4 ธนาคารปิดปรับปรุงระบบและย้ายสาขา เดือนกรกฎาคม 2569 กระทบผู้ใช้งานแอปฯ เช็กวันเวลาวางแผนธุรกรรมที่นี่
ผู้ใช้บริการสถาบันการเงินเตรียมตัววางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า ล่าสุดธนาคาร 3 แห่ง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบและแจ้งย้ายที่ทำการสาขาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2569 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลูกค้า
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
เริ่มต้นที่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร แจ้งปิดระบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ ในช่วงดึกของวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ไปจนถึงเวลา 02.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2569 โดยในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีระบบที่ไม่สามารถให้บริการได้ชั่วคราว ดังนี้
- แอปพลิเคชัน KKP Better App
- ระบบ KKP BIZ-e BANKING
- การรับ SMS ยืนยันการทำรายการ
- ระบบตู้ ATM (เฉพาะบริการ KKP DEBIT CARD)
ทางธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกและแนะนำให้ลูกค้ารีบทำธุรกรรมล่วงหน้าก่อนเวลาปิดระบบ หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555
ธนาคารกรุงไทย
ถัดมาคือ ธนาคารกรุงไทย ประกาศเตรียมปิดปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2569 ทางธนาคารขอให้ลูกค้าวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้าเพื่อป้องกันความไม่สะดวกในการใช้งาน โดยบริการอื่น ๆ ยังคงเปิดให้ใช้งานได้ตามปกติ หากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center หมายเลข 02 111 1111
ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้นในวันที่ 19 ก.ค. 2569
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ปิดท้ายที่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank) แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ทำการสาขาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะย้ายสาขาโลตัส รวมโชค ไปเปิดให้บริการที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ (ชั้น 3) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป
สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการสาขาโลตัส รวมโชค ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ทางสาขาจะเปิดทำการถึงเวลา 15.00 น. เป็นวันสุดท้าย
ทั้งนี้ ลูกค้ายังคงสามารถทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือแอปพลิเคชัน LHB You ได้ตามปกติ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1327
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