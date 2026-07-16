ข่าวดาราบันเทิง

โมเมนต์ดีต่อใจ เพลง ชนม์ทิดา-เป๊ก เศรณี โผล่ร่วมเฟรมคู่กันอีกครั้งในวันเกิดคนสนิท

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 14:53 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 14:53 น.
โมเมนต์ดีต่อใจ เพลง ชนม์ทิดา-เป๊ก เศรณี โผล่ร่วมเฟรมคู่กันอีกครั้งในวันเกิดคนสนิท

โมเมนต์ดีต่อใจ เพลง ชนม์ทิดา-เป๊ก เศรณี โผล่ร่วมเฟรมคู่กันอีกครั้งในวันเกิดสไตลิสต์คนสนิท ทำชาวเน็ตแห่เชียร์รีเทิร์นรัก

เรียกได้ว่าเป็นโพสต์ที่สร้างความฮือฮาให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมาก เมื่อนักแสดงสาว เพลง ชนม์ทิดา ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของ ตู่ นันทิดา และ เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ ได้เดินทางไปร่วมฉลองวันเกิดของ แอลลี่ อรรคพล สไตลิสต์ชื่อดัง คนสนิทคนสำคัญของเธอด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุข

แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ดูน่าจะสร้างความสุขให้กับชาวเน็ตที่ได้เห็นภาพเซ็ทนี้นั่นก็คือ เป๊ก เศรณี ลูกชายนายกฯ อนุทิน และอดีตแฟนหนุ่มของ เพลง ชนม์ทิดา ก็อยู่ร่วมในเฟรมแห่งความสุขในครั้งนี้ด้วย

ท่ามกลางคอมเมนต์ของแฟน ๆ ที่ต่างก็แอบเชียร์แอบลุ้นอยู่ห่าง ๆ หลังจากเห็นรอยยิ้มของสาวเพลงจากภาพนี้ พร้อมพิมพ์ไปในทิศทางเดียวกันว่าอยากเห็น เพลง-เป๊ก กลับมาคบหากันอีกครั้งหนึ่ง

โมเมนต์ดีต่อใจ เพลง ชนม์ทิดา-เป๊ก เศรณี โผล่ร่วมเฟรมคู่กันอีกครั้งในวันเกิดคนสนิท -1

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โมเมนต์ดีต่อใจ เพลง ชนม์ทิดา-เป๊ก เศรณี โผล่ร่วมเฟรมคู่กันอีกครั้งในวันเกิดคนสนิท -2

โมเมนต์ดีต่อใจ เพลง ชนม์ทิดา-เป๊ก เศรณี โผล่ร่วมเฟรมคู่กันอีกครั้งในวันเกิดคนสนิท -3
ภาพจาก : IG allybunnyruth

 

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อ้างอิงจาก : IG plengasavahame

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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