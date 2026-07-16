โมเมนต์ดีต่อใจ เพลง ชนม์ทิดา-เป๊ก เศรณี โผล่ร่วมเฟรมคู่กันอีกครั้งในวันเกิดคนสนิท

โมเมนต์ดีต่อใจ เพลง ชนม์ทิดา-เป๊ก เศรณี โผล่ร่วมเฟรมคู่กันอีกครั้งในวันเกิดสไตลิสต์คนสนิท ทำชาวเน็ตแห่เชียร์รีเทิร์นรัก
เรียกได้ว่าเป็นโพสต์ที่สร้างความฮือฮาให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมาก เมื่อนักแสดงสาว เพลง ชนม์ทิดา ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของ ตู่ นันทิดา และ เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ ได้เดินทางไปร่วมฉลองวันเกิดของ แอลลี่ อรรคพล สไตลิสต์ชื่อดัง คนสนิทคนสำคัญของเธอด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุข
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ดูน่าจะสร้างความสุขให้กับชาวเน็ตที่ได้เห็นภาพเซ็ทนี้นั่นก็คือ เป๊ก เศรณี ลูกชายนายกฯ อนุทิน และอดีตแฟนหนุ่มของ เพลง ชนม์ทิดา ก็อยู่ร่วมในเฟรมแห่งความสุขในครั้งนี้ด้วย
ท่ามกลางคอมเมนต์ของแฟน ๆ ที่ต่างก็แอบเชียร์แอบลุ้นอยู่ห่าง ๆ หลังจากเห็นรอยยิ้มของสาวเพลงจากภาพนี้ พร้อมพิมพ์ไปในทิศทางเดียวกันว่าอยากเห็น เพลง-เป๊ก กลับมาคบหากันอีกครั้งหนึ่ง
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อ้างอิงจาก : IG plengasavahame
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