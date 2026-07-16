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โซเชียลแห่ชม! คนขับรถเมล์ ให้หนุ่มไม่มีเงินขึ้นรถฟรี แถมแจกขนม ควักเงินให้อีก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 14:26 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 14:26 น.
โซเชียลแห่ชม! คนขับรถเมล์ ให้หนุ่มไม่มีเงินขึ้นรถฟรี แถมแจกขนม ควักเงินให้อีก

โซเชียลแห่ชม! คนขับรถเมล์ ให้หนุ่มไม่มีเงินขึ้นรถฟรี แถมแจกขนม ควักเงินสดให้อีก 100 บาท หลังลงจากรถยังไหว้ขอบคุณ

ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ บนท้องถนนที่ทำเอาชาวเน็ตต่างพากันใจฟูและยิ้มตามไปตาม ๆ กัน เพจ หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ โพสต์เรื่องราวจากคลิปวิดีโอของผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานขับรถเมล์ เมื่อชายสวมเสื้อสีดำและแมสก์สีดำเดินเข้ามาหาระหว่างที่กำลังขับรถ พร้อมบอกว่าไม่มีเงินค่าโดยสาร และขอโดยสารไปด้วยได้หรือไม่ พนักงานขับรถเมล์รายนี้ยินดีอนุญาตทันที

ก่อนถึงป้ายที่ชายรายดังกล่าวจะลง ชายคนนั้นเดินมาขอบคุณ พนักงานขับรถเมล์ได้ยื่นขนมและน้ำให้ แล้วยังกวักมือเรียกกลับมาเพื่อให้เงินอีก 100 บาท หลังจากชายลงจากรถแล้วยังมองขึ้นมาทางหน้าต่างและยกมือไหว้ขอบคุณซ้ำอีกครั้ง

พนักงานขับรถเมล์ยื่นขนมและน้ำให้ชายที่ขอขึ้นรถฟรี
FB/ หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ

จากเรื่องราวดังกล่าว ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นชื่นชมพนักงานขับรถเมล์เป็นจำนวนมาก เช่น “มีความสุขใจขึ้นมาทันทีได้อ่านเรื่องดี ๆ แบบนี้” , “ติดตามพี่เค้ามาสักพักพี่แกชอบช่วยเหลือคนตลอดเพราะนั้นก็คือความสุขของเค้าอีกอย่างครับชื่นชมครับ”

ชาวเน็ตส่วนหนึ่งยังได้แชร์ประสบการณ์ดี ๆ ของตัวเองด้วยว่า “มีประสบการณ์ที่ดีกับพี่กระเป๋ารถเมล์ เหตุการณ์นี้คือ 40 กว่าปีที่แล้วมั้งคะ คือเลิกเรียนแถวลาดพร้าวพ่อให้นั่งรถเมล์ไปเจอที่สนามเทนนิสแถวราชวิถี ความเด๋อคือขึ้นสายผิด เค้าหมดระยะทางก่อนถึงปลายทาง ตายล่ะทำไงดี เลยเดินไปบอกพี่กระเป๋าว่าต้องไปต่อแต่ไม่มีตังค์ค่ะ 555 พี่เค้าเลยควักตังค์ให้ 5 บาท จำได้ไม่ลืม”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 14:26 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 14:26 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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