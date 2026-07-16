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เพิกถอนบรรจุ ขรก. โกงสอบท้องถิ่น ล็อตแรก​ 3621 คน ยันไม่เปิดชื่อ จ่อจัดอันดับใหม่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 14:29 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 14:37 น.
ปลัด มท. สั่งฟัน 3621 ข้าราชการท้องถิ่นทุจริตสอบ

ปลัด มท. สั่งเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นทุจริตสอบ กลุ่มแรก 3,621 คน ย้ำไม่มีการเปิดชื่อ พร้อมรื้อตรวจข้อสอบใหม่ 4 แสนรายภายใน 15 วัน การันตีคนสุจริตไม่ถูกปลดแน่นอน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้ง นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ส.ถ.) มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม เป็นต้นไป มุ่งหวังให้ผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์เข้ามาบริหารจัดการปัญหาที่อยู่ในความสนใจของประชาชนโดยตรง และแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้องโดยเร็วที่สุด

การตรวจสอบข้อมูลพบคะแนนผิดปกติรวม 5,814 คน แบ่งผู้กระทำผิดออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกมีจำนวน 3,621 คน พบหลักฐานชัดเจนว่าสอบตกแต่มีคนปรับเพิ่มคะแนนให้ผ่านเกณฑ์ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) และฝ่ายเลขาฯ จึงเลื่อนกำหนดการประชุมจากวันที่ 23 กรกฎาคม มาเป็นช่วงบ่ายของวันที่ 17 กรกฎาคมแทน เป้าหมายเพื่อพิจารณาและมีมติเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งบุคคลกลุ่มนี้ทันที

หลังมีมติจะส่งรายชื่อทั้ง 3,621 คนไปยังจังหวัดต้นสังกัดเพื่อดำเนินการถอนการบรรจุตามขั้นตอนทางปกครอง เจ้าหน้าที่จะไม่ประกาศรายชื่อต่อสาธารณะโดยตรง แต่จะแจ้งผลไปยังจังหวัดแทน

ส่วนการเรียกคืนเงินเดือนและค่าตอบแทน จะพิจารณาตามข้อกฎหมาย เจตนา และพฤติการณ์ของแต่ละบุคคลอย่างละเอียดอีกครั้ง

สำหรับยอดผู้บรรจุรับราชการทั่วประเทศมี 14,988 คน จากที่เรียกรายงานตัว 15,520 คน เนื่องจากมีผู้ไม่มารายงานตัวประมาณ 530 คน ในจำนวนผู้ที่ทำงานจริง มี 9,174 คนที่ผลคะแนนดิบตรงกับประกาศรายชื่อ ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยัน 100% ว่าจะไม่มีการเพิกถอนบุคคลกลุ่มนี้ มุ่งปกป้องข้าราชการที่สอบผ่านด้วยความรู้ความสามารถอย่างสุจริต และลดความกังวลใจจากการที่สังคมมองเหมารวม

กลุ่มที่ 2 ทำคะแนนผ่านเกณฑ์อยู่แล้วแต่มีการเพิ่มคะแนนให้ และกลุ่มที่ 3 มีเอกสารคะแนนไม่ชัดเจน กระทรวงมหาดไทยจะเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานกลาง เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงาน ก.พ. ตรวจกระดาษคำตอบใหม่กว่า 800,000 แผ่นของผู้เข้าสอบกว่า 400,000 คน เพื่อจัดลำดับใหม่ เจ้าหน้าที่จะใช้ไฟล์สแกนในแฟลชไดรฟ์ของ ส.ถ. เปรียบเทียบข้อมูล แม้กระดาษคำตอบตัวจริงจะเก็บไว้ที่สำนักงาน ป.ป.ช. แล้วก็ตาม กระบวนการจัดลำดับคะแนนดิบใหม่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 15 วัน ผู้ที่สอบได้คะแนนถูกต้องในลำดับถัดไปจะมาบรรจุทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง หากตรวจรอบใหม่แล้วคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ก็ต้องตกไปตามระเบียบ

ด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กสถ. ระบุว่ามหาวิทยาลัยผู้จัดสอบเคยมารับรองความถูกต้องของรายชื่อ ทำให้คณะกรรมการอนุมัติประกาศผล เมื่อเกิดความเสียหาย คณะกรรมการต้องรับผิดชอบร่วมกันและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองผ่านการประชุมเพิกถอน สำหรับคดีอาญา สำนักงานตำรวจแห่งชาติและ ป.ป.ช. กำลังสืบสวนขยายผลและพาดพิงถึงบุคคลต่าง ๆ เพิ่มขึ้น หากพบว่าคณะกรรมการคนใดเจตนาเอื้อประโยชน์ จะต้องรับโทษทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด ส่วนผู้บริสุทธิ์จะสามารถพิสูจน์ความจริงเพื่อพ้นมลทินต่อไป

กรณีมีกระแสข่าวการจ่ายเงินซื้อตำแหน่งสำรอง การนับคะแนนใหม่จะช่วยเปรียบเทียบและหาข้อเท็จจริงได้ชัดเจนว่ามีการปรับเพิ่มคะแนนหรือไม่ ปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการมีส่วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงิน โดยตั้งข้อสังเกตว่าข่าวลืออาจมาจากเพจอวตารหรือผู้รับจ้างเขียน

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยพร้อมสังคายนาการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นใหม่ทั้งหมด เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมั่นว่ารักษาการอธิบดี ส.ถ. คนใหม่จะบริหารเรื่องนี้ได้ดีด้วยประสบการณ์การเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอาวุโส นอกจากการประชุมเพิกถอนแล้ว พรุ่งนี้จะประชุมเรื่องการนับคะแนนและกำหนดกรอบเวลาทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ปัญหาค้างคา

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 14:29 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 14:37 น.
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นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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