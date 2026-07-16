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ตรวจผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.ค. 69 เช็กประกาศผลรางวัลทุกชุด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 15:00 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 16:15 น.
ตรวจผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.ค. 69 เช็กประกาศผลรางวัลทุกชุด

ตรวจผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.ค. 69 รอประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง เช็กช่องทางตรวจผลได้ที่นี่

สลากดิจิทัล L6 งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 ใกล้ประกาศผลแล้ว ผู้ถือสลากผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เตรียมตรวจรางวัลกันได้เร็วๆ นี้

ธนาคารกรุงไทยจะเปิดเผยผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักแบบดิจิทัล โดยอ้างอิงจากผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดเดียวกันในวันเดียวกัน ผู้ถือสลากดิจิทัลสามารถตรวจผลได้ทั้งรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว ผ่านแอปฯ เป๋าตังโดยตรง โดยระบบจะแจ้งเตือนอัตโนมัติทันทีหากถูกรางวัล

ผลรางวัลสลากหกหลักแบบดิจิทัล (L6) งวด 16 ก.ค. 69

  • เลขรางวัลสามตรง: 214 รางวัลละ 4,376 บาท
  • เลขรางวัลสามสลับหลัก: 124, 142, 241, 412, 421 รางวัลละ 863 บาท
  • เลขรางวัลสองตรง: 71 รางวัลละ 525 บาท
  • เลขรางวัลพิเศษ: 214000002996 รางวัลละ 805,727.00 บาท

ผู้ที่ถูกรางวัลสามารถกดรับเงินผ่านแอปฯ เป๋าตังได้ทันทีหลังประกาศผลอย่างเป็นทางการ โดยไม่ต้องเดินทางไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีที่ผูกไว้โดยอัตโนมัติ ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ซื้อสลากงวดนี้ สามารถเลือกซื้อสลากดิจิทัลงวดถัดไปได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ของวันถัดจากวันออกรางวัล ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด

The Thaiger จะอัปเดตตัวเลขรางวัลทุกประเภททันทีที่ธนาคารกรุงไทยและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลอย่างเป็นทางการ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 15:00 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 16:15 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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