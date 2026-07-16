รีวิว The Odyssey (2026) ฉบับ โนแลน สนุกคุ้มค่าตั๋วแค่ไหน

หลังจากรอคอยกันมาข้ามปี The Odyssey ผลงานล่าสุดของ คริสโตเฟอร์ โนแลน ผู้กำกับเจ้าของรางวัลออสการ์จาก Oppenheimer เข้าฉายในไทยแล้ววันนี้ (16 กรกฎาคม 2026) ก่อนอเมริกาหนึ่งวัน
ทันทีที่สื่อทั่วโลก รีวิวอย่างเป็นทางการเมื่อคืนที่ผ่านมา คะแนนบนเว็บไซต์ Rotten Tomatoes ก็พุ่งขึ้นไปแตะระดับ 98 ถึง 99% จากรีวิวกว่า 140 ชิ้น กลายเป็นหนังที่ได้คะแนนสูงที่สุดในชีวิตการทำงานของโนแลน สูงกว่าแบทแมน The Dark Knight และ Memento ที่เคยครองสถิติเดิมไว้ที่ 94% และสูงกว่า Oppenheimer ที่คว้าออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมาแล้วด้วยซ้ำ
มหากาพย์โอดิสซี คืออะไร
มหากาพย์โอดิสซี The Odyssey ดัดแปลงจากมหากาพย์กรีกโบราณของโฮเมอร์ที่มีอายุกว่า 2,800 ปี เล่าเรื่องของโอดิสเซียส กษัตริย์แห่งเกาะอิธากา (รับบทโดย แมตต์ เดม่อน) ที่ต้องเดินทางกลับบ้านหลังสงครามกรุงทรอยจบลง แต่การเดินทางกลับกินเวลายาวนานหลายปี เต็มไปด้วยอุปสรรค ทั้งยักษ์ไซคลอปส์ เหล่าไซเรน แม่มดเซอร์ซี และเทพเจ้าที่คอยขัดขวาง ขณะที่ทางบ้าน เพเนโลพีภรรยา (แอนน์ แฮตทาเวย์) และเทเลมาคัสลูกชาย (ทอม ฮอลแลนด์) ต้องรับมือกับเหล่าผู้มาสู่ขอที่นำโดยแอนทิโนอุสจอมวางแผน (โรเบิร์ต แพททินสัน)
นักแสดงสมทบอัดแน่นระดับที่หาได้ยากในหนังเรื่องเดียว ทั้ง เซนดาย่า, ชาลีส เธอรอน ,ลูปิต้า ยองโก, Samantha Morton, Jon Bernthal, Mia Goth และ John Leguizamo
จุดขายใหญ่คือ นี่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในประวัติศาสตร์ที่ถ่ายทำด้วยกล้องฟิล์ม IMAX ทั้งเรื่อง ใช้งบสร้างราว 250 ล้านดอลลาร์ ถ่ายทำจริงใน 6 ประเทศ ทั้งโมร็อกโก กรีซ อิตาลี ไอซ์แลนด์ สกอตแลนด์ และมอลตา ความยาวเกือบ 3 ชั่วโมง ได้เรท R
รีวิวสำนักใหญ่เทคะแนนเต็มให้เพียบ
The Guardian โดย ปีเตอร์ แบรดชอว์ นักวิจารณ์รุ่นใหญ่ ให้คะแนนเต็ม 5 ดาว ชื่นชมว่าเป็นหนังที่ทะเยอทะยาน กล้าหาญ เต็มไปด้วยลูกเล่นทางภาพยนตร์ พร้อมบรรยายว่าหนังทิ้งความรู้สึกเหมือนภาพลวงตาขนาดมหึมาที่ชวนให้ครุ่นคิดถึงชีวิตที่พังทลายจากสงคราม
USA Today ให้ 4 เต็ม 4 ถึงขั้นยกให้เป็นผลงานที่ดีที่สุดทั้งในอาชีพของ โนแลน และของ เดม่อน ขณะที่ The Independent โดย คลาริสส์ ลอฟเรย์ ก็ฟันธงว่านี่คืองานที่ดีที่สุดของ โนแลน และสมควรเป็นหนังที่นิยามตัวตนของเขา
IndieWire โดย เดวิด เออร์ลิช บรรยายว่าหนังทั้งดิบ ทั้งลุ่มลึก และกึกก้องราวกับเสียงฟ้าคำราม พร้อมยกให้การแสดงของ แมตต์ เป็นบทบาทที่ดีที่สุดในชีวิต ด้าน Los Angeles Times ชี้ว่า โนแลนไม่ยอมก้มหัวให้ต้นฉบับคลาสสิก แต่หยิบงานของโฮเมอร์มาตัดต่อใหม่ให้กลายเป็นเรื่องเล่าในแบบของตัวเอง ที่ว่าด้วยความทรงจำ ตัวตน และการเลื่อนไหลของเวลา
สำนักข่าว AP สรุปว่าแก่นแท้ของมหากาพย์ยังอยู่ครบ การเดินทางของโอดิสเซียสกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ส่วน Esquire มองว่านี่คือผลงานของทีมงานระดับปรมาจารย์ที่ทุกคนอยู่ในจุดสูงสุดของฝีมือ IGN เสริมว่าหนังผสมความสยองขวัญ ความหวาดหวั่นเชิงปรัชญา และอารมณ์ขันเข้าด้วยกันได้อย่างน่าทึ่ง และ Total Film ยกให้เป็นตัวเต็งหนังแห่งปีตั้งแต่กลางปี
จุดที่นักวิจารณ์ชมตรงกัน
สิ่งที่แทบทุกสำนักพูดเป็นเสียงเดียวกันคืองานภาพระดับที่ต้องดูในโรงเท่านั้น โดยเฉพาะฉากยักษ์ไซคลอปส์และฉากกลางทะเลที่หลายคนบอกว่าดูแล้วนึกไม่ออกว่าถ่ายมาได้อย่างไร ดนตรีประกอบของ ลุดวิก โกรันส์สัน ก็ถูกยกให้เป็นหัวใจของประสบการณ์ทั้งหมด
ด้านการแสดง นอกจาก แมตต์ แล้ว ซาแมนธา มอร์ตัน ในบทแม่มดเซอร์ซีถูกหลายสำนักรวมถึง Variety ยกให้เป็นการแสดงที่น่าจดจำที่สุดของเรื่อง จอห์น เลกุยซาโม ในบทคนเลี้ยงหมูตาบอดผู้ภักดีก็ได้รับคำชมว่าเป็นตัวละครที่กินใจที่สุด ส่วน โรเบิร์ต แพททินสัน เล่นเป็นวายร้ายได้จัดจ้านจนนักวิจารณ์บางคนบอกว่าดูเพลินที่สุดในเรื่อง
แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีเสียงติ
แม้คะแนนจะสูงลิ่ว แต่รีวิวจำนวนไม่น้อยมีข้อสังเกตตรงกันอยู่ 3 เรื่อง
เรื่องแรกคืออารมณ์ Variety โดย กาย ลอดจ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในรีวิวที่ละเอียดที่สุด มองว่าหนังตระการตาและชวนติดตามตลอดเกือบ 3 ชั่วโมง แต่ไม่เคยไปถึงขั้นสะเทือนใจจริงๆ เพราะภาพและเสียงตรึงคนดูไว้จนแทบไม่ทันสังเกตว่าหัวใจยังไม่ได้ไปกับหนังเต็มร้อย พร้อมติว่าทอม ฮอลแลนด์ ยังดูอ่อนเกินบทไปหน่อย
เรื่องที่สองคือจังหวะการเล่าเรื่อง The Hollywood Reporter มองว่าหนังไม่สม่ำเสมอและยังไม่แน่นเท่า Oppenheimer แต่ถูกยกระดับด้วยทีมนักแสดงที่เปล่งประกาย ส่วน Forbes ระบุว่าบางฉากยืดยาวเกินความจำเป็น
เรื่องที่สามคือฉากแอ็กชัน นักวิจารณ์หลายคนรวมถึง Seattle Times ติว่าฉากต่อสู้ช่วงท้ายตัดต่อสับสนวุ่นวายจนขาดโฟกัส การปะทะทางกายภาพยังเบากว่าที่เรื่องราวแนวล้างแค้นในตำนานควรจะเป็น
ส่วนเสียงลบจริงๆ มีน้อยมาก The Film Stage มองว่าเมื่อทุกอย่างถูกทำให้ยิ่งใหญ่ไปหมด ก็ไม่เหลืออะไรที่ยิ่งใหญ่จริง ขณะที่ Film Threat วิจารณ์แรงที่สุดว่าหนังดูเหมือนงานมือสมัครเล่น แต่ทั้งสองสำนักคือเสียงส่วนน้อยท่ามกลางรีวิวบวกเกือบทั้งหมด
สรุปแล้ว The Odyssey 2026 ฉบับ คริสโตเฟอร์ โนแลน ควรไปดูไหม
ถ้าเชื่อเสียงนักวิจารณ์ คำตอบคือควรดู และควรดูในโรง IMAX ถ้าเป็นไปได้ เพราะหนังถูกออกแบบมาเพื่อจอยักษ์โดยเฉพาะ นักวิจารณ์เกือบทุกสำนักเห็นตรงกันว่านี่คือประสบการณ์โรงภาพยนตร์ระดับต้นๆ ของปี 2026 และอาจเป็นหมุดหมายใหม่ในอาชีพของ Nolan
สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อตั๋วคือหนังยาวเกือบ 3 ชั่วโมง ได้เรท R มีความรุนแรงและฉากสยองขวัญ ไม่ใช่หนังแอ็กชันฟอร์มยักษ์แบบดูเอามันส์อย่างเดียว แต่เป็นมหากาพย์ที่เล่าแบบไม่เรียงลำดับเวลาตามสไตล์ Nolan และถ้าคาดหวังฉากต่อสู้ระดับเดือดสุดขีด รีวิวหลายชิ้นเตือนไว้แล้วว่านั่นไม่ใช่จุดแข็งของเรื่องนี้ จุดแข็งคือภาพ เสียง การแสดง และความรู้สึกท่วมท้นเมื่อไฟในโรงดับลง
The Odyssey เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วไทยแล้ววันนี้ 16 กรกฎาคม 2026 ทั้งระบบปกติและ IMAX
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