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ตรวจผลหวย N3 งวด 16 ก.ค. 69 เช็กเวลาออกรางวัลและวิธีตรวจผล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 13:43 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 13:52 น.
เคาท์ดาวน์หวย N3 งวด 16 ก.ค. 69 เช็กเวลาออก-วิธีตรวจผล

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตรียมออกรางวัล N3 บ่ายนี้ เช็กช่องทางถ่ายทอดสดและขั้นตอนตรวจผลก่อนใคร

หวย N3 งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 ใกล้ประกาศผลแล้ว คอหวยเลข 3 ตัวเตรียมตัวตรวจรางวัลกันได้เร็วๆ นี้

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดออกรางวัลสลากตัวเลขสามหลัก หรือ N3 ที่อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี โดยอ้างอิงผลจากการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักในวันเดียวกัน รางวัลสามตรงและสามสลับหลักนำมาจากเลข 3 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1 ส่วนรางวัลสองตรงมาจากเลขท้าย 2 ตัว และรางวัลพิเศษจะสุ่มออกภายหลังจากผู้ถูกรางวัลสามตรงเท่านั้น

  • รางวัลสามตรง: รอประกาศผล รับเงินรางวัลมูลค่า 3,963 บาทต่อรางวัล

  • รางวัลสามสลับหลัก: รอประกาศผล รับเงินรางวัลละ 683 บาท

  • รางวัลสองตรง: รอประกาศผล รับเงินรางวัลละ 231 บาท

  • รางวัลพิเศษ: รอประกาศผล รับเงินรางวัลสูงสุดถึง 810,198 บาทต่อรางวัล

ผู้ที่ถือสลากสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ตามช่องทางหลักของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันตรวจหวยของสำนักข่าวต่างๆ ที่มักอัปเดตผลทันทีหลังออกรางวัลเสร็จสิ้น

สำหรับผู้ถูกรางวัล N3 สามารถกดรับเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ทันทีสำหรับสลากดิจิทัล โดยต้องชำระค่าอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาทต่อเงินรางวัล 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท ส่วนการรับเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารไม่มีค่าธรรมเนียม

The Thaiger จะติดตามผลการออกรางวัลอย่างใกล้ชิด และจะรายงานตัวเลขรางวัลทุกประเภททันทีที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลอย่างเป็นทางการ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 13:43 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 13:52 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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