ตรวจผลหวย N3 งวด 16 ก.ค. 69 เช็กเวลาออกรางวัลและวิธีตรวจผล
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตรียมออกรางวัล N3 บ่ายนี้ เช็กช่องทางถ่ายทอดสดและขั้นตอนตรวจผลก่อนใคร
หวย N3 งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 ใกล้ประกาศผลแล้ว คอหวยเลข 3 ตัวเตรียมตัวตรวจรางวัลกันได้เร็วๆ นี้
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดออกรางวัลสลากตัวเลขสามหลัก หรือ N3 ที่อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี โดยอ้างอิงผลจากการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักในวันเดียวกัน รางวัลสามตรงและสามสลับหลักนำมาจากเลข 3 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1 ส่วนรางวัลสองตรงมาจากเลขท้าย 2 ตัว และรางวัลพิเศษจะสุ่มออกภายหลังจากผู้ถูกรางวัลสามตรงเท่านั้น
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รางวัลสามตรง: รอประกาศผล รับเงินรางวัลมูลค่า 3,963 บาทต่อรางวัล
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รางวัลสามสลับหลัก: รอประกาศผล รับเงินรางวัลละ 683 บาท
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รางวัลสองตรง: รอประกาศผล รับเงินรางวัลละ 231 บาท
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รางวัลพิเศษ: รอประกาศผล รับเงินรางวัลสูงสุดถึง 810,198 บาทต่อรางวัล
ผู้ที่ถือสลากสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ตามช่องทางหลักของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันตรวจหวยของสำนักข่าวต่างๆ ที่มักอัปเดตผลทันทีหลังออกรางวัลเสร็จสิ้น
สำหรับผู้ถูกรางวัล N3 สามารถกดรับเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ทันทีสำหรับสลากดิจิทัล โดยต้องชำระค่าอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาทต่อเงินรางวัล 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท ส่วนการรับเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารไม่มีค่าธรรมเนียม
The Thaiger จะติดตามผลการออกรางวัลอย่างใกล้ชิด และจะรายงานตัวเลขรางวัลทุกประเภททันทีที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลอย่างเป็นทางการ
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