เบน ชลาทิศ ถูกหนุ่มใหญ่แซะ “ไม่ดัง” กลางร้านอาหาร โพสต์ฟาดหลังเห็นช็อตเด็ดตอนเช็กบิล

เบน ชลาทิศ องค์แม่ลง! ถูกหนุ่มใหญ่พูดแซะ “ไม่ดัง” กลางร้านอาหาร ก่อนโพสต์ฟาดหลังเห็นช็อตเด็ดตอนเช็กบิล ทำสะใจทั้งโซเชียล
บอกเลยว่าอย่าให้องค์แม่ต้องลงเด็ดขาด เพราะแม่ฟาดกลับแบบสาแก่ใจแน่นอน เมื่อนักร้องเสียงคุณภาพอย่าง เบน ชลาทิศ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังเจอชายวัยกลางคนรายหนึ่งพูดแซะต่อหน้าต่อตาว่า “ไม่ดัง” ขณะกินข้าวที่ร้านอาหาร แต่เรื่องนี้จะไม่สะกิดใจแม่มากจนต้องออกมาวีนแตกระบายในเฟซบุ๊กขนาดนั้น ถ้าไม่เห็นพฤติกรรมของชายคนดังกล่าวที่กระทำกับแม่ช่วงที่เช็กบิลค่าอาหาร
เบน ชลาทิศ เล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบระบุว่า “คือวันก่อนไปกินข้าวที่ร้านอาหารร้านนึง มีโต๊ะข้าง ๆ ติดกัน เค้านั่งอยู่ก่อนแล้ว 3 คน ผู้ชายอายุน่าจะประมาณ 40 up แม่ผู้ชาย แล้วก็แฟนสาว นั่ง ๆ ไปซักพัก น้องผู้หญิงก็เดินถือกระดาษมาขอลายเซนต์ บอกคุณแม่แฟนชอบมาก เราก็มองไปหาคุณแม่เค้าที่โต๊ะพยักหน้ายิ้มให้พลางพูดขอบคุณ แล้วก็เซนต์ให้ พร้อมเขียนอวยพรขอให้คุณแม่มีความสุขมาก ๆ นะครับ เสร็จน้องเค้าก็ขอบคุณแล้วเดินกลับโต๊ะ ก็คิดว่าเรียบร้อย พอถึงโต๊ะ น้องผู้หญิงเค้าก็อ่านออกเสียงข้อความที่เราเขียนให้คุณแม่ฟัง เราก็ได้ยิน อ่านจบ คุณแม่ก็หันมาหาเรายิ้มให้กันอีกที
ทีนี้ผู้ชายก็พูดขึ้นมาลอย ๆ ว่า “ขอไปทำไม ไม่เห็นดัง ขอคนอื่นดีกว่า“ แค่นี้ แล้วบทสนทนาโต๊ะนั้นก็เงียบไป คือโต๊ะมันติดกันไง ได้ยินไง เลยหันไปมอง เค้าก็ไม่ได้สนใจมองมาทางนี้ น้องผู้หญิงกับแม่ก็ก้มหน้า … เราก็ได้แต่เจ็บแปลบก้มหน้าก้มตากินไปเงียบ ๆ แต่ตอนนี้สนใจในทุกความเคลื่อนไหวของโต๊ะนั้นละไง
ซักพักโต๊ะนั้นเช็คบิล พนักงานเดินมา ยื่นบิล ผู้ชายนั่งนิ่งก้มหน้าเล่นมือถือไม่ได้ใส่ใจ แม่เค้ายื่นมือไปเอาบิลมาส่งบัตรเครดิตจ่าย … แค่นั้น ความขุ่นเคืองที่เกิดขึ้นในใจเราก่อนหน้านี้ก็มลายหายไปสิ้น ไอ้ขี้กลาก ขี้หมามาก แก่จนป่านนี้แล้ว แทนที่จะหาเลี้ยงแม่เลี้ยงแฟน มึงยังให้แม่มึงที่เดินถือไม้เท้าจ่ายค่าอาหารให้ ถุย กระจอก ระบายละ สบายใจ จบ แยก”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เบน ชลาทิศ ขอโทษ ลุกออกจากคอนเสิร์ตก่อนจบ เหตุเพราะเหม็นปากเกินทน แฟน ๆ แห่แชร์เรื่องสุดพีค
- “เบน ชลาทิศ” เปิดใจความสัมพันธ์กลางรายการ รักของเรา 3 คน
- อย่างเนียน! ป้ายมินิคอนเสิร์ต ‘เบน ชลาทิศ’ อยู่กลางวงป้ายหาเสียง
อ้างอิงจาก : FB ชลาทิศ ตันติวุฒิ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: