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รวบเฒ่าวัย 65 บุกหอพักลัก กกน. สาว รับทำหลายครั้ง อ้างชอบเป็นการส่วนตัว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 13:29 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 13:29 น.
รวบเฒ่าวัย 65 บุกหอพักลัก กกน. สาว สารภาพทำหลายครั้ง อ้างชอบเป็นการส่วนตัว

รวบเฒ่าวัย 65 ปี บุกหอพักลัก กกน. สาว ค้นบ้านเจอของกลาง แอบใส่เองอีกหนึ่งตัว สารภาพทำหลายครั้ง อ้างชอบเป็นการส่วนตัว

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ที่ผ่านมา พนักงานสอบสวน สภ.เมืองพะเยา รับแจ้งความจาก น.ส.พร (นามสมมุติ) อายุ 26 ปี สาวเชียงราย หลังชุดชั้นในที่ตากไว้บริเวณหน้าห้อง ภายในหอพักพื้นที่ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา หายไปอย่างไร้ร่องรอย

จากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิด เจ้าหน้าที่พบชายสูงวัยรายหนึ่งเดินเข้ามาภายในหอพัก ก่อนหยิบชุดชั้นในของผู้เสียหายและหลบหนีออกจากพื้นที่ ผู้เสียหายจึงนำหลักฐานเข้าแจ้งความเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามตัวผู้ก่อเหตุ

ชุดสืบสวน สภ.เมืองพะเยา เร่งตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดและติดตามเส้นทางหลบหนีอย่างละเอียด จนทราบตัวผู้ก่อเหตุคือ นายเปล่ง อายุ 65 ปี ชาวอำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา จากนั้นนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพัก พบรถจักรยานยนต์ หมวกกันน็อก และเสื้อผ้า ซึ่งมีลักษณะตรงกับบุคคลที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิด

ระหว่างตรวจค้น เจ้าหน้าที่ยังพบชุดชั้นในบริเวณราวตากผ้าในบ้านพัก และอีกหนึ่งชิ้นที่นายเปล่งนำมาสวมใส่อยู่ นายเปล่งให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง และเคยทำในลักษณะเดียวกันมาแล้วหลายครั้ง เนื่องจากเป็นความชอบส่วนตัว

เจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน พร้อมนำตัวนายเปล่งไปชี้จุดเกิดเหตุ ก่อนควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่ สภ.เมืองพะเยา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 13:29 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 13:29 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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