ชายเคาะประตูห้องน้ำถูกเก้าอี้ฟาด เลือดคั่งสมองดับ 10 เดือนคดีไม่คืบ แม่อ้างถูกหลอกเซ็นยอมความ
แม่ร้องกองปราบ ลูกชายถุกคู่กรณีใช้เก้าอี้สแตนเลสฟาดหัว เลือดคั่งในสมองดับ คาดไม่พอใจเคาะประตูห้องน้ำ ผ่านไป 10 เดือนคดีไม่คืบหน้า อ้างถูกหลอกให้เซ็นยอมความ
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 แม่ของผู้เสียชีวิตออกมาร้องขอความเป็นธรรม หลังจากที่ลูกชายไปทานข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วมีเรื่องกับคู่กรณี ถูกใช้เก้าอี้สแตนเลสฟาดเข้าที่ศีรษะอย่างรุนแรงเลือดคั่งในสมองรักษาตัวอยู่ 2-3 วันก่อนเสียชีวิต เวลาผ่านไปนานถึง 10 เดือนแล้ว แต่คดีกลับไม่มีความคืบหน้า ล่าสุดขอให้ จ่าคิง สะพานใหม่ พาเข้าร้องเรียนเพิ่มเติมที่กองบังคับการปราบปราม พร้อมกับนำหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดมามอบให้
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนของปีที่แล้ว เพื่อนของผู้เสียชีวิตซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า วันเกิดเหตุได้ไปทานข้าวกันที่ร้านอาหารย่านธัญบุรี นายทศพล ผู้เสียชีวิต เดินไปเข้าห้องน้ำและมีปากเสียงกับคู่กรณี คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องการเคาะประตูห้องน้ำ
หลังจากที่นายทศพลเดินออกจากห้องน้ำ มีคนตะโกนด่าทอหาเรื่องไล่หลังมา ก่อนที่ฝั่งกลุ่มผู้ก่อเหตุจะเดินตามออกมาจากห้องน้ำและมีการพูดคุยกันจนเหตุการณ์บานปลายกลายเป็นการชกต่อยและทะเลาะวิวาทชุลมุน แม้การ์ดของทางร้านจะพยายามเข้ามาช่วยแยก แต่มีคนยกเก้าอี้สแตนเลสของทางร้าน ฟาดตีลงไปที่ศีรษะของนายทศพลอย่างรุนแรงในขณะที่เขาล้มลงไปแล้ว มีอาการเลือดคั่งในสมอง พักรักษาตัวอยู่ 2-3 วัน และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
คุณแม่ของผู้เสียชีวิต เผยว่า ตนได้ไปแจ้งความไว้ตั้งแต่แรกแต่ผ่านไป 10 เดือนคดีไม่มีความคืบหน้า ส่วนคนที่ก่อเรื่องยังใช้ชีวิตตามปกติ เมื่อติดตามทวงถามความคืบหน้าที่โรงพัก ทางตำรวจก็บอกเพียงว่า “เดี๋ยวรอหมายศาล” ซึ่งผ่านมาจะเป็นปีแล้วคดียังไม่มีความคืบหน้าเลย
หลังจากที่ลูกชายเสียชีวิต ผู้ก่อเหตุเข้ามาเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเสนอเงินหลักแสนให้ ด้วยความที่คุณแม่ไม่ค่อยรู้หนังสือ จึงเข้าใจว่าเป็นเพียงเอกสารการรับเงินเยียวยาและได้เซ็นชื่อลงไป แต่เพิ่งมาทราบในภายหลังตอนที่สารวัตรนำมาอ่านให้ฟังว่า เอกสารดังกล่าวคือเอกสารยินยอมไม่เอาความทั้งทางแพ่งและทางอาญา
เมื่อคุณแม่ทราบเรื่องจึงท้วงไปว่าตนไม่ได้ยอมความ และตั้งคำถามกับสารวัตรว่าทำไมถึงทำเช่นนี้ แต่กลับไม่มีการแก้ไขเอกสารให้ เธอยืนยันว่า “ลูกฉันตายทั้งคนจะมาให้ 5 หมื่น 5 แสน มันไม่คุ้มหรอก” และกลัวว่าลูกชายจะตายฟรีจึงต้องการต่อสู้เพื่อให้ได้รับความยุติธรรม ทั้งจากคนที่ชกต่อยและคนที่เอาเก้าอี้ตี
เบื้องต้นแม่ของนายทศพลและเพื่อนของผู้เสียชีวิตได้เข้าร้องเรียนกับทางกองบังคับการปราบปรามเพิ่มเติมแล้ว ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าทางกองปราบฯ จะรับเรื่องและประสานงานไปยังโรงพักท้องที่อย่างไร
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