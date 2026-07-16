ข่าว

ชายเคาะประตูห้องน้ำถูกเก้าอี้ฟาด เลือดคั่งสมองดับ 10 เดือนคดีไม่คืบ แม่อ้างถูกหลอกเซ็นยอมความ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 13:54 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 13:56 น.
แม่ร้องกองปราบคดีกลุ่มคู่กรณีใช้เก้าอี้สแตนเลสฟาดลูกชาย
ภาพจาก : AMARINTV : อมรินทร์ทีวี

แม่ร้องกองปราบ ลูกชายถุกคู่กรณีใช้เก้าอี้สแตนเลสฟาดหัว เลือดคั่งในสมองดับ คาดไม่พอใจเคาะประตูห้องน้ำ ผ่านไป 10 เดือนคดีไม่คืบหน้า อ้างถูกหลอกให้เซ็นยอมความ

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 แม่ของผู้เสียชีวิตออกมาร้องขอความเป็นธรรม หลังจากที่ลูกชายไปทานข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วมีเรื่องกับคู่กรณี ถูกใช้เก้าอี้สแตนเลสฟาดเข้าที่ศีรษะอย่างรุนแรงเลือดคั่งในสมองรักษาตัวอยู่ 2-3 วันก่อนเสียชีวิต เวลาผ่านไปนานถึง 10 เดือนแล้ว แต่คดีกลับไม่มีความคืบหน้า ล่าสุดขอให้ จ่าคิง สะพานใหม่ พาเข้าร้องเรียนเพิ่มเติมที่กองบังคับการปราบปราม พร้อมกับนำหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดมามอบให้

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนของปีที่แล้ว เพื่อนของผู้เสียชีวิตซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า วันเกิดเหตุได้ไปทานข้าวกันที่ร้านอาหารย่านธัญบุรี นายทศพล ผู้เสียชีวิต เดินไปเข้าห้องน้ำและมีปากเสียงกับคู่กรณี คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องการเคาะประตูห้องน้ำ

หลังจากที่นายทศพลเดินออกจากห้องน้ำ มีคนตะโกนด่าทอหาเรื่องไล่หลังมา ก่อนที่ฝั่งกลุ่มผู้ก่อเหตุจะเดินตามออกมาจากห้องน้ำและมีการพูดคุยกันจนเหตุการณ์บานปลายกลายเป็นการชกต่อยและทะเลาะวิวาทชุลมุน แม้การ์ดของทางร้านจะพยายามเข้ามาช่วยแยก แต่มีคนยกเก้าอี้สแตนเลสของทางร้าน ฟาดตีลงไปที่ศีรษะของนายทศพลอย่างรุนแรงในขณะที่เขาล้มลงไปแล้ว มีอาการเลือดคั่งในสมอง พักรักษาตัวอยู่ 2-3 วัน และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

คุณแม่ของผู้เสียชีวิต เผยว่า ตนได้ไปแจ้งความไว้ตั้งแต่แรกแต่ผ่านไป 10 เดือนคดีไม่มีความคืบหน้า ส่วนคนที่ก่อเรื่องยังใช้ชีวิตตามปกติ เมื่อติดตามทวงถามความคืบหน้าที่โรงพัก ทางตำรวจก็บอกเพียงว่า “เดี๋ยวรอหมายศาล” ซึ่งผ่านมาจะเป็นปีแล้วคดียังไม่มีความคืบหน้าเลย

หลังจากที่ลูกชายเสียชีวิต ผู้ก่อเหตุเข้ามาเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเสนอเงินหลักแสนให้ ด้วยความที่คุณแม่ไม่ค่อยรู้หนังสือ จึงเข้าใจว่าเป็นเพียงเอกสารการรับเงินเยียวยาและได้เซ็นชื่อลงไป แต่เพิ่งมาทราบในภายหลังตอนที่สารวัตรนำมาอ่านให้ฟังว่า เอกสารดังกล่าวคือเอกสารยินยอมไม่เอาความทั้งทางแพ่งและทางอาญา

เมื่อคุณแม่ทราบเรื่องจึงท้วงไปว่าตนไม่ได้ยอมความ และตั้งคำถามกับสารวัตรว่าทำไมถึงทำเช่นนี้ แต่กลับไม่มีการแก้ไขเอกสารให้ เธอยืนยันว่า “ลูกฉันตายทั้งคนจะมาให้ 5 หมื่น 5 แสน มันไม่คุ้มหรอก” และกลัวว่าลูกชายจะตายฟรีจึงต้องการต่อสู้เพื่อให้ได้รับความยุติธรรม ทั้งจากคนที่ชกต่อยและคนที่เอาเก้าอี้ตี

เบื้องต้นแม่ของนายทศพลและเพื่อนของผู้เสียชีวิตได้เข้าร้องเรียนกับทางกองบังคับการปราบปรามเพิ่มเติมแล้ว ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าทางกองปราบฯ จะรับเรื่องและประสานงานไปยังโรงพักท้องที่อย่างไร

ชายถูกคู่กรณีใช้เก้าอี้สแตนเลสฟาดเสียชีวิต
ภาพจาก : AMARINTV : อมรินทร์ทีวี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
กทม. สั่งปิด 3 สถานประกอบการ ฝ่าฝืนกฎหมาย ปูพรมตรวจเข้มทั้ง 50 เขตทั่วกรุง ข่าว

กทม. สั่งปิด 3 สถานประกอบการ ฝ่าฝืนกฎหมาย ปูพรมตรวจเข้มทั้ง 50 เขตทั่วกรุง

59 วินาที ที่แล้ว
คลังเปิดตัวพันธบัตรออมพลัส ดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% เศรษฐกิจ

ช่องทางซื้อ พันธบัตรออมพลัส 2569 ดอกเบี้ยสูง ซื้อขั้นต่ำ 100 บาท เริ่มขาย 31 ก.ค.นี้

12 นาที ที่แล้ว
นักวิชาการ ชี้ช่องโหว่เอาผิด ทุจริตสอบท้องถิ่น ทำได้ยาก ทำได้แค่ปรับตกเท่านั้น ข่าว

นักวิชาการ ชี้ ทุจริตสอบท้องถิ่น เอาผิดยาก ทำได้แค่ปรับตก ช่องโหว่กฎหมาย

21 นาที ที่แล้ว
ยินดีเศรษฐีใหม่ แอปเป๋าตัง รางวัลที่ 1 แตก 31 ใบ 186 ล้านบาท ตรวจหวย

ยินดีเศรษฐีใหม่ แอปเป๋าตัง รางวัลที่ 1 งวด 16 ก.ค. 69 แตก 31 ใบ รวม 186 ล้านบาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คอหวยขนลุก เลขท้าย 2 ตัว ออกตรงเลขไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ตรวจหวยงวดนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ถึงกับจ๋อย! สองโจ๋ขาสั้น ขี่มอไซค์ปาดเก๋งแจกกล้วยใส่ เจอตามบี้อ้างนึกว่าพี่ชาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจมมี่เจมส์ ดื่มเหล้า-เบียร์ทุกวัน 3 เดือน จนหน้าบวม กรดไหลย้อน ก่อนกลับมาดูแลสุขภาพ บันเทิง

เจมมี่เจมส์ ดื่มเหล้า-เบียร์ทุกวัน 3 เดือน จนหน้าบวม กรดไหลย้อน ก่อนกลับมาดูแลสุขภาพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้แล้ว! กำหนดคลอด ฟารีดา ปลายปีนี้ นายห้างประจักษ์ชัย แจงคิวงานได้แค่ 2 เดือน บันเทิง

รู้แล้ว! กำหนดคลอด ฟารีดา ปลายปีนี้ นายห้างประจักษ์ชัย แจงคิวงาน 2 เดือนสุดท้าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 กรกฎาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 กรกฎาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 กลุ่มไหนเสี่ยงไม่ผ่านเกณฑ์ เช็กก่อนประกาศผล 17 ก.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศผล บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 พรุ่งนี้ 6 โมงเช้า ผ่านเกณฑ์ 9.5 ล้านราย เศรษฐกิจ

ประกาศผล บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 พรุ่งนี้ 6 โมงเช้า ผ่านเกณฑ์ 9.5 ล้านราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

4 ธนาคารปิดปรับปรุงระบบ กรกฎาคม 2569 กระทบผู้ใช้แอปฯ เช็กวันเวลาที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.ค. 69 เช็กประกาศผลรางวัลทุกชุด ตรวจหวย

ตรวจผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.ค. 69 เช็กประกาศผลรางวัลทุกชุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหญิงแอนน์ แห่งอังกฤษ เสด็จเยือนไทย รอบเกือบ 4 ทศวรรษ ทรงประเดิมภารกิจช่วยเด็กคลองเตย ข่าวในพระราชสำนัก

เจ้าหญิงแอนน์ แห่งอังกฤษ เสด็จเยือนไทย รอบเกือบ 40 ปี ทรงทอดพระเนตรเด็กคลองเตย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โมเมนต์ดีต่อใจ เพลง ชนม์ทิดา-เป๊ก เศรณี โผล่ร่วมเฟรมคู่กันอีกครั้งในวันเกิดคนสนิท บันเทิง

โมเมนต์ดีต่อใจ เพลง ชนม์ทิดา-เป๊ก เศรณี โผล่ร่วมเฟรมคู่กันอีกครั้งในวันเกิดคนสนิท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปลัด มท. สั่งฟัน 3621 ข้าราชการท้องถิ่นทุจริตสอบ ข่าว

เพิกถอนบรรจุ ขรก. โกงสอบท้องถิ่น ล็อตแรก​ 3621 คน ยันไม่เปิดชื่อ จ่อจัดอันดับใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โซเชียลแห่ชม! คนขับรถเมล์ ให้หนุ่มไม่มีเงินขึ้นรถฟรี แถมแจกขนม ควักเงินให้อีก ข่าว

โซเชียลแห่ชม! คนขับรถเมล์ ให้หนุ่มไม่มีเงินขึ้นรถฟรี แถมแจกขนม ควักเงินให้อีก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เบน ชลาทิศ ถูกหนุ่มใหญ่แซะ “ไม่ดัง” กลางร้านอาหาร โพสต์ฟาดหลังเห็นช็อตเด็ดตอนเช็กบิล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รีวิว The Odyssey (2026) ฉบับ โนแลน สนุกคุ้มค่าตั๋วแค่ไหน บันเทิง

รีวิว The Odyssey (2026) ฉบับ โนแลน สนุกคุ้มค่าตั๋วแค่ไหน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ร้องกองปราบคดีกลุ่มคู่กรณีใช้เก้าอี้สแตนเลสฟาดลูกชาย ข่าว

ชายเคาะประตูห้องน้ำถูกเก้าอี้ฟาด เลือดคั่งสมองดับ 10 เดือนคดีไม่คืบ แม่อ้างถูกหลอกเซ็นยอมความ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคาท์ดาวน์หวย N3 งวด 16 ก.ค. 69 เช็กเวลาออก-วิธีตรวจผล ตรวจหวย

ตรวจผลหวย N3 งวด 16 ก.ค. 69 เช็กเวลาออกรางวัลและวิธีตรวจผล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดข้อความ เจ้าของโรงเบียร์ เขียนชี้แจงสั้น ๆ “เข้าไปช่วยลูกค้า” ก่อนถูกไฟคลอกสาหัส

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบเฒ่าวัย 65 บุกหอพักลัก กกน. สาว สารภาพทำหลายครั้ง อ้างชอบเป็นการส่วนตัว ข่าว

รวบเฒ่าวัย 65 บุกหอพักลัก กกน. สาว รับทำหลายครั้ง อ้างชอบเป็นการส่วนตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลชันสูตรเผย ผู้เสียชีวิตไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เสียชีวิตจากก๊าซพิษ ไม่ใช่ไฟคลอก ข่าว

ผลชันสูตรเผย ผู้เสียชีวิตไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เสียชีวิตจากก๊าซพิษ ไม่ใช่ไฟคลอก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 16 กรกฎาคม 2569 ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 กรกฎาคม 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 13:54 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 13:56 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลังเปิดตัวพันธบัตรออมพลัส ดอกเบี้ยสูงสุด 2.80%

ช่องทางซื้อ พันธบัตรออมพลัส 2569 ดอกเบี้ยสูง ซื้อขั้นต่ำ 100 บาท เริ่มขาย 31 ก.ค.นี้

เผยแพร่: 16 กรกฎาคม 2569
ยินดีเศรษฐีใหม่ แอปเป๋าตัง รางวัลที่ 1 แตก 31 ใบ 186 ล้านบาท

ยินดีเศรษฐีใหม่ แอปเป๋าตัง รางวัลที่ 1 งวด 16 ก.ค. 69 แตก 31 ใบ รวม 186 ล้านบาท

เผยแพร่: 16 กรกฎาคม 2569
เจมมี่เจมส์ ดื่มเหล้า-เบียร์ทุกวัน 3 เดือน จนหน้าบวม กรดไหลย้อน ก่อนกลับมาดูแลสุขภาพ

เจมมี่เจมส์ ดื่มเหล้า-เบียร์ทุกวัน 3 เดือน จนหน้าบวม กรดไหลย้อน ก่อนกลับมาดูแลสุขภาพ

เผยแพร่: 16 กรกฎาคม 2569
รู้แล้ว! กำหนดคลอด ฟารีดา ปลายปีนี้ นายห้างประจักษ์ชัย แจงคิวงานได้แค่ 2 เดือน

รู้แล้ว! กำหนดคลอด ฟารีดา ปลายปีนี้ นายห้างประจักษ์ชัย แจงคิวงาน 2 เดือนสุดท้าย

เผยแพร่: 16 กรกฎาคม 2569
Back to top button