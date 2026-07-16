เปิดข้อความ เจ้าของโรงเบียร์ เขียนชี้แจงสั้น ๆ “เข้าไปช่วยลูกค้า” ก่อนถูกไฟคลอกสาหัส
เปิดข้อความ เจ้าของโรงเบียร์ลาดพร้าว เขียนชี้แจงสั้น ๆ “เข้าไปช่วยลูกค้า” ก่อนถูกไฟคลอกสาหัส-ออกมาคนสุดท้าย ทนายอัปเดตอาการล่าสุด
จากกรณีเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เมื่อกลางดึกวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้น 33 ราย และบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก รวมถึงตัวของ คุณนาย เจ้าของร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ที่ถูกไฟคลอกจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ซึ่งในขณะนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU
ล่าสุด 16 ก.ค. 69 รายการ โหนกระแส ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวขึ้นมาอีกครั้ง โดยเป็นการพูดคุยถึงประเด็นการจ่ายเงินเยียวยา ซึ่งหนึ่งในผู้ที่เดินทางมาร่วมพูดคุยในวันนี้ คือ ทนายความ ตัวแทนของโรงเบียร์ลาดพร้าว ช่วงหนึ่งของรายการ ทางทนายได้เปิดเผยข้อความที่เขียนด้วยลายมือ คุณนาย เจ้าของโรงเบียร์ บอกเล่าเรื่องราวสั้น ๆ ว่า “ผมออกมาได้แล้ว ผมออกมาได้แล้ว แต่เข้าไปช่วยลูกค้า ออกมาคนสุดท้าย”
นอกจากนั้น ทนายความ ยังได้อัปเดตอาการล่าสุดของ คุณนาย เจ้าของโรงเบียร์ลาดพร้าว ในเบื้องต้นทราบจากทางครอบครัวของคุณนายว่า อาการดีขึ้น ฟื้นขึ้นมาแล้ว และสามารเขียนโต้ตอบได้ โดยสภาพร่างกายตอนนี้ถูกพันแผลในหลายส่วน คือ ส่วนล่าง, แผ่นหลัง รวมถึงแขนทั้งสองข้าง แต่ทางแพทย์ที่ทำการรักษาเผยว่า การที่เขาฟื้นขึ้นมาและเขียนตอบคำถามได้ว่ากลับเข้าไปในร้านทำไมนั้นไม่ได้หมายความว่าอาการเขาจะดีขึ้นเรื่อย ๆ เพราะ เลือดยังเป็นสีดำ
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส
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