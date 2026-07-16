อสมท แถลงปมปะทะผู้สื่อข่าว หน้าทำเนียบฯ ยันไม่สนับสนุนความรุนแรง เร่งสอบข้อเท็จจริง
อสมท แถลงปมปะทะผู้สื่อข่าว หน้าทำเนียบฯ ยันไม่สนับสนุนความรุนแรง เร่งสอบข้อเท็จจริง หากผิดจริงเตรียมดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
16 ก.ค. 2569 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ออกแถลงการณ์ กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สื่อข่าว ระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานข่าวของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และผู้ปฏิบัติงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ขณะปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าว ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งได้รับความสนใจจากสังคมนั้น
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขออภัยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงประชาชนที่ติดตามข่าวสารจากเหตุการณ์ดังกล่าว
อสมท ยึดมั่นในหลักจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน การเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้อื่น และไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงหรือการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่ากรณีใด บริษัทฯ ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน และจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
หากผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณขององค์กร บริษัทฯ จะดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณามาตรการที่เหมาะสมตามผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรต่อไป
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักจริยธรรมวิชาชีพ
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