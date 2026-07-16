วงทศกัณฐ์ ยังไม่ได้เงินเยียวยาจากร้านโรงเบียร์ เสียเพื่อน 4 คนในเหตุเพลิงไหม้
วงทศกัณฐ์ แจงความคืบหน้ายังไม่ได้รับเงินเยียวยา 10,000 บาทจากโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว หลังสูญเสียสมาชิก 4 คนจากเหตุเพลิงไหม้
โซเชียลร่วมส่งกำลังใจให้วงทศกัณฐ์ หลังสูญเสียสมาชิกในวง 4 รายในเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ได้แก่ บรีส นักร้องหญิง, บิว มือกลอง, กวาง มือคีย์บอร์ด และ ดิน นักร้องชาย ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส มีบาดแผลไฟไหม้ทั้งตัวประมาณ 80% เป็นเคสแดง รักษาตัวในโรงพยาบาลและเข้าผ่าตัดด่วน ก่อนมีการแจ้งข่าวเศร้าจากไปเย็นวานนี้ (13 กรกฎาคม 2569)
ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าผู้ประกอบการจะมอบเงินเยียวยาเบื้องต้นให้ผู้เสียชีวิตรายละ 10,000 บาท ล่าสุด วงทศกัณฐ์ ออกมาอัปเดตว่า “ทางวงเเละผู้เสียหายยังไม่มีการรับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาท จากทางร้านที่เกิดเหตุนะครับ”
นอกจากเงินเยียวยาจากผู้ประกอบกิจการแล้ว ทาง กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการช่วยเหลือ ดูแล และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ ในกรณีเสียชีวิตช่วยเหลือรายละ 29,700 บาท ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนอนโรงพยาบาล ช่วยเหลือไม่เกิน 4,000 บาท/ราย หากได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ได้นอนโรงพยาบาล ได้รับเงินเยียวยาไม่เกิน 2,000 บาท/ราย รวมทั้งค่าปลอบขวัญผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ รายละ 2,300 บาท
อย่างไรก็ดี หากวงทศกัณฐ์ออกมาอัปเดตข้อมูลเพื่อเติมจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
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