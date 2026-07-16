ข่าวกีฬาฟุตบอลฟุตบอลโลก

เมสซี่ VS ยามาล ศึกชิงบอลโลก 2026 ย้อน 19 ปีก่อนอุ้มอาบน้ำ วันนี้ต้องขวางแชมป์!

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 22:01 น.
เมสซี่ VS ยามาล ศึกชิงบอลโลก 2026 ย้อน 19 ปีก่อนอุ้มอาบน้ำ วันนี้ต้องขวางแชมป์!

ย้อนภาพถ่ายปฏิทินการกุศลบาร์เซโลนาปี 2007 ก่อนเมสซี่และยามาลจะเจอกันอีกครั้งในนัดชิงแชมป์โลก 2026 ระหว่างอาร์เจนตินากับสเปน

บางเรื่องในโลกฟุตบอลมันดีเกินกว่าจะเป็นเรื่องแต่ง และนี่คือหนึ่งในนั้น เพราะรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก 2026 ระหว่างอาร์เจนตินากับสเปน คืนวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคมนี้ ไม่ได้เป็นแค่การชนกันของสองชาติแชมป์โลก แต่มันคือฉากจบของเรื่องราวที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ 19 ปีก่อน

ย้อนกลับไปปี 2007 มูลนิธิสโมสรบาร์เซโลนา (FC Barcelona) จัดทำปฏิทินการกุศล โดยจับคู่นักเตะชุดใหญ่กับเด็กจากครอบครัวทั่วไปที่ถูกจับฉลากแบบสุ่ม ไม่มีใครในตอนนั้นรู้ว่าเด็กทารกวัยไม่กี่เดือนที่ถูกจับฉลากมาถ่ายรูปคู่กับดาวรุ่งวัยยี่สิบต้น ๆ ของทีมจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ของโลกลูกหนังในอีกสองทศวรรษข้างหน้า เด็กคนนั้นคือลามีน ยามาล และนักเตะที่อุ้มเขาไว้ในอ้อมแขนคือลิโอเนล เมสซี่

ลีโอเนล เมสซี ของอาร์เจนตินา ฉลองหลังจากเอ็นโซ เฟอร์นันเดซ ยิงประตูแรกให้ทีมในระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศระหว่างอังกฤษและอาร์เจนตินา ที่เมืองแอตแลนตา เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2026 (ภาพโดย AP Photo/Rebecca Blackwell) แก้ไข: แก้ไขผู้เล่นจากจู๊ด เบลลิงแฮม เป็นลีโอเนล เมสซี
ลีโอเนล เมสซี ของอาร์เจนตินา ฉลองหลังจากเอ็นโซ เฟอร์นันเดซ ยิงประตูแรกให้ทีมในระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศระหว่างอังกฤษและอาร์เจนตินา ที่เมืองแอตแลนตา เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2026 (ภาพโดย AP Photo/Rebecca Blackwell) แก้ไข: แก้ไขผู้เล่นจากจู๊ด เบลลิงแฮม เป็นลีโอเนล เมสซี

วันนั้นเมสซี่เป็นเพียงดาวรุ่งของบาร์ซ่าที่ยังไม่ได้ครองโลก ส่วนยามาลยังนอนอยู่ในผ้าห่อตัว ไม่มีใครในภาพนึกออกเลยว่าอีก 19 ปีข้างหน้า ทั้งคู่จะกลับมายืนคนละฝั่งสนามในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก

เส้นทางของทั้งสองฝ่ายมาถึงจุดนี้ไม่ง่ายเลย อาร์เจนตินาแชมป์เก่าต้องเจอเกมหินในรอบรองชนะเลิศกับอังกฤษ ก่อนพลิกกลับมาชนะ 2-1 จากประตูชัยช่วงท้ายเกมของเลาตาโร มาร์ติเนซ ส่วนสเปนเดินเกมเฉือดเฉือนกว่านั้น ถล่มฝรั่งเศสขาดลอย 2-0 การันตีสิทธิ์เข้าชิงเป็นครั้งที่สองในประวัติศาสตร์ นับจากที่เคยคว้าแชมป์โลกสมัยแรกในปี 2010

ลามีน ยามาล (19) ของสเปน วอร์มร่างกายก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศระหว่างฝรั่งเศสและสเปน ที่เมืองอาร์ลิงตัน รัฐเท็กซัส ใกล้กับดัลลัส ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2026 (ภาพถ่ายโดย AP/Abbie Parr)
Spain’s Lamine Yamal (19) warms up prior to the World Cup semifinal soccer match between France and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, July 14, 2026. (AP Photo/Abbie Parr)

นี่จะเป็นนัดชิงบอลโลกครั้งแรกในชีวิตของยามาล และเชื่อกันว่าเป็นนัดชิงบอลโลกครั้งสุดท้ายของเมสซี่ในวัย 39 ปี ซึ่งยังคงโชว์ฟอร์มเฉียบคมด้วยสองแอสซิสต์ในเกมรองชนะเลิศ ทำให้ภาพความเก๋าเทียบกับความสดของสองรุ่นถูกบีบอัดลงมาในสนามเดียวกัน คนละฝั่งธง

อาร์เจนตินาต้องการแชมป์โลกสมัยที่สองติดต่อกันเพื่อปิดตำนานยุคเมสซี่ให้สมบูรณ์แบบที่สุด ขณะที่สเปนก็ไม่ได้มาเพียงเพื่อร่วมงาน พวกเขาคือแชมป์ยุโรปที่กำลังไล่ล่าความยิ่งใหญ่ระดับโลกอีกครั้ง และมียามาลเป็นหัวหอกของเจเนอเรชันใหม่ที่พร้อมขวางทางตำนานคนเดิม

ภาพถ่ายเมื่อ 19 ปีก่อนที่ครั้งหนึ่งเป็นเพียงความทรงจำน่ารักในอัลบั้มครอบครัว วันนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเกมที่คนทั้งโลกรอดู เพราะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร คืนวันอาทิตย์นี้จะถูกจดจำในฐานะจุดที่วงจรของฟุตบอลโลกหมุนมาบรรจบกันพอดี ระหว่างคนที่กำลังจะวางมือกับคนที่กำลังเริ่มต้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ยิงดับ CEO วัยรุ่น &quot;ราชาน้ำมะนาว&quot; วัย 17 ปี หลังเพิ่งจบ ม.ปลาย ข่าวต่างประเทศ

ยิงดับ CEO วัยรุ่น “ราชาน้ำมะนาว” วัย 17 ปี หลังเพิ่งจบ ม.ปลาย

43 วินาที ที่แล้ว
เมสซี่ VS ยามาล ศึกชิงบอลโลก 2026 ย้อน 19 ปีก่อนอุ้มอาบน้ำ วันนี้ต้องขวางแชมป์! ข่าวกีฬา

เมสซี่ VS ยามาล ศึกชิงบอลโลก 2026 ย้อน 19 ปีก่อนอุ้มอาบน้ำ วันนี้ต้องขวางแชมป์!

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนญี่ปุ่นชื่นชม &quot;เจ้าหญิงคาโกะ&quot; ทรงนั่งเครื่องบินชั้นประหยัด ข้างสามัญชนทั่วไป ข่าวต่างประเทศ

คนญี่ปุ่นชื่นชม “เจ้าหญิงคาโกะ” ทรงนั่งเครื่องบินชั้นประหยัด ข้างสามัญชนทั่วไป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 1 ส.ค. 69 แกะเลขแดงเด่นชัด เดี่ยว-สองตัว-สามตัว เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 1 ส.ค. 69 แกะเลขแดงเด่นชัด เดี่ยว-สองตัว-สามตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อย.เตือนภัย อาหารเสริมแบรนด์ดัง หลอกคนแก่ อ้างรักษาโรคทางตา ระวังสูญเสียการมองเห็น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อแม่อุ้มลูกอุจจาระใส่ถังขยะหน้าเกตสนามบิน ข่าวต่างประเทศ

จวกเละ! พ่อแม่อุ้มลูกอุจจาระลงถังขยะ กลิ่นเหม็นคลุ้งสนามบิน เจอซัดไร้จิตสำนึก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 16 ก.ค. 69 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 16 ก.ค. 69 เลข 6 ตัว สถิติย้อนหลัง เลขเด็ดตำราสัตว์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กเงื่อนไข “ไทยเที่ยวไทย พลัส” ผ่านแอป เป๋าตัง รัฐช่วยค่าที่พัก 50% สูงสุด 3 พัน เศรษฐกิจ

เช็กเงื่อนไข “ไทยเที่ยวไทย พลัส” ผ่านแอป เป๋าตัง รัฐช่วยค่าที่พัก 50% สูงสุด 3 พัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปเตโต้แจกเลขเด็ดตรงหวยงวด 16 7 69 เลขเด็ด

โปเตโต้ แจกเลขท้าย 2 ตัว ตรงหวยงวด 16/7/69 อึ้งแนวทางแม่น เข้าเป้าเต็ม ๆ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม. สั่งปิด 3 สถานประกอบการ ฝ่าฝืนกฎหมาย ปูพรมตรวจเข้มทั้ง 50 เขตทั่วกรุง ข่าว

กทม. สั่งปิด 3 สถานประกอบการ ฝ่าฝืนกฎหมาย ปูพรมตรวจเข้มทั้ง 50 เขตทั่วกรุง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังเปิดตัวพันธบัตรออมพลัส ดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% เศรษฐกิจ

ช่องทางซื้อ พันธบัตรออมพลัส 2569 ดอกเบี้ยสูง ซื้อขั้นต่ำ 100 บาท เริ่มขาย 31 ก.ค.นี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักวิชาการ ชี้ช่องโหว่เอาผิด ทุจริตสอบท้องถิ่น ทำได้ยาก ทำได้แค่ปรับตกเท่านั้น ข่าว

นักวิชาการ ชี้ ทุจริตสอบท้องถิ่น เอาผิดยาก ทำได้แค่ปรับตก ช่องโหว่กฎหมาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยินดีเศรษฐีใหม่ แอปเป๋าตัง รางวัลที่ 1 แตก 31 ใบ 186 ล้านบาท ตรวจหวย

ยินดีเศรษฐีใหม่ แอปเป๋าตัง รางวัลที่ 1 งวด 16 ก.ค. 69 แตก 31 ใบ รวม 186 ล้านบาท

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คอหวยขนลุก เลขท้าย 2 ตัว ออกตรงเลขไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ตรวจหวยงวดนี้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ถึงกับจ๋อย! สองโจ๋ขาสั้น ขี่มอไซค์ปาดเก๋งแจกกล้วยใส่ เจอตามบี้อ้างนึกว่าพี่ชาย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจมมี่เจมส์ ดื่มเหล้า-เบียร์ทุกวัน 3 เดือน จนหน้าบวม กรดไหลย้อน ก่อนกลับมาดูแลสุขภาพ บันเทิง

เจมมี่เจมส์ ดื่มเหล้า-เบียร์ทุกวัน 3 เดือน จนหน้าบวม กรดไหลย้อน ก่อนกลับมาดูแลสุขภาพ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้แล้ว! กำหนดคลอด ฟารีดา ปลายปีนี้ นายห้างประจักษ์ชัย แจงคิวงานได้แค่ 2 เดือน บันเทิง

รู้แล้ว! กำหนดคลอด ฟารีดา ปลายปีนี้ นายห้างประจักษ์ชัย แจงคิวงาน 2 เดือนสุดท้าย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 กรกฎาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 กรกฎาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 กลุ่มไหนเสี่ยงไม่ผ่านเกณฑ์ เช็กก่อนประกาศผล 17 ก.ค. 69

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศผล บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 พรุ่งนี้ 6 โมงเช้า ผ่านเกณฑ์ 9.5 ล้านราย เศรษฐกิจ

ประกาศผล บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 พรุ่งนี้ 6 โมงเช้า ผ่านเกณฑ์ 9.5 ล้านราย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

4 ธนาคารปิดปรับปรุงระบบ กรกฎาคม 2569 กระทบผู้ใช้แอปฯ เช็กวันเวลาที่นี่

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.ค. 69 เช็กประกาศผลรางวัลทุกชุด ตรวจหวย

ตรวจผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.ค. 69 เช็กประกาศผลรางวัลทุกชุด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหญิงแอนน์ แห่งอังกฤษ เสด็จเยือนไทย รอบเกือบ 4 ทศวรรษ ทรงประเดิมภารกิจช่วยเด็กคลองเตย ข่าวในพระราชสำนัก

เจ้าหญิงแอนน์ แห่งอังกฤษ เสด็จเยือนไทย รอบเกือบ 40 ปี ทรงทอดพระเนตรเด็กคลองเตย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
โมเมนต์ดีต่อใจ เพลง ชนม์ทิดา-เป๊ก เศรณี โผล่ร่วมเฟรมคู่กันอีกครั้งในวันเกิดคนสนิท บันเทิง

โมเมนต์ดีต่อใจ เพลง ชนม์ทิดา-เป๊ก เศรณี โผล่ร่วมเฟรมคู่กันอีกครั้งในวันเกิดคนสนิท

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปลัด มท. สั่งฟัน 3621 ข้าราชการท้องถิ่นทุจริตสอบ ข่าว

เพิกถอนบรรจุ ขรก. โกงสอบท้องถิ่น ล็อตแรก​ 3621 คน ยันไม่เปิดชื่อ จ่อจัดอันดับใหม่

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 22:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยิงดับ CEO วัยรุ่น &quot;ราชาน้ำมะนาว&quot; วัย 17 ปี หลังเพิ่งจบ ม.ปลาย

ยิงดับ CEO วัยรุ่น “ราชาน้ำมะนาว” วัย 17 ปี หลังเพิ่งจบ ม.ปลาย

เผยแพร่: 16 กรกฎาคม 2569
คนญี่ปุ่นชื่นชม &quot;เจ้าหญิงคาโกะ&quot; ทรงนั่งเครื่องบินชั้นประหยัด ข้างสามัญชนทั่วไป

คนญี่ปุ่นชื่นชม “เจ้าหญิงคาโกะ” ทรงนั่งเครื่องบินชั้นประหยัด ข้างสามัญชนทั่วไป

เผยแพร่: 16 กรกฎาคม 2569
เลขเด็ดปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 1 ส.ค. 69 แกะเลขแดงเด่นชัด เดี่ยว-สองตัว-สามตัว

เลขเด็ดปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 1 ส.ค. 69 แกะเลขแดงเด่นชัด เดี่ยว-สองตัว-สามตัว

เผยแพร่: 16 กรกฎาคม 2569

อย.เตือนภัย อาหารเสริมแบรนด์ดัง หลอกคนแก่ อ้างรักษาโรคทางตา ระวังสูญเสียการมองเห็น

เผยแพร่: 16 กรกฎาคม 2569
Back to top button