เมสซี่ VS ยามาล ศึกชิงบอลโลก 2026 ย้อน 19 ปีก่อนอุ้มอาบน้ำ วันนี้ต้องขวางแชมป์!

ย้อนภาพถ่ายปฏิทินการกุศลบาร์เซโลนาปี 2007 ก่อนเมสซี่และยามาลจะเจอกันอีกครั้งในนัดชิงแชมป์โลก 2026 ระหว่างอาร์เจนตินากับสเปน
บางเรื่องในโลกฟุตบอลมันดีเกินกว่าจะเป็นเรื่องแต่ง และนี่คือหนึ่งในนั้น เพราะรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก 2026 ระหว่างอาร์เจนตินากับสเปน คืนวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคมนี้ ไม่ได้เป็นแค่การชนกันของสองชาติแชมป์โลก แต่มันคือฉากจบของเรื่องราวที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ 19 ปีก่อน
ย้อนกลับไปปี 2007 มูลนิธิสโมสรบาร์เซโลนา (FC Barcelona) จัดทำปฏิทินการกุศล โดยจับคู่นักเตะชุดใหญ่กับเด็กจากครอบครัวทั่วไปที่ถูกจับฉลากแบบสุ่ม ไม่มีใครในตอนนั้นรู้ว่าเด็กทารกวัยไม่กี่เดือนที่ถูกจับฉลากมาถ่ายรูปคู่กับดาวรุ่งวัยยี่สิบต้น ๆ ของทีมจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ของโลกลูกหนังในอีกสองทศวรรษข้างหน้า เด็กคนนั้นคือลามีน ยามาล และนักเตะที่อุ้มเขาไว้ในอ้อมแขนคือลิโอเนล เมสซี่
วันนั้นเมสซี่เป็นเพียงดาวรุ่งของบาร์ซ่าที่ยังไม่ได้ครองโลก ส่วนยามาลยังนอนอยู่ในผ้าห่อตัว ไม่มีใครในภาพนึกออกเลยว่าอีก 19 ปีข้างหน้า ทั้งคู่จะกลับมายืนคนละฝั่งสนามในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก
เส้นทางของทั้งสองฝ่ายมาถึงจุดนี้ไม่ง่ายเลย อาร์เจนตินาแชมป์เก่าต้องเจอเกมหินในรอบรองชนะเลิศกับอังกฤษ ก่อนพลิกกลับมาชนะ 2-1 จากประตูชัยช่วงท้ายเกมของเลาตาโร มาร์ติเนซ ส่วนสเปนเดินเกมเฉือดเฉือนกว่านั้น ถล่มฝรั่งเศสขาดลอย 2-0 การันตีสิทธิ์เข้าชิงเป็นครั้งที่สองในประวัติศาสตร์ นับจากที่เคยคว้าแชมป์โลกสมัยแรกในปี 2010
นี่จะเป็นนัดชิงบอลโลกครั้งแรกในชีวิตของยามาล และเชื่อกันว่าเป็นนัดชิงบอลโลกครั้งสุดท้ายของเมสซี่ในวัย 39 ปี ซึ่งยังคงโชว์ฟอร์มเฉียบคมด้วยสองแอสซิสต์ในเกมรองชนะเลิศ ทำให้ภาพความเก๋าเทียบกับความสดของสองรุ่นถูกบีบอัดลงมาในสนามเดียวกัน คนละฝั่งธง
อาร์เจนตินาต้องการแชมป์โลกสมัยที่สองติดต่อกันเพื่อปิดตำนานยุคเมสซี่ให้สมบูรณ์แบบที่สุด ขณะที่สเปนก็ไม่ได้มาเพียงเพื่อร่วมงาน พวกเขาคือแชมป์ยุโรปที่กำลังไล่ล่าความยิ่งใหญ่ระดับโลกอีกครั้ง และมียามาลเป็นหัวหอกของเจเนอเรชันใหม่ที่พร้อมขวางทางตำนานคนเดิม
Près de 20 ans après ces images, Lamine Yamal et Lionel Messi pourraient s’affronter en finale de Coupe du monde. pic.twitter.com/NbYnp3cvoi
— Views (@viewsfrance) July 15, 2026
ภาพถ่ายเมื่อ 19 ปีก่อนที่ครั้งหนึ่งเป็นเพียงความทรงจำน่ารักในอัลบั้มครอบครัว วันนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเกมที่คนทั้งโลกรอดู เพราะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร คืนวันอาทิตย์นี้จะถูกจดจำในฐานะจุดที่วงจรของฟุตบอลโลกหมุนมาบรรจบกันพอดี ระหว่างคนที่กำลังจะวางมือกับคนที่กำลังเริ่มต้น
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ข้อมูลจาก
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