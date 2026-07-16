หมวดนัท เปิดใจหลังถูกแจ้ง 3 ข้อหา ยันไม่ท้อ ขอเดินหน้าทำดีต่อ
หมวดนัท เปิดใจหลังถูกแจ้ง 3 ข้อหา ปมแต่งตัวคล้ายทหาร-ให้ข้อมูล วันไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ยันไม่ท้อ ขอเดินหน้าทำดีต่อ
หลังจากที่ ว่าที่ ร้อยโทชิตพงศ์ หรือ หมวดนัท ได้หอบเสื้อเกราะที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน สน.พหลโยธิน พร้อมรับทราบข้อกล่าวหาทั้ง 3 ข้อ คือ แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน, ใช้วิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาต และไขข่าวทำให้ตื่นตกใจ ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
ล่าสุด หมวดนัท ได้เปิดใจหลังเข้ารับทราบข้อหาว่า “กราบขออภัย และน้อมรับความผิดทุกอย่างที่ทำให้เป็นเรื่องวุ่นวาย ครั้งนี้จะทำให้ถูกต้องตามครรลองครองธรรม ขอโอกาสให้พี่น้องประชาชนเชื่อใจ ยืนยันเจตนาดีแน่นอน ไม่ท้อใจ จะเดินหน้าทำความดีต่อไป ตามสโลแกน เห็นคนอื่นมีความสุข นั่นคือความสุขของผม”
ขณะที่ทาง เต้ มงคลกิตติ์ ได้เดินทางมาติดตามสถานการณ์พร้อมระบุว่า หมวดนัทเป็นทีมงานของตนและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีเอาชีวิตตัวเองเข้าไปเสี่ยงช่วย แต่กลับต้องมาโดนคดีแบบนี้ พร้อมออกตัวช่วย หมวดนัท เต็มที่ โดยมอบหมายให้ทีมกฎหมายช่วยเรื่องคดีให้ ถ้าคนของเราผิดเราก็ยอมรับผิด แต่ถ้าคนของเราถูกก็คือถูก แต่ถ้าใครมารังแกก็ต้องได้เจอกัน
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อ้างอิงจาก : honekrasae
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