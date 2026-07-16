ศาลอุทธรณ์ ยืนคุก 2 ปี “อานนท์ นำภา” คดี ม.112 ชุมนุมหอศิลป์ มช. ปี 63
ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษายืน จำคุก “อานนท์ นำภา” 2 ปี คดี ม.112 ชุมนุมหอศิลป์ มช. ปี 63 รวมโทษสะสม 31 ปี 9 เดือน
16 ก.ค. 2569 เวลา 09.00 น. ศาลจังหวัดเชียงใหม่ นัดอ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 5 ในคดีของนายอานนท์ นำภา ทนายความสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรม ถูกฟ้องในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เหตุจากกรณีปราศรัยในการชุมนุม “ปาร์ตี้ริมเขา เป่าเค้กวันเกิด พลเรือนเอกก๊าบ ๆ” ที่ลานหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่ม “ประชาคมมอชอ” เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2563
คดีดังกล่าว ศาลชั้นต้นได้พิพากษาว่าอานนท์มีความผิดตามฟ้อง โดยลงโทษจำคุก 2 ปี และอานนท์ได้ยื่นอุทธรณ์คดีต่อมา สำหรับการอ่านคำพิพากษาในชั้นอุทธรณ์จะดำเนินการผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ โดยอานนท์ไม่ได้ถูกนำตัวมาที่จังหวัดเชียงใหม่
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษายืน จำคุก 2 ปี คดี ม.112 ของ “อานนท์ นำภา” กรณีปราศรัยที่หอศิลป์ มช. เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 63
สำหรับคดีดังกล่าวถือเป็นคดีมาตรา 112 คดีแรกของอานนท์ ที่จะมีคำพิพากษาในระดับชั้นอุทธรณ์ ขณะนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาโทษจำคุกรวมกันทุกคดีเป็น 28 ปี 45 เดือน 20 วัน หรือประมาณ 31 ปี 9 เดือนเศษ อานนท์ถูกคุมขังมาตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 2566
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