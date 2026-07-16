ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ เมียนมา ศึก SEA V Cup 2026 นัดสอง วันนี้ 13.00 น.
ทัพนักตบหนุ่มไทยเปิดสนามด้วยชัยเหนือเวียดนาม 3-1 ก่อนดวลเมียนมาวันนี้ 16 ก.ค. ที่ฟิลิปปินส์ ชมสดฟรีทาง one31-GMM25
ทีมชาติไทยลงสนามนัดที่สองของศึก BYD DMI 6th SEA V Cup 2026 พบกับ ทีมชาติเมียนมา วันนี้ (16 กรกฎาคม 2569) เวลา 13.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่แคนดอนซิตี้อารีนา เมืองอีโลกอสซูร์ ประเทศฟิลิปปินส์ หลังเปิดสนามด้วยชัยชนะเหนือเวียดนาม 3-1 เซตในนัดแรกการแข่งขันเป็นรอบแรก กลุ่ม B ทีมชาติไทย ทีมอันดับ 66 ของโลก แชมป์ซีเกมส์ 2025 และแชมป์รายการนี้ 3 สนาม
สถิติพบกันระหว่างไทยกับเมียนมา
ทั้งสองทีมพบกันไม่บ่อยนักในระดับนานาชาติ เพราะปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เมียนมาเข้าร่วม SEA V Cup/Leagueโดยการแข่งขันประเภททีมชายปีนี้พิเศษกว่าเดิมเพราะมี “เมียนมา” ตบเท้าเข้าร่วมเป็นชาติที่ 6 ในรอบหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันคือศึกซีเกมส์ 2023 ที่กัมพูชา ไทยเอาชนะเมียนมาไปได้ขาดลอย 3-0 เซต ส่วนในซีเกมส์ 2025 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ทั้งสองทีมอยู่คนละสาย ไม่ได้พบกัน แต่เมียนมาลงเล่นในรอบแบ่งกลุ่มไป 2 นัด แพ้ทั้ง 2 นัดโดยไม่ได้แม้แต่เซตเดียว ภาพรวมจึงชี้ว่าไทยยังคุมเกมเหนือกว่าอย่างชัดเจนในทุกการเจอกันที่มีการบันทึกไว้
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของไทย
ทัพนักตบหนุ่มไทยผ่านศึกใหญ่มาต่อเนื่องก่อนถึง SEA V Cup 2026 โดยฟอร์ม 5 นัดหลังสุดเป็นดังนี้20 มิถุนายน 2569 ไทย ชนะ เกาหลีใต้ 3-2 เซต (25-17, 24-26, 21-25, 25-18, 15-7) 21 มิถุนายน 2569 ไทย แพ้ กาตาร์ 0-3 เซต (23-25, 23-25, 17-25) 22 มิถุนายน 2569 ไทย ชนะ โอมาน 3-1 เซต (17-25, 25-15, 25-18, 25-20) 23 มิถุนายน 2569 ไทย แพ้ อินโดนีเซีย 2-3 เซต ตามด้วยแพ้คาซัคสถาน 1-3 เซต ในรอบชิงอันดับ 5 จบอันดับ 6 ของศึก AVC Men’s Cup 2026 ก่อนกลับมาเปิดสนาม SEA V Cup 2026 ด้วยชัยชนะเหนือเวียดนาม 3-1 เซต ถือว่าทีมยังรักษาฟอร์มเกมรุกได้ดีในเวทีอาเซียน แม้จะสู้ทีมระดับโลกลำบากในรายการเอเชีย
ฟอร์มเมียนมาก่อนเจอไทย
เมียนมาลงแข่งขันในกลุ่มเดียวกับไทยและเวียดนาม โดยนัดแรกของทัวร์นาเมนต์เมียนมาได้พักตามผังสาย และจะลงสนามนัดแรกพบไทยในวันนี้ ข้อมูลผลงานล่าสุดของเมียนมาในเวทีระดับภูมิภาคยังจำกัด เนื่องจากเป็นทีมที่เพิ่งขยับขึ้นมาเล่นในระดับ SEA V League/Cup เป็นปีแรก ก่อนหน้านี้ในซีเกมส์ 2025 เมียนมาแพ้ทั้ง 2 นัดในรอบแบ่งกลุ่มโดยไม่ได้เซต สะท้อนว่าทีมยังอยู่ระหว่างสร้างประสบการณ์ในสนามใหญ่
รายชื่อนักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย ชุด SEA V Cup 2026
หัวเสา/บีหลัง: ชัยวัฒน์ ถุงคำ, อนุรักษ์ พันธุ์รัมย์, ธนัสถ์ บำรุงภักดี, จักรกริช ถนอมน้อย, อมรเทพ คนหาญ, นภาเดช พินิจดี, ธนทัต ทวีรัตน์ บอลเร็ว: อนุชิต ภักดีแก้ว, ธูปดิษฐ์ พระพุทธ, เกียรติภูมิ รามสิน เซตเตอร์: บุญญฤทธิ์ วงศ์ธร, ณัฐพงษ์ ชาชำนาญ ตัวรับอิสระ: ณรงค์ฤทธิ์ จันภิรมย์, ภัคพงศ์ กว้างนอก คุมทัพโดยหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้ Park Ki Won
รายชื่อนักวอลเลย์บอลชายทีมชาติเมียนมา
จนถึงขณะนี้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเมียนมายังไม่ได้เผยแพร่รายชื่อนักกีฬาชุดลุย SEA V Cup 2026 อย่างเป็นทางการผ่านสื่อไทย หากมีการอัปเดตรายชื่อทีมเมียนมาอย่างเป็นทางการ จะรายงานเพิ่มเติมทันที
ช่องทางถ่ายทอดสด
แฟนวอลเลย์บอลรับชมได้ฟรีผ่านทางทีวีดิจิทัลและออนไลน์ช่อง one31, GMM25 และรับชมออนไลน์ทางแอป oneD
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ข้อมูลอ้างอิง
- กรุงเทพธุรกิจ
- เดลินิวส์
- ข่าวสด
- TrueID News
- บ้านกีฬา
- กรุงเทพธุรกิจ (AVC Men’s Cup 2026)
- บ้านกีฬา (AVC Men’s Cup 2026)
- The Thaiger
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