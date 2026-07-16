แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ยอดตายพุ่งเฉียด 5 พันราย คนไร้บ้านเกือบ 2 หมื่นชีวิต
แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ยอดตายพุ่ง 4,829 ราย ไร้บ้านเกือบ 18,000 คน 21 วันหลังธรณีพิโรธ อาฟเตอร์ช็อกทะลุ 1,200 ครั้ง UN อัดฉีดเพิ่ม 299 ล้านดอลลาร์ ช่วย 1.3 ล้านชีวิต
ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ 2 ระลอกในประเทศเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็น 4,829 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 16,740 ราย ขณะที่สหประชาชาติประกาศระดมทุนเพิ่มอีก 299 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 1.3 ล้านคนในช่วง 6 เดือนข้างหน้า
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 เวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น เมื่อเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.2 และ 7.5 ติดต่อกันในภาคเหนือตอนกลางของประเทศ จุดศูนย์กลางอยู่ตามแนวเมืองซานเฟลิเป ยูมาเร และมอนตัลบัน ในเขตรัฐยารากุยและรัฐการาโบโบ นับจากนั้นทางการบันทึกอาฟเตอร์ช็อกได้แล้วถึง 1,284 ครั้ง
ผ่านมา 21 วันหลังเกิดเหตุ นายฆอร์เฆ โรดริเกซ ประธานรัฐสภาเวเนซุเอลา เปิดเผยตัวเลขความเสียหายผ่านแพลตฟอร์ม X ว่ามีประชาชนสูญเสียที่อยู่อาศัย 17,907 คน อาคารได้รับความเสียหาย 856 หลัง ในจำนวนนี้พังถล่มทั้งหลัง 190 หลัง ขณะที่ทางการได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยแล้ว 128,324 ครอบครัว และจัดตั้งค่ายพักพิงชั่วคราว 106 แห่ง รองรับผู้อพยพ 20,857 คน
ปฏิบัติการของรัฐบาลเวเนซุเอลาในขณะนี้มุ่งเน้น 3 ด้านหลัก ได้แก่ การค้นหาผู้สูญหาย การบริหารจัดการค่ายพักพิงชั่วคราว และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ด้านสหประชาชาติและองค์กรพันธมิตรกำลังเร่งขยายความช่วยเหลือแบบหลายมิติร่วมกับรัฐบาล โดยนายทอม เฟลตเชอร์ รองเลขาธิการสหประชาชาติฝ่ายกิจการมนุษยธรรมและผู้ประสานงานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน ประกาศแผนระดมทุนเพิ่มเติม 299 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผนวกเข้ากับแผนตอบสนองด้านมนุษยธรรม (Humanitarian Response Plan) เพื่อดูแลความต้องการของผู้ประสบภัย 1.3 ล้านคนตลอด 6 เดือนข้างหน้า
เงินก้อนใหม่นี้เป็นส่วนเพิ่มจากแผนตอบสนองด้านมนุษยธรรมประจำปี 2569 ที่ตั้งเป้าช่วยเหลือประชาชน 5.5 ล้านคนอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งต้องใช้งบประมาณรวม 632 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
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