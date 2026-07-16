ข่าวต่างประเทศ

แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ยอดตายพุ่งเฉียด 5 พันราย คนไร้บ้านเกือบ 2 หมื่นชีวิต

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 12:23 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 12:24 น.
แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ยอดตายพุ่งเฉียด 5 พันราย คนไร้บ้านเกือบ 2 หมื่นชีวิต
(AP Photo/Ariana Cubillos)

แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ยอดตายพุ่ง 4,829 ราย ไร้บ้านเกือบ 18,000 คน 21 วันหลังธรณีพิโรธ อาฟเตอร์ช็อกทะลุ 1,200 ครั้ง UN อัดฉีดเพิ่ม 299 ล้านดอลลาร์ ช่วย 1.3 ล้านชีวิต

ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ 2 ระลอกในประเทศเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็น 4,829 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 16,740 ราย ขณะที่สหประชาชาติประกาศระดมทุนเพิ่มอีก 299 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 1.3 ล้านคนในช่วง 6 เดือนข้างหน้า

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 เวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น เมื่อเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.2 และ 7.5 ติดต่อกันในภาคเหนือตอนกลางของประเทศ จุดศูนย์กลางอยู่ตามแนวเมืองซานเฟลิเป ยูมาเร และมอนตัลบัน ในเขตรัฐยารากุยและรัฐการาโบโบ นับจากนั้นทางการบันทึกอาฟเตอร์ช็อกได้แล้วถึง 1,284 ครั้ง

(AP Photo/Ariana Cubillos)

ผ่านมา 21 วันหลังเกิดเหตุ นายฆอร์เฆ โรดริเกซ ประธานรัฐสภาเวเนซุเอลา เปิดเผยตัวเลขความเสียหายผ่านแพลตฟอร์ม X ว่ามีประชาชนสูญเสียที่อยู่อาศัย 17,907 คน อาคารได้รับความเสียหาย 856 หลัง ในจำนวนนี้พังถล่มทั้งหลัง 190 หลัง ขณะที่ทางการได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยแล้ว 128,324 ครอบครัว และจัดตั้งค่ายพักพิงชั่วคราว 106 แห่ง รองรับผู้อพยพ 20,857 คน

ปฏิบัติการของรัฐบาลเวเนซุเอลาในขณะนี้มุ่งเน้น 3 ด้านหลัก ได้แก่ การค้นหาผู้สูญหาย การบริหารจัดการค่ายพักพิงชั่วคราว และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

ด้านสหประชาชาติและองค์กรพันธมิตรกำลังเร่งขยายความช่วยเหลือแบบหลายมิติร่วมกับรัฐบาล โดยนายทอม เฟลตเชอร์ รองเลขาธิการสหประชาชาติฝ่ายกิจการมนุษยธรรมและผู้ประสานงานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน ประกาศแผนระดมทุนเพิ่มเติม 299 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผนวกเข้ากับแผนตอบสนองด้านมนุษยธรรม (Humanitarian Response Plan) เพื่อดูแลความต้องการของผู้ประสบภัย 1.3 ล้านคนตลอด 6 เดือนข้างหน้า

เงินก้อนใหม่นี้เป็นส่วนเพิ่มจากแผนตอบสนองด้านมนุษยธรรมประจำปี 2569 ที่ตั้งเป้าช่วยเหลือประชาชน 5.5 ล้านคนอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งต้องใช้งบประมาณรวม 632 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

AP Photo/Ariana Cubillos

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 12:23 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 12:24 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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