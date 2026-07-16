นาทีสลด เก๋งประสานงารถตู้ส่งนักเรียน เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 เร่งหาสาเหตุ
อุบัติเหตุสลด รถเก๋งประสานงารถตู้รับ-ส่งนักเรียน ถนนสายบึงพระ-วังน้ำใส จ.พิษณุโลก ดับ 1 บาดเจ็บ 2 ตำรวจเร่งเช็กวงจรปิดตรวจสอบสาเหตุ
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 เวลา 06.30 น. เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งพุ่งชนกับรถตู้รับส่งนักเรียน บนถนนสายบึงพระ-วังน้ำใส หมู่ 6 ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ร.ต.อ.หญิง รวิพร อินขำ รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยข่าวภาพ พิษณุโลก และแพทย์เวรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันที
ณ ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งสีบรอนซ์ สภาพพังเสียหาย ภายในรถพบร่างผู้เสียชีวิต 1 รายอยู่บริเวณที่นั่งคนขับ ทราบชื่อคือ นายถนอม (สงวนนามสกุล) อายุ 61 ปี เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลแม่ระกา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 2 ราย คือคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนและเด็กนักเรียน เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเร่งนำตัวส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตส่งไปชันสูตรที่แผนกนิติเวช โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนทางกฎหมายแล้วจะมอบร่างให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีต่อไป
ทางด้านคดี ร.ต.อ.หญิง รวิพร ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง พร้อมเตรียมเรียกญาติของผู้เสียชีวิตมาสอบปากคำเพิ่มเติมว่าผู้ตายมีโรคประจำตัว หรือมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับรถหรือไม่
ภาพและข้อมูลจาก : สมาคมกู้ภัยข่าวภาพ พิษณุโลก Kawphab Rescue Association
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