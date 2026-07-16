ออย แสงศิลป์ ซัดครอบครัวเด็ก 11 ใจดำไม่คิดขอโทษ ประกาศกร้าว “กูไม่ยอม”
ออย แสงศิลป์ โพสต์เดือด ซัดครอบครัวเด็ก 11 ใจดำไม่คิดขอโทษ หลังขับชนพ่อแท้ ๆ มรณภาพ อ้างผีเข้า ประกาศกร้าว “กูไม่ยอม”
จากกรณีโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 กับเหตุการณ์เด็กอายุ 11 ปีขโมยรถพ่อออกมาขับก่อนพุ่งชนคณะพระธุดงค์ มรณภาพ 11 รูป และบาดเจ็บอีกหลายรูปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งหนึ่งในภิกษุที่มรณภาพ เป็นพ่อแท้ ๆ ของ ออย แสงศิลป์
ก่อนหน้านี้ทางนักร้องดังได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องคดีและเหตุการณ์นี้อยู่ตลอดตั้งแต่หลังเกิดเรื่อง ออย แสงศิลป์ ทวงถามความรับผิดชอบจากครอบครัวเด็กผู้ก่อเหตุ ซึ่งแม้จะผ่านมาหลายอาทิตย์แล้วก็ยังไม่ได้รับคำขอโทษจากครอบครัวของเด็ก 11 เลยแม้แต่น้อย
กระทั่งล่าสุด ออย แสงศิลป์ ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊กของตัวเองอีกครั้งแบบรัว ๆ ซัดถึงครอบครัวผู้ก่อเหตุที่ใจดำ ไม่เคยคิดออกมาแสดงตัวขอโทษครอบครัวของผู้เสียหายเลยแม้แต่น้อย ทั้งยังอ้างว่าเด็ก 11 เกิดอาการผีเข้า ยิ่งทำให้เขารู้สึกโกรธกับเรื่องนี้่เป็นอย่างมาก ก่อนจะประกาศกร้าวว่า ไม่ยอมให้คดีนี้จบแบบนี้แน่นอน
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อ้างอิงจาก : FB ออย แสงศิลป์
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