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ออย แสงศิลป์ ซัดครอบครัวเด็ก 11 ใจดำไม่คิดขอโทษ ประกาศกร้าว “กูไม่ยอม”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 11:19 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 11:19 น.

ออย แสงศิลป์ โพสต์เดือด ซัดครอบครัวเด็ก 11 ใจดำไม่คิดขอโทษ หลังขับชนพ่อแท้ ๆ มรณภาพ อ้างผีเข้า ประกาศกร้าว “กูไม่ยอม”

จากกรณีโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 กับเหตุการณ์เด็กอายุ 11 ปีขโมยรถพ่อออกมาขับก่อนพุ่งชนคณะพระธุดงค์ มรณภาพ 11 รูป และบาดเจ็บอีกหลายรูปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งหนึ่งในภิกษุที่มรณภาพ เป็นพ่อแท้ ๆ ของ ออย แสงศิลป์

ก่อนหน้านี้ทางนักร้องดังได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องคดีและเหตุการณ์นี้อยู่ตลอดตั้งแต่หลังเกิดเรื่อง ออย แสงศิลป์ ทวงถามความรับผิดชอบจากครอบครัวเด็กผู้ก่อเหตุ ซึ่งแม้จะผ่านมาหลายอาทิตย์แล้วก็ยังไม่ได้รับคำขอโทษจากครอบครัวของเด็ก 11 เลยแม้แต่น้อย

กระทั่งล่าสุด ออย แสงศิลป์ ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊กของตัวเองอีกครั้งแบบรัว ๆ ซัดถึงครอบครัวผู้ก่อเหตุที่ใจดำ ไม่เคยคิดออกมาแสดงตัวขอโทษครอบครัวของผู้เสียหายเลยแม้แต่น้อย ทั้งยังอ้างว่าเด็ก 11 เกิดอาการผีเข้า ยิ่งทำให้เขารู้สึกโกรธกับเรื่องนี้่เป็นอย่างมาก ก่อนจะประกาศกร้าวว่า ไม่ยอมให้คดีนี้จบแบบนี้แน่นอน

ออย แสงศิลป์ ซัดครอบครัวเด็ก 11 ใจดำไม่คิดขอโทษ ประกาศกร้าว กูไม่ยอม-1 ออย แสงศิลป์ ซัดครอบครัวเด็ก 11 ใจดำไม่คิดขอโทษ ประกาศกร้าว กูไม่ยอม-2 ออย แสงศิลป์ ซัดครอบครัวเด็ก 11 ใจดำไม่คิดขอโทษ ประกาศกร้าว กูไม่ยอม-3 ออย แสงศิลป์ ซัดครอบครัวเด็ก 11 ใจดำไม่คิดขอโทษ ประกาศกร้าว กูไม่ยอม-4 ออย แสงศิลป์ ซัดครอบครัวเด็ก 11 ใจดำไม่คิดขอโทษ ประกาศกร้าว กูไม่ยอม-5 ออย แสงศิลป์ ซัดครอบครัวเด็ก 11 ใจดำไม่คิดขอโทษ ประกาศกร้าว กูไม่ยอม-6

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อ้างอิงจาก : FB ออย แสงศิลป์

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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