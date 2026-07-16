ถ่ายทอดสดหวย 16 กรกฎาคม 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล
ถ่ายทอดสดหวย 16 กรกฎาคม 2569 ลุ้นผลสลากกินแบ่งรัฐบาลครบทุกรางวัล รางวัลที่ 1 เลขหน้า-ท้ายแบบเรียลไทม์
วันนี้คอหวยทั่วประเทศเตรียมลุ้นผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 ทุกท่านสามารถติดตามการถ่ายทอดสดและรอรับผลอย่างเป็นทางการจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทันทีเมื่อเริ่มกระบวนการออกรางวัลตามกำหนดการ
การออกรางวัลในงวดนี้จะประกาศผลสลากหกหลักครบตามหมวดหลักตามลำดับ ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลเลขท้าย 3 ตัว และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รวมถึงรางวัลอื่น ๆ
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2569
- รางวัลที่ 1 : รอผล
- รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : รอผล
- รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : รอผล
- รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : รอผล
คลิกชม ถ่ายทอดสดหวยรัฐบาล สลากกินแบ่งรัฐบาลงวด 16 ก.ค. 69 (16/7//69)
เมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลอย่างเป็นทางการเสร็จสิ้น ผู้ถือสลากควรตรวจสอบหมายเลขบนลอตเตอรี่ให้ครบถ้วน โดยเฉพาะคนที่ซื้อสลากหลายใบหรือซื้อแบบรวมชุด ควรตรวจเลขทีละใบเพื่อป้องกันความผิดพลาดก่อนนำไปติดต่อขอรับเงินรางวัล
ทุกท่านสามารถตรวจผลรางวัลย้อนหลังและดูใบตรวจรางวัลผ่านช่องทางของสำนักงานสลากฯ เพื่อยืนยันความถูกต้องของตัวเลขรางวัลทุกประเภทได้อีกครั้ง แนะนำให้คอหวยอ้างอิงข้อมูลจากประกาศทางการเท่านั้น หากพบข้อมูลตัวเลขรางวัลจากช่องทางอื่นก่อนการประกาศผลครบถ้วน ควรรอตรวจสอบซ้ำอีกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการรับข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 1 ก.ค. 69
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 001 980
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 62
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 304 531
- รางวัลที่ 1 : 751495
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