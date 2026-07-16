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เต้ มงคลกิตติ์ ลุยป้อง หมวดนัท พ้อเสี่ยงชีวิตช่วยแต่ต้องโดนคดี โยนทีมกฎหมายสู้เต็มที่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 10:54 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 10:54 น.
เต้ มงคลกิตติ์ ลุยโรงพักป้อง หมวดนัท พ้อเสี่ยงชีวิตช่วยแต่ต้องโดนคดี โยนทีมกฎหมายสู้เต็มที่

เต้ มงคลกิตติ์ ลุยโรงพักป้อง หมวดนัท พ้อเสี่ยงชีวิตช่วยแต่ต้องโดนคดี โยนทีมกฎหมายสู้เต็มที่ ลั่นเลือกตั้งรอบหน้าได้เป็น สส. แน่นอน

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ “เต้ พระราม 7” เดินทางไป สน.พหลโยธิน เพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีของ ว่าที่ร้อยโท ชิตพงศ์ ขัตตพงษ์ หรือ หมวดนัท สมาชิกกลุ่มกรุงเทพบินได้ หลังเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหากรณีแต่งกายคล้ายชุดทหารเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว

นายมงคลกิตติ์ เผยว่า (หมวด)นัทก็ยังช่วยเหลือสังคมอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นคนส่งข้อมูลตั้งแต่ 23:30 น. แต่ประเด็นสำคัญก็คือ (หมวด)นัทเขาเป็นพลเมืองดี เสียสละ แล้วเอาชีวิตตัวเองเข้าไปเสี่ยงช่วยตั้ง 4-5 ชั่วโมงแต่กลับต้องมาโดนคดีอะไรแบบนี้ตนไม่ค่อยแฮปปี้

(หมวด)นัทไม่ได้อยู่ในหน้าที่ แต่เxือกมาทำหน้าที่และต้องมาโดนคดี อย่างนี้เรียกว่าทำดีแล้วโดนคดี … ก็สู้กันไป ฝ่ายกฎหมายก็สู้กันไป อีก 15 วันเอามาแก้ต่างให้กับพนักงานสอบสวน ตนไม่ทิ้งใครอยู่แล้วช่วยเต็มที่ ถ้าคนของเราผิดเราก็ยอมรับผิด แต่ถ้าคนของเราถูกก็คือถูก แต่ถ้าใครมารังแกก็ต้องได้เจอกัน

เต้ มงคลกิตติ์ ให้สัมภาษณ์สื่อ หมวดนัท
FB/ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

ขณะที่ หมวดนัท กล่าวว่า “เบื้องต้นเรื่องวุ่นวายทั้งหมดเกิดขึ้นจากตัวผมเอง ผมก็ต้องขอกราบขออภัย แล้วก็ขอน้อมรับความผิดทุก ๆ อย่างที่ทำให้เป็นเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นมา อาจจะเป็นเพราะว่าผมแต่งกาย หรือเป็นเพราะว่าการที่ผมไปเดินตามท่านนายกฯ หรือว่าอะไรต่าง ๆ อันนี้ผมต้องกราบขออภัยทุก ๆ ท่านด้วย ไม่ว่าจะเป็นพี่ ๆ ตำรวจที่ต้องมาทำคดีให้ผม แล้วก็ต้องเป็นพี่น้องประชาชนรวมถึงครอบครัวที่บ้านที่ต้องมาลำบาก แล้วต้องมารับรู้

เข้าใจว่าเป็นห่วง โทรเข้ามาหลายคนมากระหว่างที่ทำการพูดคุยสอบสวนกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนครับ ฉะนั้น ผมน้อมรับทุกความผิด อะไรที่ผิดพลาดก็ต้องกราบขออภัยแล้วก็พร้อมน้อมรับและแก้ไข ครั้งหน้าก็จะทำให้ถูกต้องตามครรลองคลองธรรม แล้วขอโอกาสให้พี่น้องประชาชน มั่นใจและเชื่อใจในตัวผมว่าผมเองเจตนาดีแน่นอน”

นายมงคลกิตติ์ ระบุว่า (หมวด)นัทมาอยู่กลุ่มกรุงเทพบินได้ ลง ส.ก. เขาขยัน ตรงไปตรงมาเห็นน้องแล้วก็รักน้อง ผิดพลาดกันได้ แก้ไขกันได้ แต่ก็คิดว่าน้องคงช่วยเหลือสังคมเหมือนเดิม ผมคิดว่าคนแบบนี้ที่ควรจะอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร ถึงหน้างานก่อนเพื่อน เสี่ยงภัยก่อนเพื่อนไม่ได้สนใจกฎหมายว่าอะไรจะถูกจะผิด เพราะว่าในยามเผชิญเหตุไฟไหม้ ตึกถล่ม หรือสงครามเนี่ยมันไม่มีใครดูเรื่องกฎหมายหรอก

ส่วนเรื่องนี้ (หมวด)นัทก็แก้ข้อกล่าวหาไปทีละข้อ คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร แล้วคิดว่า (หมวด)นัท ในปี 70 ถ้าเรามีการเลือกตั้งใหญ่ (หมวด)นัทน่าจะเป็นสส.เขตนี้มั่นใจมาก

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 10:54 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 10:54 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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