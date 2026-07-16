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จู๊ด เบลลิงแฮม ตบหัวกองกลางอาร์เจนตินา หลังแพ้ตกรอบฟุตบอลโลก โดนถล่มยับ ขี้แพ้ชวนตี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 10:31 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 11:58 น.
จู๊ด เบลลิงแฮม ตบหัวกองกลางอาร์เจนตินา หลังแพ้ตกรอบฟุตบอลโลก โดนถล่มยับ ขี้แพ้ชวนตี

จู๊ด เบลลิงแฮม ตบหัว วาเลนติน บาร์โก กองกลางอาร์เจนตินา หลังแพ้ตกรอบฟุตบอลโลก 2026 โดนถล่มยับ ขี้แพ้ชวนตี พฤติกรรมก้าวร้าวไร้น้ำใจนักกีฬา

จู๊ด เบลลิงแฮม กองกลางซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอังกฤษ ระเบิดอารมณ์ผิดหวังหลังจบเกมฟุตบอลโลก 2026 รอบรองชนะเลิศ กล้องจับภาพชัดเจนขณะเดินไปทำร้ายร่างกายผู้เล่นอาร์เจนตินาช่วงท้ายเกม

การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบรองชนะเลิศ ที่สนามแอตแลนตา สเตเดียม รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา จบลงด้วยความช้ำใจของทัพสิงโตคำราม อังกฤษพ่ายอาร์เจนตินา 1-2 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดาย ทั้งที่เบลลิงแฮมเปิดบอลให้ทีมขึ้นนำก่อน 1-0 ในช่วงครึ่งหลัง

จู๊ด เบลลิงแฮม ตบหัวกองหลังอาร์เจนตินา หลังแพ้ตกรอบฟุตบอลโลก โดนถล่มยับ ขี้แพ้ชวนตี
(AP Photo/Jeff Roberson)

หลังสิ้นเสียงนกหวีด นักเตะอาร์เจนตินาวิ่งกอดคอฉลองชัยชนะกันบนสนาม วิดีโอจับภาพเบลลิงแฮมยืนอยู่ใกล้กลุ่มนักเตะคู่แข่ง วาเลนติน บาร์โก กองกลางอาร์เจนตินาวิ่งเข้ามาร่วมวงดีใจ ทันใดนั้น เบลลิงแฮมหันไปใช้มือตบเข้าที่หัวของบาร์โกทันที

บาร์โกหันมาผลักอกเบลลิงแฮมกลับด้วยความโมโห เพื่อนร่วมทีมทั้งสองฝ่ายต้องรีบวิ่งเข้ามาจับแยกออกจากกัน ก่อนเหตุการณ์จะบานปลาย ไม่มีรายงานแน่ชัดว่าบาร์โกพูดหรือทำอะไรกระตุ้นอารมณ์ก่อนหน้านั้น

จู๊ด เบลลิงแฮม ตบหัวกองหลังอาร์เจนตินา หลังแพ้ตกรอบฟุตบอลโลก โดนถล่มยับ ขี้แพ้ชวนตี

พฤติกรรมดังกล่าวทำให้แฟนบอลในโซเชียลมีเดียรุมวิจารณ์เบลลิงแฮมอย่างหนัก แฟนบอลรายหนึ่งโพสต์ข้อความผ่านเอ็กซ์ว่า บาร์โกไม่ได้ทำอะไรเลย ทำไมทำแบบนั้น อีกรายระบุว่า คู่แข่งอาจจะพูดอะไรบางอย่าง แต่คุณต้องรู้จักยอมรับความพ่ายแพ้ แฟนบอลบางส่วนประณามว่าเป็นพฤติกรรมขี้แพ้ชวนตี น่ารังเกียจ และรับไม่ได้อย่างยิ่ง มีการนำภาพเก่าที่เบลลิงแฮมเคยเตะถังน้ำแข็งระบายอารมณ์มาโพสต์ซ้ำ

อังกฤษหมดสิทธิ์ลุ้นแชมป์โลกแน่นอนแล้ว ทีมมีโปรแกรมลงแข่งขันนัดชิงอันดับ 3 พบกับฝรั่งเศสในวันเสาร์นี้

England head coach Thomas Tuchel, left, speaks with Jude Bellingham (10) during the World Cup semifinal soccer match between England and Argentina in Atlanta, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 10:31 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 11:58 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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