จู๊ด เบลลิงแฮม ตบหัวกองกลางอาร์เจนตินา หลังแพ้ตกรอบฟุตบอลโลก โดนถล่มยับ ขี้แพ้ชวนตี
จู๊ด เบลลิงแฮม ตบหัว วาเลนติน บาร์โก กองกลางอาร์เจนตินา หลังแพ้ตกรอบฟุตบอลโลก 2026 โดนถล่มยับ ขี้แพ้ชวนตี พฤติกรรมก้าวร้าวไร้น้ำใจนักกีฬา
จู๊ด เบลลิงแฮม กองกลางซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอังกฤษ ระเบิดอารมณ์ผิดหวังหลังจบเกมฟุตบอลโลก 2026 รอบรองชนะเลิศ กล้องจับภาพชัดเจนขณะเดินไปทำร้ายร่างกายผู้เล่นอาร์เจนตินาช่วงท้ายเกม
การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบรองชนะเลิศ ที่สนามแอตแลนตา สเตเดียม รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา จบลงด้วยความช้ำใจของทัพสิงโตคำราม อังกฤษพ่ายอาร์เจนตินา 1-2 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดาย ทั้งที่เบลลิงแฮมเปิดบอลให้ทีมขึ้นนำก่อน 1-0 ในช่วงครึ่งหลัง
หลังสิ้นเสียงนกหวีด นักเตะอาร์เจนตินาวิ่งกอดคอฉลองชัยชนะกันบนสนาม วิดีโอจับภาพเบลลิงแฮมยืนอยู่ใกล้กลุ่มนักเตะคู่แข่ง วาเลนติน บาร์โก กองกลางอาร์เจนตินาวิ่งเข้ามาร่วมวงดีใจ ทันใดนั้น เบลลิงแฮมหันไปใช้มือตบเข้าที่หัวของบาร์โกทันที
บาร์โกหันมาผลักอกเบลลิงแฮมกลับด้วยความโมโห เพื่อนร่วมทีมทั้งสองฝ่ายต้องรีบวิ่งเข้ามาจับแยกออกจากกัน ก่อนเหตุการณ์จะบานปลาย ไม่มีรายงานแน่ชัดว่าบาร์โกพูดหรือทำอะไรกระตุ้นอารมณ์ก่อนหน้านั้น
พฤติกรรมดังกล่าวทำให้แฟนบอลในโซเชียลมีเดียรุมวิจารณ์เบลลิงแฮมอย่างหนัก แฟนบอลรายหนึ่งโพสต์ข้อความผ่านเอ็กซ์ว่า บาร์โกไม่ได้ทำอะไรเลย ทำไมทำแบบนั้น อีกรายระบุว่า คู่แข่งอาจจะพูดอะไรบางอย่าง แต่คุณต้องรู้จักยอมรับความพ่ายแพ้ แฟนบอลบางส่วนประณามว่าเป็นพฤติกรรมขี้แพ้ชวนตี น่ารังเกียจ และรับไม่ได้อย่างยิ่ง มีการนำภาพเก่าที่เบลลิงแฮมเคยเตะถังน้ำแข็งระบายอารมณ์มาโพสต์ซ้ำ
อังกฤษหมดสิทธิ์ลุ้นแชมป์โลกแน่นอนแล้ว ทีมมีโปรแกรมลงแข่งขันนัดชิงอันดับ 3 พบกับฝรั่งเศสในวันเสาร์นี้
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