เลขทะเบียนรถ ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคาร ศาลจังหวัดพระประแดง
เลขทะเบียนรถ เลขมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดง
14 กรกฎาคม 2569 เวลา 17.13 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดง เลขที่ 662 หมู่ 9 ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดง
ในการนี้ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพรรษ เสริมสุวรรณ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 พลโท วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 พลตำรวจโท วัฒนา ยี่จีน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานศาลฎีกา นายธีรทัย เจริญวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นางคิดงาม คงตระกูล ลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระประแดง พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางคิดงาม คงตระกูล ลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระประแดง เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนายชูชัย อุชชิน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระประแดง เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ ก่อนทรงวางแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ลงในหลุมศิลาฤกษ์ และทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร “ที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดง”
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีวางศิลาฤกษ์ เสด็จพระราชดำเนินกลับยังพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก และพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณแก่ศาลจังหวัดพระประแดงตามลำดับ
ต่อมา พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายธีระ ชำนาญดู ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพระประแดง เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลา เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและทรงลงพระนามาภิไธย จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบหน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ทรงลงพระปรมาภิไธยและทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม และทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำศาลจังหวัดพระประแดง
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ครั้นสมควรแก่เวลา เสด็จพระราชดำเนินออกจากห้องฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินออกจากอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
การเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงในครั้งนี้ นับเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อสถาบันตุลาการและการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดง ด้วยรถยนต์พระที่นั่ง หมายเลขทะเบียร ร.ย.ล. 3
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