แชร์สนั่น นักข่าวอาวุโสช่องดัง ตบหน้าทีมข่าวสำนักอื่น ยังไร้ยืนยัน
เพจ Drama-addict แชร์โพสต์ข่าวลือ เหตุทะเลาะทีมข่าวในทำเนียบรัฐบาล ล่าสุดยังไม่มีฝ่ายใดออกมายืนยันข้อเท็จจริง
เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 69 เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict แคปชั่นถาม “เกิดอะไรขึ้น” พร้อมแชร์โพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งที่อ้างว่ามีนักข่าวอาวุโสจากช่องข่าวดังช่องหนึ่งตบหน้าทีมงานข่าวจากอีกสำนักหนึ่งกลางทำเนียบรัฐบาล กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
ต้นตอของข้อความมาจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งที่ระบุว่าทำงานอยู่ในวงการสื่อ ซึ่งได้แชร์ข้อความกล่าวหาต่อจากผู้ใช้เฟซบุ๊กอีกรายอีกทอดหนึ่ง ก่อนที่ Drama-addict จะนำมาแชร์ต่อจนกระแสขยายวงกว้างขึ้นอีก
ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานต้นสังกัดของบุคคลที่ถูกพาดพิง ไม่มีแถลงการณ์จากทำเนียบรัฐบาล และไม่มีรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แต่อย่างใด ทำให้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเหตุการณ์ตามที่ถูกกล่าวหาเกิดขึ้นจริงหรือไม่ และใครคือคู่กรณีที่แท้จริง
ทีมข่าวจะติดตามและรายงานความคืบหน้าทันทีที่มีการยืนยันจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเป็นทางการ ผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ และรอฟังคำชี้แจงจากทุกฝ่ายก่อนตัดสิน
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