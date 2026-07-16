ทส. แจงงานวันเกิด “สุชาติ” ในเวลาราชการ เป็นการอวยพรช่วงสั้น ๆ หลังมอบนโยบาย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ชี้แจง จัดงานวันเกิด “สุชาติ” ในเวลาราชการ เป็นการอวยพรช่วงสั้น ๆ หลังมอบนโยบาย
จากกรณี น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์กำหนดการกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิด นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยกำหนดการปลัดกระทรวงฯ เป็นผู้กล่าวอวยพร จากนั้นรับชมวีดิทัศน์อวยพรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้บริหารมอบของที่ระลึกและนำเค้กวันเกิดเข้าสู่บริเวณกลางเวทีตามลำดับ จนนำมาสู่การตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเรื่องปกติที่มีการใช้เวลาและสถานที่ราชการในการจัดงานวันเกิดให้แก่รัฐมนตรี รวมถึงงงบประมาณที่ใช้จัดงานดังกล่าวใครเป็นผู้รับผิดชอบ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกคำชี้แจงต่อประเด็นดังกล่าวโดยโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า
เนื่องด้วย ปัจจุบันอยู่ระหว่างชี้แจงงบประมาณปี 2570 ทส.จึงมีการจัดประชุมผู้บริหารเพื่อหารือซักซ้อม เตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณ และรับมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานจากท่าน รมว.ทส. ซึ่งท่าน รมว. ทส.ได้เน้นย้ำในการทำงาน เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ทั้งในเรื่องการแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดน ไฟป่าหมอกควัน การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน เช่น กรณีทับลาน การจับกุมผู้บุกรุกทำลายป่า โดยแยกแยะกลุ่มประชาชนและนายทุนให้ชัดเจน เป็นต้น
ประกอบกับ วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดท่าน รมว.ทส. จึงมีการแสดงความปรารถนาดี ตามธรรมเนียมต่อท่าน รมว.ทส. ซึ่งเป็นผู้ที่รักยิ่งของชาว ทส. โดยใช้ช่วงเวลาสั้น ๆ ภายหลังการมอบนโยบาย ทั้งนี้ ร่างกำหนดการที่ปรากฏตามข่าวไม่ได้เป็นทางการแต่อย่างใด
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