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ปิดฉาก 31 ปี! Marks & Spencer ถอนทัพไทย ม้วนเสื่อเลิกขายทุกช่องทาง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 09:39 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 09:39 น.

แบรนด์ไลฟ์สไตล์จากอังกฤษยุติจำหน่ายทั้งหน้าร้านและออนไลน์ในไทยตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2569 หลังเปิดตลาดมาตั้งแต่ปี 2538

Marks & Spencer แบรนด์ไลฟ์สไตล์ชื่อดังจากอังกฤษ ประกาศยุติการจำหน่ายสินค้าทุกช่องทางในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้ว ทั้งหน้าร้านและออนไลน์ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ปิดฉากการทำตลาดในไทยที่ยาวนานถึง 31 ปี

แบรนด์เข้ามาเปิดตลาดในไทยครั้งแรกเมื่อปี 2538 ผ่านความร่วมมือกับกลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และขยายสาขาต่อเนื่องมาหลายปี ก่อนหน้านี้เคยมีร้านบูทีคและช็อปในห้างสรรพสินค้าหลักหลายแห่งทั่วประเทศ ทั้งกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และหาดใหญ่

เพจเฟซบุ๊กทางการของ M&S Thailand โพสต์แจ้งลูกค้าว่าได้ยุติการจำหน่ายสินค้าทั้งสองช่องทางแล้วตั้งแต่สิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมขอบคุณลูกค้าสำหรับความรัก การสนับสนุน และความไว้วางใจที่มอบให้ตลอดมา และทิ้งท้ายว่าหวังจะมีโอกาสกลับมาให้บริการอีกครั้งในอนาคต

Marks & Spencer ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศอังกฤษเมื่อปี 2427 มีชื่อเสียงด้านสินค้าคุณภาพ ทั้งเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ความงามอย่างสบู่และครีมบำรุงผิว รวมถึงอาหารขึ้นชื่ออย่างบิสกิต คุกกี้ และช็อกโกแลต ตลอดจนสินค้าตกแต่งบ้าน ก่อนที่ตลาดค้าปลีกทั่วโลกจะเผชิญแรงกดดันจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปสู่การช้อปออนไลน์มากขึ้น

สำหรับลูกค้าที่ยังมีบัตรกำนัลหรือสินค้าค้างการรับประกัน แนะนำให้ติดตามประกาศเพิ่มเติมจากช่องทางทางการของแบรนด์ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องก่อนสิทธิ์หมดอายุ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 09:39 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 09:39 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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