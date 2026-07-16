ปิดฉาก 31 ปี! Marks & Spencer ถอนทัพไทย ม้วนเสื่อเลิกขายทุกช่องทาง
แบรนด์ไลฟ์สไตล์จากอังกฤษยุติจำหน่ายทั้งหน้าร้านและออนไลน์ในไทยตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2569 หลังเปิดตลาดมาตั้งแต่ปี 2538
Marks & Spencer แบรนด์ไลฟ์สไตล์ชื่อดังจากอังกฤษ ประกาศยุติการจำหน่ายสินค้าทุกช่องทางในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้ว ทั้งหน้าร้านและออนไลน์ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ปิดฉากการทำตลาดในไทยที่ยาวนานถึง 31 ปี
แบรนด์เข้ามาเปิดตลาดในไทยครั้งแรกเมื่อปี 2538 ผ่านความร่วมมือกับกลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และขยายสาขาต่อเนื่องมาหลายปี ก่อนหน้านี้เคยมีร้านบูทีคและช็อปในห้างสรรพสินค้าหลักหลายแห่งทั่วประเทศ ทั้งกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และหาดใหญ่
เพจเฟซบุ๊กทางการของ M&S Thailand โพสต์แจ้งลูกค้าว่าได้ยุติการจำหน่ายสินค้าทั้งสองช่องทางแล้วตั้งแต่สิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมขอบคุณลูกค้าสำหรับความรัก การสนับสนุน และความไว้วางใจที่มอบให้ตลอดมา และทิ้งท้ายว่าหวังจะมีโอกาสกลับมาให้บริการอีกครั้งในอนาคต
Marks & Spencer ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศอังกฤษเมื่อปี 2427 มีชื่อเสียงด้านสินค้าคุณภาพ ทั้งเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ความงามอย่างสบู่และครีมบำรุงผิว รวมถึงอาหารขึ้นชื่ออย่างบิสกิต คุกกี้ และช็อกโกแลต ตลอดจนสินค้าตกแต่งบ้าน ก่อนที่ตลาดค้าปลีกทั่วโลกจะเผชิญแรงกดดันจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปสู่การช้อปออนไลน์มากขึ้น
สำหรับลูกค้าที่ยังมีบัตรกำนัลหรือสินค้าค้างการรับประกัน แนะนำให้ติดตามประกาศเพิ่มเติมจากช่องทางทางการของแบรนด์ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องก่อนสิทธิ์หมดอายุ
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