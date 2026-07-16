คลิปนาที เจ้าของโรงเบียร์วิ่งช่วยลูกค้า ถูกไฟคลอกสาหัส ยืนยัน ‘ออกมาคนสุดท้าย’
คลิปนาที เจ้าของร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว คว้าถังดับเพลิงลุยดับไฟ ช่วยลูกค้าหลังไฟไหม้จนบาดเจ็บหนัก ถูกไฟคลอก-ปอดติดเชื้อ เข้า ICU เขียนข้อความยืนยัน ‘ออกมาคนสุดท้าย’
ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว มีผู้เสียชีวิตแล้ว 33 ราย ล่าสุดมีการแชร์คลิปวิดีโอในคืนเกิดเหตุปรากฏภาพของ คุณนาย เจ้าของร้าน ในคืนเกิดเหตุ มีข้อมูลยืนยันว่าเขาไม่ได้หนีเอาตัวรอด แต่วิ่งไปนำถังดับเพลิงมาพยายามฉีดดับไฟและสั่งให้การ์ดของร้านเร่งช่วยเหลือพาคนออกมา
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งรายหนึ่ง ทำงานกู้ภัยมานานกว่า 20 ปีไปถึงที่เกิดเหตุเป็นคันแรก ได้โพสต์ข้อความระบุว่าเหตุการณ์นี้ถือว่าหนักที่สุดในชีวิตการทำงาน มองไปทางไหนก็มีแต่คนเจ็บ พร้อมกล่าวขอโทษที่ช่วยทุกคนไม่ได้
ในคลิปวิดีโอของกู้ภัยเผยให้เห็นวินาทีที่เจ้าของร้านถอดเสื้อทิ้งไปแล้วเหลือเพียงกางเกงขาสั้นและสะพายกระเป๋า ยืนโบกรถพยาบาลและยกมือไหว้ขอความช่วยเหลือให้กับผู้บาดเจ็บ ในตอนนั้นได้รับบาดแผลจากการถูกไฟคลอก
สำหรับอาการล่าสุดของคุณนาย พบว่ามีบาดแผลจากการถูกไฟคลอกที่หน้าผาก แขนซ้าย และขาทั้งสองข้าง รวมถึงมีอาการปอดติดเชื้อ คาดว่าเกิดจากการสูดดมควันไฟ เบื้องต้นได้ย้ายโรงพยาบาลจากย่านเกษตรไปยังอีกโรงพยาบาลหนึ่งเพื่อรักษาอาการปอดติดเชื้ออย่างเร่งด่วน
ล่าสุดอาการเริ่มดีขึ้นและสามารถสื่อสารได้แล้ว แต่ยังคงต้องพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ และอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด มีรายงานว่าเขาเขียนข้อความเดียวใส่กระดาษสื่อสารกับครอบครัวและคนใกล้ชิดที่ไปเยี่ยมคือคำว่า “เข้าไปช่วยคน ออกมาคนสุดท้าย”
ในส่วนของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ประกาศมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายละ 10,000 บาท ส่วนการเยียวยาเพิ่มเติมอื่น ๆ ยังอยู่ระหว่างรอรายงานความคืบหน้า
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