ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 กรกฎาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล
เช็กผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2569 ตรวจสอบ ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ ครบทุกรางวัล พร้อมสถิติย้อนหลัง
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เตรียมประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2569 บรรดาคอหวยและนักเสี่ยงโชคทั่วประเทศสามารถนำลอตเตอรี่ที่มีอยู่ในมือมาตรวจสอบความถูกต้องได้ทันที ทีมงานได้รวบรวมผลการออกรางวัลทุกประเภททั้ง รางวัลที่ 1, เลขหน้า 3 ตัว, เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว มาไว้ให้ตรวจกันอย่างละเอียดครบถ้วนทุกรางวัลในรูปแบบ “ใบเรียงเบอร์”
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ก.ค. 69 (16/7/69)
- รางวัลที่ 1 : 639214
- เลขหน้า 3 ตัว : 683 – 709
- เลขท้าย 3 ตัว : 746 – 427
- เลขท้าย 2 ตัว : 71
หากท่านถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จ.นนทบุรี โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 -15.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์
หรือติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ หากขึ้นเงินรางวัลกับธนาคาร สามารถขึ้นเงินรางวัลได้เฉพาะงวดปัจจุบันยกเว้นรางวัลที่ 1
ผลการออกรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล 5 งวดล่าสุด
งวดประจำวันที่ 1 ก.ค. 69
- รางวัลที่ 1: 751495
- เลขหน้า 3 ตัว: 001 – 980
- เลขท้าย 3 ตัว: 304 – 531
- เลขท้าย 2 ตัว: 62
งวดประจำวันที่ 16 มิ.ย. 69
- รางวัลที่ 1: 287184
- เลขหน้า 3 ตัว: 758 – 434
- เลขท้าย 3 ตัว: 007 – 721
- เลขท้าย 2 ตัว: 48
งวดประจำวันที่ 1 มิ.ย. 69
- รางวัลที่ 1: 173770
- เลขหน้า 3 ตัว: 848 – 415
- เลขท้าย 3 ตัว: 410 – 938
- เลขท้าย 2 ตัว: 95
งวดประจำวันที่ 16 พ.ค. 69
- รางวัลที่ 1: 107387
- เลขหน้า 3 ตัว: 091 – 298
- เลขท้าย 3 ตัว: 602 – 716
- เลขท้าย 2 ตัว: 08
งวดประจำวันที่ 2 พ.ค. 69
- รางวัลที่ 1: 536077
- เลขหน้า 3 ตัว: 267 – 318
- เลขท้าย 3 ตัว: 065 – 153
- เลขท้าย 2 ตัว: 43
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