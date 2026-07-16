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หมวดนัท มั่วบ้านงาน โดน 3 ข้อหา แต่งกายคล้ายชุดทหาร เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 09:05 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 09:10 น.
หมวดนัท มั่วบ้านงาน โดน 3 ข้อหา เจ้าตัวเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
ภาพจาก : ซ้อเปา-เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

หมวดนัท มั่วบ้านงาน โดน 3 ข้อหา ปม แต่งกายคล้ายเจ้าพนักงาน เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ล่าสุดเจ้าตัวเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว

จากกรณีโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพของชายรายหนึ่งแต่งกาย คล้ายทหาร เดินประกบเคียงข้างแจ้งสถานการณ์ให้กับ ท่านนายกฯ อนุทิน รับทราบ ขณะลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว จนกลายเป็นกระแสวิพากย์วิจารณ์อย่างหนัก หลายคนตั้งคำถามว่าชายคนนี้คือใครกัน ก่อนจะทราบพร้อมกันทั้งประเทศว่าเขาคือ หมวดนัท ว่าที่ร้อยโทชิตพงศ์ ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

ล่าสุดมีรายงานว่า หมวดนัท มั่วบ้านงาน ชายที่แต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ในเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวกับทางพนักงานสอบสวน สน.พหลโยธิน พร้อมนำเสื้อเกราะที่สวมใส่ในคืนเกิดเหตุมามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย

เบื้องต้น พ.ต.อ.สราวุธ บุตรดี ผกก.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น. เปิดเผยว่า หลังจากได้ทำการสอบสวนหมวดนัท และได้ทำการแจ้ง 3 ข้อหา คือ

  1. แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน และกระทำการเป็นเจ้าพนักงาน ทั้งที่ตนเองไม่ได้เป็น
  2. ใช้วิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากชัดเจนว่าเจ้าตัวไม่มีใบอนุญาตใช้วิทยุสื่อสาร ประกอบกับตัวเครื่องวิทยุก็ผิดกฎหมาย
  3. ไขข่าวทำให้ประชาชนตื่นตกใจ จากกรณีให้ข้อมูลในที่เกิดเหตุ ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

สำหรับเสื้อเกราะที่เจ้าตัวนำมามอบให้กับทางพนักงานสอบสวนนั้นยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่าเข้าข่ายยุทธภัณฑ์หรือไม่ หากใช้จะต้องมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีก

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อ้างอิงจาก : โหนกระแส

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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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