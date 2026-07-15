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ประวัติ “น้องดิน” วงทศกัณฐ์ เสียชีวิตแล้ว หลังสู้บาดเจ็บจากไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 18:44 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 18:44 น.

เปิดประวัติน้องดิน ฐิติวัฒน์ แก้วกัณหา นักร้องนำวงทศกัณฐ์ เสียชีวิตแล้วหลังสู้บาดเจ็บจากไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

เพจเฟซบุ๊ก “วงทศกัณฐ์” ประกาศข่าวเศร้า แจ้งว่า “น้องดิน” นักร้องนำของวง ได้เสียชีวิตแล้วอย่างสงบ หลังต่อสู้กับอาการบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เมื่อคืนวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทางวงระบุว่าร่างของน้องดินจะถูกนำไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนา และจะแจ้งสถานที่ให้ทราบอีกครั้ง พร้อมส่งความเสียใจถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิต

น้องดิน มีชื่อจริงว่า ฐิติวัฒน์ แก้วกัณหา อายุ 27 ปี เป็นนักร้องนำของวงทศกัณฐ์ ซึ่งเป็นวงดนตรีประจำร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว มาตั้งแต่ยุคแรกเปิดกิจการ แม่ของน้องดินเคยเล่าว่า แม้ลูกชายจะเรียนไม่จบจากวิทยาลัยอาชีวะอยุธยา แต่เป็นคนขยันและกตัญญูมาตลอด เคยพูดกับแม่ว่าไม่จำเป็นต้องเรียนจบปริญญาก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ ก่อนจะมุ่งมั่นเดินตามความฝันในเส้นทางนักร้อง ตระเวนประกวดร้องเพลงและรับงานแสดงจนสามารถนำเงินมาช่วยปลดหนี้นอกระบบให้แม่ได้กว่า 300,000-400,000 บาท

คืนเกิดเหตุ น้องดินมีคิวขึ้นแสดงตั้งแต่เวลาประมาณ 22.00 น. ต่อเนื่องไปจนถึงเที่ยงคืน โดยเหลือเวลาอีกเพียงราว 10 นาทีก็จะจบการแสดง เมื่อจอมอนิเตอร์สำหรับดูสคริปต์เพลงบนเวทีดับลง ตามมาด้วยไฟส่องหน้านักร้อง ก่อนที่มือคีย์บอร์ดของวงจะสังเกตเห็นควันไฟบริเวณคัตเอาต์เหนือเวที และตะโกนเตือนให้ทุกคนบนเวทีรีบหนี

หลังเกิดเหตุ น้องดินขาดการติดต่อกับครอบครัวไปนานหลายชั่วโมง แม่ของเขาต้องเดินทางตามหาตามโรงพยาบาลและสถาบันนิติเวชหลายแห่งด้วยความหวังทั้งน้ำตา กระทั่งวันที่ 13 กรกฎาคม จึงพบตัวและยืนยันว่าน้องดินยังมีชีวิตอยู่ กำลังรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลราชวิถี สร้างความโล่งใจให้ครอบครัวและแฟนเพลงจำนวนมากในขณะนั้น

อย่างไรก็ตาม เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ทำให้วงทศกัณฐ์ต้องสูญเสียสมาชิกไปแล้วก่อนหน้านี้ถึง 2 คน คือ น้องบรีส นักร้องนำหญิง และ น้องบิว มือกลอง ส่วนน้องกวาง มือคีย์บอร์ดผู้ที่ตะโกนเตือนให้เพื่อนร่วมวงหนีออกมาได้ทัน ก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันนี้เช่นกัน การจากไปของน้องดินในเวลาต่อมา ทำให้วงทศกัณฐ์สูญเสียสมาชิกจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 4 คน

เหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 23.57 น. ของวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 บริเวณถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก และยังคงมีการติดตามผลการรักษาผู้บาดเจ็บที่ยังอยู่ในสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

อ้างอิง

  • เพจเฟซบุ๊ก “วงทศกัณฐ์” (ประกาศแจ้งข่าวการเสียชีวิต

 

 

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 18:44 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 18:44 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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