เศร้า! น้องดิน นักร้องวงทศกัณฐ์ เสียชีวิตแล้ว หลังถูกไฟคลอกโรงเบียร์ลาดพร้าว
วงทศกัณฐ์ แจ้งข่าวเศร้าว่า น้องดิน ฐิติวัฒน์ แก้วกัณหา นักร้องของวงทศกัณฐ์ เสียชีวิตแล้ว หลังถูกไฟคลอกโรงเบียร์ลาดพร้าว
จากกรณีที่วงทศกัณฑ์ วงดนตรีที่ขึ้นแสดงเป็นลำดับที่ 2 ในคืนเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ซึ่งมีรายงานในเวลาต่อมาว่า ดิน ฐิติวัฒน์ แก้วกัณหา นักร้องชายได้รับบาดเจ็บสาหัส มีบาดแผลไฟไหม้ทั้งตัวประมาณ 80% เป็นเคสแดง ตอนนี้ใส่เครื่องช่วยหายใจ และต้องรอดูอาการวันต่อวัน โดยพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีนั้น
ล่าสุด วงทศกัณฐ์ แจ้งข่าวเศร้าว่า “ตอนนี้น้องดิน ได้จากไปอย่างสงบแล้วครับ ส่วนร่างจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่ไหนรออัพเดทอีกทีนะครับ เสียใจกับครอบครัวน้องด้วยครับ อาลัยรักจากพี่ๆทศกัณฐ์”
สำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์นั้น เป็นเหตุให้สมาชิกวงทศกัณฑ์ เสียชีวิต 4 ราย ได้แก่ น้องดิน , กวาง พฤฒิพงษ์ พุดมอญ มือคียบอร์ด, บิว มือกลอง และ บรีส นักร้องหญิง เสียชีวิต
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