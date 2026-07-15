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เศร้า! น้องดิน นักร้องวงทศกัณฐ์ เสียชีวิตแล้ว หลังถูกไฟคลอกโรงเบียร์ลาดพร้าว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 18:26 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 18:26 น.

วงทศกัณฐ์ แจ้งข่าวเศร้าว่า น้องดิน ฐิติวัฒน์ แก้วกัณหา นักร้องของวงทศกัณฐ์ เสียชีวิตแล้ว หลังถูกไฟคลอกโรงเบียร์ลาดพร้าว

จากกรณีที่วงทศกัณฑ์ วงดนตรีที่ขึ้นแสดงเป็นลำดับที่ 2 ในคืนเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ซึ่งมีรายงานในเวลาต่อมาว่า ดิน ฐิติวัฒน์ แก้วกัณหา นักร้องชายได้รับบาดเจ็บสาหัส มีบาดแผลไฟไหม้ทั้งตัวประมาณ 80% เป็นเคสแดง ตอนนี้ใส่เครื่องช่วยหายใจ และต้องรอดูอาการวันต่อวัน โดยพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีนั้น

ล่าสุด วงทศกัณฐ์ แจ้งข่าวเศร้าว่า “ตอนนี้น้องดิน ได้จากไปอย่างสงบแล้วครับ ส่วนร่างจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่ไหนรออัพเดทอีกทีนะครับ เสียใจกับครอบครัวน้องด้วยครับ อาลัยรักจากพี่ๆทศกัณฐ์”

สำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์นั้น เป็นเหตุให้สมาชิกวงทศกัณฑ์ เสียชีวิต 4 ราย ได้แก่ น้องดิน , กวาง พฤฒิพงษ์ พุดมอญ มือคียบอร์ด, บิว มือกลอง และ บรีส นักร้องหญิง เสียชีวิต

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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