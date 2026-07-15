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กองทัพภาคที่ 2 แจงทหารไทย ยิงเตือนกัมพูชา 5 นัด หลังได้ยินเสียงปืนใกล้ฐาน 3 นัด
กองทัพภาคที่ 2 แจงทหารไทย ยิงเตือนกัมพูชา 5 นัด หลังได้ยินเสียงปืนใกล้ฐาน 3 นัด ด้านฝ่ายกัมพูชาไม่ตอบโต้ เหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
15 ก.ค. 2569 มีรายงานว่า กองทัพภาค 2 ชี้แจงกรณีทหารไทยได้ยินเสียงปืนเล็กยาว 3 นัด เมื่อเช้าเวลา 07.30 น. ในพื้นที่ช่องเหว ทางทิศตะวันออกของปราสาทตาควาย และทางทิศตะวันตกของปราสาทคนา ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ. สุรินทร์ ห่างจากฐานทหารไทยประมาณ 500 เมตร ส่งผลให้ทหารไทยต้องยิงเตือนกลับไป 5 นัด
ผลการปฏิบัติ ฝ่ายไทยปลอดภัย ส่วนฝ่ายกัมพูชาไม่ได้มีการยิงตอบโต้ สถานการณ์กับเข้าสู่ปกติ โดยฝ่ายไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง
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