อ.เบียร์ ซัด คนโยงหมอดูดังทำนายไฟไหม้โรงเบียร์ รู้จริงทำไมไม่บอกวัน ด่าแรงเพ้อเจ้อ
อ.เบียร์ คนตื่นธรรม สวดยับ คนโยงนักพยากรณ์ดังอ้างทำนายไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว มองเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ-งมงาย ชี้หว่านแหไปเรื่อย ถ้าแม่นจริงทำไมไม่บอกวันเวลา ป้องกันเหตุ
กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงไปทั่วโซเชียลกรณี อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ PhuttaTalk กรณีการนำเงินภาษีจ่ายเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว โดยผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 29,700 บาท เจ้าตัวตั้งคำถามว่าไปเยียวยาทำไม เพราะคนเยียวยาควรเป็นเจ้าของร้านหรือเจ้าของกิจการ ฉะนั้นไม่ควรเอาอะไรที่เป็นภาพรวมประเทศไปใช้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ไปสรรหาเสียเงิน เพราะคนกลุ่มดังกล่าวสรรหามอมเมาตัวเองทำให้ตัวเองขาดสติและประมาท
อย่างไรก็ดี อาจารย์เบียร์แสดงความเสียใจกับผู้สูญเสีย แต่ถ้าหากพูดแบบตรงไปตรงมาตามหลักธรรม คือ หาเรื่องเอง เพราะการไปสถานที่แบบนี้มันเคยมีให้เห็นแล้ว เช่น ซานติก้าผับ อีกทั้งสถานที่ปิดมีโอกาสตายได้มากกว่าที่เปิด มันอันตรายและไม่ปลอดภัย
ล่าสุดมีการเผยแพร่บทสัมภาษณ์เพิ่มเติมของ อ.เบียร์ เกี่ยวกับคำทำนายของนักพยากรณ์ชื่อดังที่เคยบางคนโยงเข้ากับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้
“โอ๊ย เพ้อเจ้อ ทุกปีมีไฟไหม้ อาจารย์ถามหน่อยในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ไฟไหม้ไปแล้วกี่รอบ แล้วพวกหมอดูก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะมีไฟไหม้ เดี๋ยวจะเกิดเหตุ รอบก่อนหน้านี้มีโรงงานใหญ่ไฟไหม้ อันนั้นก็พยากรณ์แล้วบอกแม่นมาก เขาเตือนก็ดีแล้ว ถ้าเตือนแล้วทำไมยังไฟไหม้ ถ้ารู้จริงพยากรณ์แม่นจริง ทำไมไม่บอกเลยว่าวันไหน เวลาอะไร ที่ไหน บอกเลยว่าที่ไหนถ้าเห็นขนาดนั้น เขาจะได้ไปป้องกันระวังภัย ตำรวจจะได้ลงไปดูว่าประตูหนีไฟมันดีหรือเปล่า มันเปิดได้จริงไหมจะได้ไม่มีคนสูญเสีย
ถ้าพยากรณ์แล้วแก้อะไรไม่ได้จะพยากรณ์เพื่อ พยากรณ์แล้วระมัดระวังอะไรไม่ได้จะพยากรณ์ทำไม แล้วมาเคลมว่าตัวเองแม่นมาก อาจจะเป็นคนอื่นที่พูด การพยากรณ์ไฟไหม้ อุทกภัย อัคคีภัย ภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่มันจะเกิดขึ้นปกติ เขาเรียกว่าหว่านแหแล้วก็ไหลไปเรื่อย
แล้วไอพวกที่งมงาย ไร้สาระ ปัญญาอ่อนก็ไปหลงเชื่อ ชมว่าเขาทำนายแม่นรู้จริง เป็นผู้วิเศษหรือศักดิ์สิทธิ์ สักพักขายของ มันเป็นอย่างนี้ทุกทีเราก็เห็นอยู่ แล้วสุดท้ายก็กอบโกยผลประโยชน์เข้าตนเอง การหาผลประโยชน์ไม่ได้ผิด แต่การมาสร้างความตื่นตระหนกทำให้คนกลัวเพราะคิดว่าจะเกิดขึ้นจริง
ครั้งที่แล้วก็พูดเรื่องตึก สตง. ถล่ม คนแตกตื่นคำพยากรณ์ว่าแม่นมาก
อย่างวันนี้ถ้าอาจารย์พยากรณ์ว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ามีไฟไหม้ แล้วถ้ามันเกิดไฟไหม้ข่าวออกกลายเป็นอาจารย์ทานแม่น ปัญหามันเกิดขึ้นอย่างนี้คือพยากรณ์ไปเรื่อย ถ้าไฟไม่ไหม้เขาจะมีประกันอัคคีภัยไว้เพื่อ การมีประกันเพราะคาดการณ์ว่าเดี๋ยวก็มีเหตุเพลิงไหม้แน่นอน
เพราะฉะนั้นการพยากรณ์อะไรกว้าง ๆ ใครก็ทำได้ แต่มันมีการใช้ศาสตร์ เทคนิค ความเชื่อ หรือความสามารถ เอามาทำให้คนเห็นว่าตนเองวิเศษขึ้นมาเหนือกว่าคนปกติ
ถ้าจะให้อาจารย์ยอมรับหรือเป็นประโยชน์ต้องชี้เลยว่าจะเกิดเหตุที่ไหนให้เขาระวัง จะได้ประชาสัมพันธ์ระมัดระวังตัวจะได้ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ อาจารย์มองเป็นเรื่องปัญญาอ่อน เพ้อเจ้อ ไร้สาระมาก”
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