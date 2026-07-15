จบภารกิจ! ทราย สมุทร ถูกถอนฟ้องคดีลูกเนรคุณ ส่งต่อสภาครอบครัวภิรมย์ภักดีดูแล
อ.ปานเทพ อัปเดตล่าสุดคดี ทราย สมุทร ถูกแม่ถอนฟ้องข้อหาเนรคุณแล้ว ประกาศสิ้นสุดภารกิจไกล่เกลี่ย ส่งต่อให้สภาครอบครัวภิรมย์ภักดีเป็นคนกลางดูแลต่อเพื่อความยุติธรรม
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 มีรายงานว่า นางจีรานุช ภิรมย์ภักดี แม่ของ ทราย สิรณัฐ สก๊อต หรือ ทราย สมุทร ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งพระโขนง ขอถอนฟ้องคดีความที่ดำเนินการฟ้องร้องลูกชายในข้อหาเพิกถอนการให้ ก่อนหน้านี้ศาลแนะนำให้ทั้งสองพูดคุยกันเพื่อหาทางออก โดยมองถึงสายใยความเป็นแม่ลูกใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างไรก็ดีเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาชิกคนอื่นในตระกูลภิรมย์ภักดี รวมถึงกลุ่มบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่
ล่าสุด อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ อัปเดตความคืบหน้าล่าสุดว่า “เสร็จสิ้นภารกิจที่ได้รับมอบอำนาจมาแล้ว 14 ก.ค. 2569 อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ทนายอัจฉรา แสงขาว (ทนายปุย) และทีมงานสำนักงานกฎหมายเบญจมา อภัยวงศ์ มาเป็นเพื่อนคุณทราย สมุทร เพื่อแจ้งความสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ
พวกเราจึงได้แจ้งกับคุณทรายว่า ภารกิจที่ อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ทนายปุย และ อ.คมสัน โพธิ์คง ที่ได้รับมอบอำนาจมาเป็นที่ปรึกษา ผู้เจรจา ไกล่เกลี่ย ประนีประนอมในคดีความแพ่งที่คุณทรายถูกฟ้องในข้อหาเนรคุณนั้น คุณทรายได้ถูกถอนฟ้อง ประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยครบถ้วนตามขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจมาแล้วนะครับ
หลังจากนี้จะเป็นหน้าที่และบทบาทของสภาครอบครัวภิรมย์ภักดีจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการนำความยุติธรรมมาให้คุณทราย สมุทร ซึ่งหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะได้มีการ พูดคุย ทำความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เพื่อจะนำไปสู่การแสวงหาความยุติธรรมในสภาครอบครัวที่เหมาะสมให้กับคุณทราย สมุทร โดยเร็วต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบว่าภารกิจเรื่องคดีคุณทรายเสร็จสิ้นแล้วตามเป้าหมายที่ได้รับมอบอำนาจมา พวกเราจึงต้องยุติบทบาทในเรื่องนี้เพื่อรวบรวมสรรพกำลังและสติปัญญาไปในเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญและรอพวกเราอยู่ต่อไป เช่น การส่งข้อมูลและการวิเคราะห์คดีแตงโมให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษในโค้งสุดท้ายเพื่อสรุปคดี คดีการอุทธรณ์ให้กับพี่อ้อย การทวงคืนราคาพลังงานที่เป็นธรรม การสนับสนุนกองทัพ การช่วยเหลือการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดคดีชาวเลราไวย์ ฯลฯ
ทั้งนี้พวกเราได้แจ้งคุณทรายให้ทราบแล้ว คุณทรายเข้าใจพวกเราอย่างดี และได้ขอบคุณพวกเราหลายครั้ง และ พวกเราก็ดีใจอีกครั้งที่เห็นรอยยิ้มคุณทรายในวันนี้เช่นกัน
สิ่งที่สำคัญที่สุด ขอขอบคุณทีมงานสำนักงานกฎหมายเบญจมา อภัยวงศ์ ทีมงานสำนักงานกฎหมายอรุณอมรินทร์ นำโดย ทนายอัจฉรา แสงขาว (ทนายปุย) และทีมงานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน คุณเอกราช นามโภคิน ที่ได้ร่วมงานกันอย่างให้เกียรติ และเปี่ยมไปด้วยสติปัญญาที่เฉียบแหลม นับเป็นบุญวาสนาที่ได้มาร่วมงานกันอย่างมีความสุขจริง ๆ ครับ
สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนที่คอยให้กำลังใจพวกเรามาโดยตลอดจนมาถึงวันนี้
ด้วยจิตคารวะ
อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน
14 กรกฎาคม 2569”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทราย สก๊อต เปิดใจร่ำไห้ แม่ถอนฟ้อง ยันไม่ใช่คนเนรคุณ ชีวิตพังไร้บ้าน เตรียมสู้คดีต่อ
- แม่ทราย สก๊อต ถอนฟ้องแล้ว เจ็บปวดที่ต้องพึ่งศาล ย้ำรักลูกสุดหัวใจ ยืนยันรับฟังทุกฝ่าย
- ตระกูลภิรมย์ภักดี เผย พาย สุนิษฐ์ ลาออกทุกตำแหน่ง ตั้งสภาครอบครัวให้ความเป็นธรรม ‘ทราย’
ติดตาม The Thaiger บน Google News: