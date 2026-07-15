ไทยเตรียมนำร่อง ฉีด PrEP ราย 6 เดือน “ฟรี” เริ่มปลายปี 2569
ข่าวดี! ประเทศไทยนำร่อง ฉีด PrEP ราย 6 เดือน ฟรี เริ่มปลายปี 2569 ล่าสุด Swing Clinic เปิดลงทะเบียนเข้ารับการคัดเลือกแล้ว
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ (4 มิ.ย. 69) ทางเพจเฟซบุ๊ก OpenHouse Clinic ได้มีรายงานข่าวดีของกลุ่มที่ต้องได้รับ ยา PrEP ระบุว่า
“ประเทศไทยเตรียมได้รับ เลนาคาพาเวียร์ (Lenacapavir) ยา PrEP แบบฉีดเพื่อป้องกัน HIV เข้ามาใช้ในโครงการนำร่องช่วงปลายปี 2569 จำนวนประมาณ 2,400 โดส
สถานที่นำร่องในกรุงเทพฯ ได้แก่
✓โรงพยาบาลศิริราช
✓คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย
✓สถาบันบำราศนราดูร
✓โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์✓HIVNAT
✓ศูนย์การแพทย์บางรัก
✓สถาบัน IHRI
✓สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
✓กลุ่ม SWING
โครงการนำร่องในไทยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Global Fund โดยจะเริ่มให้บริการเฉพาะหน่วยบริการที่กำหนดก่อน ยังไม่ได้เปิดให้รับทั่วไปในทุกสถานพยาบาล ในระดับโลก Global Fund, PEPFAR และพันธมิตร ตั้งเป้าขยายการเข้าถึง Lenacapavir ให้ได้ประมาณ 3 ล้านคนภายในปี 2028
การคัดเลือกผู้รับยา จะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด และให้หน่วยบริการนำร่องเป็นผู้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม จึงยังไม่ใช่บริการที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับได้ทันที
ในไทยจะสนับสนุนให้ใช้ฟรีสำหรับกลุ่มที่ได้รับคัดเลือก ส่วนราคาปกติในต่างประเทศยังค่อนข้างสูง โดยข้อมูลต่างประเทศระบุว่าราคาประมาณในสหรัฐฯ อยู่ราว 28,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี หรือประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนและระบบประกันสุขภาพของแต่ละประเทศ
ผลข้างเคียงที่ควรรู้ คืออาจมีอาการบริเวณที่ฉีด เช่น เจ็บ แสบ ร้อน มีก้อน หรือตุ่มบริเวณหน้าท้อง ซึ่งส่วนใหญ่มักค่อย ๆ ดีขึ้น แต่อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนในบางราย”
ล่าสุด สวิงสีลม สหคลินิก (Swing Clinic) ได้มีการบอร์ดแคสข้อความเพื่อแจ้งข่าวการเปิดรับลงทะเบียนจองสิทธิ์ในการเข้ารับบริการ เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่คัดกรองผู้ที่สมควรได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้นำร่อง ฉีด PrEP แบบ 6 เดือน ฟรี ครั้งแรกในประเทศไทย
จากการที่ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ได้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทราบว่า ในช่วงก่อนหน้านี้ประเทศไทยมียา PrEP ทั้งแบบกินและแบบฉีดอยู่แล้ว เพื่อเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มเสี่ยง โดย PrEP แบบฉีดเดิมเป็นตัวยา CAB-LA PrEP (Cabotegravir Long-Acting) ที่จำเป็นต้องฉีดทุก 2 เดือน หากไม่ต้องการทานยา PrEP แบบเม็ดทุกวัน และตัวยาสามารถลดความเสี่ยงการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีผลข้างเคียงน้อย
นอกจากนั้นยังได้รับการรับรองจาก WHO และ CDC อีกด้วย แต่ราคา PrEP แบบฉีดจะอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาท/เข็ม ซึ่งเป็นราคาที่สูงและเข้าถึงยาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมสักเท่าไหร่ ทำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงยอมเลือกกินยา PrEP แบบเม็ดในทุกวันดีกว่า
กระทั่งได้มีการประกาศออกมาว่าประเทศไทยเตรียมรับ ยา PrEP แบบฉีด ซึ่งเป็นตัวยาใหม่คือ เลนาคาพาเวียร์ (Lenacapavir) ฉีด 6 เดือนครั้ง “ฟรี” โดยการฉีด Len 1 เข็ม จะออกฤทธิ์ป้องกันได้นาน 6 เดือนเต็ม ได้รับการสนับสนุนจาก Global Fund และจะเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ รวมถึงคัดเลือกผู้มีสิทธิได้ฉีดยา PrEP ฟรีในช่วงปลายปี 2569 นี้ ตามสถานที่นำร่องที่กำหนดไว้
อ้างอิงจาก : FB OpenHouse Clinic, FB Swing Thailand, ศูนย์วิจัยโรคเอดส์และโรคติดเชื้อ สภากาชาดไทย (AIDSID), openhouseclinic
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