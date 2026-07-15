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สรุปดราม่า บังโต-บังตาล แถลงด่วน สยบข่าวลือ เนื้อแท้ ค้างเงินเดือน-หักประกันสังคม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 16:36 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 16:36 น.
สรุปดราม่า บังโต-บังตาล แถลงด่วน สยบข่าวลือ เนื้อแท้ ค้างเงินเดือน-หักประกันสังคม
ภาพจาก : เนื้อแท้

บังโต-บังตาล ผู้ก่อตั้งเนื้อแท้ แถลงด่วน เคลียร์ดราม่าค้างเงินเดือน-ประกันสังคม ยันจ่ายครบ 100% พร้อมขอโทษเกษตรกรและลูกค้า

นายโต และนายตาล ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นใหญ่สุดของบริษัทเนื้อแท้ ออกมาแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยตนเอง หลังมีกระแสข่าวลือในโซเชียลว่าบริษัทค้างจ่ายเงินเดือนพนักงานและนำเงินสมทบประกันสังคมไปใช้หมุนเวียนโดยไม่นำส่ง ทั้งสองคนยืนยันว่ายังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และบริหารกิจการทุกส่วนเช่นเดิม พร้อมเล่าย้อนต้นตอปัญหาทั้งหมด

จุดเริ่มต้นของวิกฤตย้อนไปถึงช่วงโควิด-19 ปี 2562 ขณะนั้นบริษัทมีพนักงานราว 500-600 คน นายโตตัดสินใจขายหุ้นมูลค่า 60 ล้านบาท เพื่อนำเงินมาจ่ายเงินเดือนพนักงานไม่ให้ตกงาน แต่เงื่อนไขของนักลงทุนที่เข้ามาสมทบทุนกำหนดให้ต้องเร่งขยายสาขาให้ยอดขายถึงเกณฑ์เข้าตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งขัดกับแผนเดิมที่ต้องการควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิด การขยายสาขาอย่างรวดเร็วจึงนำไปสู่ต้นทุนแฝงจำนวนมากที่สะสมจนบริษัทขาดสภาพคล่องหนักในที่สุด

เคลียร์ประเด็นเงินเดือนค้างจ่าย

ผู้บริหารชี้แจงว่าบริษัทประสบปัญหาจ่ายเงินเดือนล่าช้าจริง ราว 2-3 เดือน แต่ยืนยันว่าไม่เคยมีนโยบายไม่จ่ายเงินเดือน หรือนำเงินไปใช้ส่วนตัวตามที่ถูกกล่าวหา นายโต นายตาล และซีอีโอ งดรับเงินเดือนของตนเองมาแล้ว 7-8 เดือนเพื่อประคองสถานการณ์ ล่าสุดหลังได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บริษัทได้จ่ายเงินเดือนที่ค้างให้พนักงานหน้าร้านครบ 100% แล้ว

ส่วนข่าวลือเรื่องนำเงินประกันสังคมของพนักงานไปหมุนใช้ ผู้บริหารปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง ระบุว่าบริษัทเพียงใช้สิทธิ์ขอขยายเวลาชำระตามที่สำนักงานประกันสังคมอนุโลมให้ 60 วัน เนื่องจากปัญหาสภาพคล่อง โดยพนักงานทุกคนยังคงได้รับสิทธิประกันสังคมครบถ้วน ช่วงใดที่พนักงานเบิกสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลหรือลาคลอดจากประกันสังคมไม่ได้ บริษัทระบุว่าได้จ่ายเงินชดเชยให้แทนทั้งหมด.

บังโต-บังตาล ผู้ก่อตั้งเนื้อแท้ แถลงด่วน เคลียร์ดราม่าค้างเงินเดือน-ประกันสังคม ยันจ่ายครบ 100% พร้อมขอโทษเกษตรกรและลูกค้า
ภาพจาก : เนื้อแท้

ขอโทษเกษตรกรและลูกค้า เดินหน้าโครงการงัวแดงต่อ

นายโตกล่าวขอโทษกลุ่มเกษตรกรไทยใน “โครงการงัวแดง” ซึ่งตั้งใจพัฒนาสายพันธุ์วัวไทยทดแทนการนำเข้า แต่วิกฤตการเงินทำให้บริษัทไม่สามารถรับซื้อวัวได้ตามจำนวนที่เคยให้คำมั่นไว้ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ล่าสุดหลังได้รับวงเงินสนับสนุนจากธนาคารอิสลามฯ ระบุว่ามีเงินทุนเพียงพอที่จะกลับมารับซื้อวัวจากเกษตรกรไทยตามข้อตกลงเดิมแล้ว พร้อมขอโทษลูกค้าที่พบว่าเมนูอาหารไม่ครบถ้วนในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา และยืนยันว่าจะมีวัตถุดิบเนื้อวัวคุณภาพกลับมาเต็มร้านอีกครั้ง

สำหรับแผนธุรกิจต่อจากนี้ นายโตจะดึงร้านอาหารที่เหลืออยู่ 6-7 สาขากลับมาบริหารเองโดยตรง ลดความเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ลงเพื่อควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ อาหาร และบริการให้อยู่ในระดับเกรดเอทั้งหมด ส่วนธุรกิจฝั่ง Modern Trade จะให้นายตาลและซีอีโอดูแล โดยเน้นทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อลดข้อผิดพลาด ผู้บริหารยังระบุถึงความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น สถานการณ์สงครามที่อาจกระทบต้นทุนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งต้องเตรียมรับมือต่อไป พร้อมย้ำว่าบริษัทจะยึดหลักธุรกิจตามแนวทางศาสนาอิสลามที่โปร่งใสและไม่ใช้เงินกู้ดอกเบี้ยโดยเด็ดขาด

หมายเหตุ : เนื้อหาข้างต้นเป็นการสรุปจากคำแถลงของผู้บริหารบริษัทเนื้อแท้เอง ยังไม่ใช่ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระ ผู้ที่ได้รับผลกระทบและมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปได้

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 16:36 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 16:36 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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