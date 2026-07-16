ตรวจหวย

ตรวจหวย 16 กรกฎาคม 2569 สลากกินแบ่งรัฐบาล เช็กประกาศผลรางวัล

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 13:37 น.
ตรวจหวยงวด 16 กรกฎาคม 2569

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม 2569 ติดตามอัปเดตเลขรางวัลที่ 1 เลขท้าย และเลขหน้าแบบเรียลไทม์ที่นี่ พร้อมสรุปผลย้อนหลังงวด 1 ก.ค. 69

วันนี้เป็นวันแห่งความหวังของนักเสี่ยงโชคทั่วประเทศกับการออกรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2569 หลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการ ทุกท่านสามารถตรวจสอบตัวเลขบนสลากของตนเองได้ทันที

ขอแนะนำให้ตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วน ทั้งรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว เพื่อความถูกต้องก่อนนำสลากไปขึ้นเงินรางวัล

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม 2569

  • รางวัลที่ 1 :
  • รางวัลเลขหน้า 3 ตัว :
  • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว :
  • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว :

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง งวด 1 กรกฎาคม 2569

สำหรับแนวทางตัวเลขที่ผ่านมาสามารถย้อนดูผลรางวัลของงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ได้ดังนี้

  • รางวัลที่ 1 : 751495
  • รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 001 980
  • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 304 531
  • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 62

นอกจากรางวัลหลักแล้ว อย่าลืมตรวจสอบรางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 และรางวัลอื่น ๆ ให้ครบถ้วน โดยเฉพาะผู้ที่ซื้อสลากเป็นชุดหรือสลากหลายใบ ควรตรวจเลขบนสลากทีละใบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันความผิดพลาด

ทุกท่านสามารถติดตามการถ่ายทอดสดและตรวจสอบผลรางวัลอย่างเป็นทางการได้ผ่านช่องทางของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หากผลรางวัลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถนำตัวเลขมาตรวจสอบกับสลากในมือได้ทันที ขอให้ทุกท่านโชคดีได้รับรางวัลใหญ่ในงวดนี้

ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล16 กรกฎาคม 2569

  1. รางวัลที่ 1
    xxxxxx
    รางวัลละ 6,000,000 บาท
  2. เลขหน้า 3 ตัว
    xxx xxx
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  3. เลขท้าย 3 ตัว
    xxx xxx
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  4. เลขท้าย 2 ตัว
    xx
    1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

xxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ดูผลหวยย้อนหลัง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เคาท์ดาวน์หวย N3 งวด 16 ก.ค. 69 เช็กเวลาออก-วิธีตรวจผล ตรวจหวย

ตรวจผลหวย N3 งวด 16 ก.ค. 69 เช็กเวลาออกรางวัลและวิธีตรวจผล

5 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดข้อความ เจ้าของโรงเบียร์ เขียนชี้แจงสั้น ๆ “เข้าไปช่วยลูกค้า” ก่อนถูกไฟคลอกสาหัส

16 นาที ที่แล้ว
รวบเฒ่าวัย 65 บุกหอพักลัก กกน. สาว สารภาพทำหลายครั้ง อ้างชอบเป็นการส่วนตัว ข่าว

รวบเฒ่าวัย 65 บุกหอพักลัก กกน. สาว รับทำหลายครั้ง อ้างชอบเป็นการส่วนตัว

19 นาที ที่แล้ว
ผลชันสูตรเผย ผู้เสียชีวิตไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เสียชีวิตจากก๊าซพิษ ไม่ใช่ไฟคลอก ข่าว

ผลชันสูตรเผย ผู้เสียชีวิตไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เสียชีวิตจากก๊าซพิษ ไม่ใช่ไฟคลอก

22 นาที ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 16 กรกฎาคม 2569 ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 กรกฎาคม 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ยอดตายพุ่งเฉียด 5 พันราย คนไร้บ้านเกือบ 2 หมื่นชีวิต ข่าวต่างประเทศ

แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ยอดตายพุ่งเฉียด 5 พันราย คนไร้บ้านเกือบ 2 หมื่นชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจสลาก ธ.ก.ส. 16 ก.ค. 69 เช็กผลหวยทุกรางวัล ชมถ่ายทอดสดที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขอ่างน้ำมนต์อาศรมฤาษีเณร งวด 16 กรกฎาคม 2569 เลขเด็ด

ส่องเลขเด็ด อ่างน้ำมนต์อาศรมฤาษีเณร 16/7/69 ลุ้นรวยพลิกชีวิตเป็นเศรษฐีบ่ายวันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยงวด 16 กรกฎาคม 2569 ตรวจหวย

ตรวจหวย 16 กรกฎาคม 2569 สลากกินแบ่งรัฐบาล เช็กประกาศผลรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมวดนัท เปิดใจหลังถูกแจ้ง 3 ข้อหา ยันไม่ท้อ ขอเดินหน้าทำดีต่อ ข่าว

หมวดนัท เปิดใจหลังถูกแจ้ง 3 ข้อหา ยันไม่ท้อ ขอเดินหน้าทำดีต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงทศกัณฐ์ ยังไม่ได้เงินเยียวยา 1 หมื่นบาทจากโรงเบียร์ลาดพร้ ข่าว

วงทศกัณฐ์ ยังไม่ได้เงินเยียวยาจากร้านโรงเบียร์ เสียเพื่อน 4 คนในเหตุเพลิงไหม้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อสมท แถลงปมปะทะผู้สื่อข่าว หน้าทำเนียบฯ ยันไม่สนับสนุนความรุนแรง เร่งสอบข้อเท็จจริง ข่าว

อสมท แถลงปมปะทะผู้สื่อข่าว หน้าทำเนียบฯ ยันไม่สนับสนุนความรุนแรง เร่งสอบข้อเท็จจริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลอุทธรณ์ ยืนคุก 2 ปี &quot;อานนท์ นำภา&quot; คดี ม.112 ชุมนุมหอศิลป์ มช. ปี 63 ข่าว

ศาลอุทธรณ์ ยืนคุก 2 ปี “อานนท์ นำภา” คดี ม.112 ชุมนุมหอศิลป์ มช. ปี 63

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก๋งพุ่งชนรถตู้รับส่งนักเรียนที่พิษณุโลก ดับ 1 ราย ข่าว

นาทีสลด เก๋งประสานงารถตู้ส่งนักเรียน เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 เร่งหาสาเหตุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ เมียนมา ศึก SEA V Cup 2026 นัดสอง วันนี้ 13.00 น.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ออย แสงศิลป์ ซัดครอบครัวเด็ก 11 ใจดำไม่คิดขอโทษ ประกาศกร้าว “กูไม่ยอม”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่ควรพลาด! เลขปิงปองน้องเพชรกล้า 16 ก.ค. 69 วิเคราะห์แนวทางเลขท้ายก่อนหวยออก เลขเด็ด

ไม่ควรพลาด! เลขปิงปองน้องเพชรกล้า 16 ก.ค. 69 วิเคราะห์แนวทางเลขท้ายก่อนหวยออก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ มงคลกิตติ์ ลุยโรงพักป้อง หมวดนัท พ้อเสี่ยงชีวิตช่วยแต่ต้องโดนคดี โยนทีมกฎหมายสู้เต็มที่ ข่าว

เต้ มงคลกิตติ์ ลุยป้อง หมวดนัท พ้อเสี่ยงชีวิตช่วยแต่ต้องโดนคดี โยนทีมกฎหมายสู้เต็มที่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดแม่ทำเนียน งวด 16 ก.ค. 69 เลขเด็ด

10 อันดับ เลขเด็ดแม่ทำเนียน งวด 16/7/69 มัดรวมเลขมงคล-สำนักดัง ก่อนหวยออก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

แปลปกสลากงวด 16 ก.ค. 69 ซูมเกาะลัดอีแท่นแตกกระจาย เลขเด่นเพียบจนมือสั่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จู๊ด เบลลิงแฮม ตบหัวกองกลางอาร์เจนตินา หลังแพ้ตกรอบฟุตบอลโลก โดนถล่มยับ ขี้แพ้ชวนตี ข่าวต่างประเทศ

จู๊ด เบลลิงแฮม ตบหัวกองกลางอาร์เจนตินา หลังแพ้ตกรอบฟุตบอลโลก โดนถล่มยับ ขี้แพ้ชวนตี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้งสุดท้าย เลขธูป แม่จำเนียร จ่อถูกรางวัลใหญ่ หวยงวดนี้ 16 ก.ค. 69 เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย เลขธูป แม่จำเนียร จ่อถูกรางวัลใหญ่ หวยงวดนี้ 16 ก.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ Drama-addict แชร์ข่าวลือ นักข่าวอาวุโสช่องดัง ตบหน้าทีมข่าวสำนักอื่น ยังไร้ยืนยัน ข่าว

แชร์สนั่น นักข่าวอาวุโสช่องดัง ตบหน้าทีมข่าวสำนักอื่น ยังไร้ยืนยัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขทะเบียนรถ ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคาร ศาลจังหวัดพระประแดง ข่าว

เลขทะเบียนรถ ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคาร ศาลจังหวัดพระประแดง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง งวด 16 ก.ค. 69 แจก 5 เลขมงคล หวยออกวันนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 13:37 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดข้อความ เจ้าของโรงเบียร์ เขียนชี้แจงสั้น ๆ “เข้าไปช่วยลูกค้า” ก่อนถูกไฟคลอกสาหัส

เผยแพร่: 16 กรกฎาคม 2569
รวบเฒ่าวัย 65 บุกหอพักลัก กกน. สาว สารภาพทำหลายครั้ง อ้างชอบเป็นการส่วนตัว

รวบเฒ่าวัย 65 บุกหอพักลัก กกน. สาว รับทำหลายครั้ง อ้างชอบเป็นการส่วนตัว

เผยแพร่: 16 กรกฎาคม 2569
ผลชันสูตรเผย ผู้เสียชีวิตไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เสียชีวิตจากก๊าซพิษ ไม่ใช่ไฟคลอก

ผลชันสูตรเผย ผู้เสียชีวิตไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เสียชีวิตจากก๊าซพิษ ไม่ใช่ไฟคลอก

เผยแพร่: 16 กรกฎาคม 2569
แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ยอดตายพุ่งเฉียด 5 พันราย คนไร้บ้านเกือบ 2 หมื่นชีวิต

แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ยอดตายพุ่งเฉียด 5 พันราย คนไร้บ้านเกือบ 2 หมื่นชีวิต

เผยแพร่: 16 กรกฎาคม 2569
Back to top button