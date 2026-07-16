ตรวจหวย 16 กรกฎาคม 2569 สลากกินแบ่งรัฐบาล เช็กประกาศผลรางวัล
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม 2569 ติดตามอัปเดตเลขรางวัลที่ 1 เลขท้าย และเลขหน้าแบบเรียลไทม์ที่นี่ พร้อมสรุปผลย้อนหลังงวด 1 ก.ค. 69
วันนี้เป็นวันแห่งความหวังของนักเสี่ยงโชคทั่วประเทศกับการออกรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2569 หลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการ ทุกท่านสามารถตรวจสอบตัวเลขบนสลากของตนเองได้ทันที
ขอแนะนำให้ตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วน ทั้งรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว เพื่อความถูกต้องก่อนนำสลากไปขึ้นเงินรางวัล
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม 2569
- รางวัลที่ 1 :
- รางวัลเลขหน้า 3 ตัว :
- รางวัลเลขท้าย 3 ตัว :
- รางวัลเลขท้าย 2 ตัว :
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง งวด 1 กรกฎาคม 2569
สำหรับแนวทางตัวเลขที่ผ่านมาสามารถย้อนดูผลรางวัลของงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ได้ดังนี้
- รางวัลที่ 1 : 751495
- รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 001 980
- รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 304 531
- รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 62
นอกจากรางวัลหลักแล้ว อย่าลืมตรวจสอบรางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 และรางวัลอื่น ๆ ให้ครบถ้วน โดยเฉพาะผู้ที่ซื้อสลากเป็นชุดหรือสลากหลายใบ ควรตรวจเลขบนสลากทีละใบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันความผิดพลาด
ทุกท่านสามารถติดตามการถ่ายทอดสดและตรวจสอบผลรางวัลอย่างเป็นทางการได้ผ่านช่องทางของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หากผลรางวัลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถนำตัวเลขมาตรวจสอบกับสลากในมือได้ทันที ขอให้ทุกท่านโชคดีได้รับรางวัลใหญ่ในงวดนี้
ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล16 กรกฎาคม 2569
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รางวัลที่ 1xxxxxx
รางวัลละ 6,000,000 บาท
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เลขหน้า 3 ตัวxxx xxx
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
-
เลขท้าย 3 ตัวxxx xxx
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัวxx
1 รางวัลๆละ 2,000 บาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาทxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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