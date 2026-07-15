ภาพล่าสุด คิมซูฮยอน ซูบผอมลงมาก หลังเผชิญข่าวฉาว จนถูกพักงาน
เปิดภาพล่าสุด พระเอกคนดัง “คิมซูฮยอน” กลับมารับงานในรอบ 1 ปี 4 เดือน หลังเผชิญข่าวฉาวถูกกล่าวหามีส่วนทำ คิมแซรน เสียชีวิต จนถูกพักงาน
เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อย เมื่อมีรายงานว่าอดีตพระเอกชื่อดัง คิมซูฮยอน (Kim Soo hyun) ได้กลับมารับงานในวงการบันเทิงอีกครั้งในรอบ 1 ปี 4 เดือน โดยการถ่ายแบบโฆษณาในฐานะพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์แฟชั่นจากประเทศฟิลิปปินส์ BENCH หลังเจ้าถูกพักงานจากข่าวฉาว
ล่าสุด 15 ก.ค. 69 ทางอินสตาแกรมของแบรนด์ BENCH และ CEO BENCH อย่าง เบน ชาย (Ben Chan) ได้โพสต์ภาพและคลิปให้การต้อนรับ คิมซูฮยอน อย่างอบอุ่น ซึ่งเผยให้เห็นภาพล่าสุดของพระเอกหนุ่มดูซูบผอมลงอย่างชัดเจน และแววตาของเขายังคงดูเศร้ามาก ๆ หลังเจ้าตัวต้องเผชิญข่าวฉาว ความกดดัน ความเครียดที่ถาโถมเขามาตลอด 1 ปีกว่าที่ผ่านมา ท่ามกลางคอมเมนต์ของแฟนคลับที่ยินดีกับการกลับมาของเขา
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อ้างอิงจาก : IG bcbench, migspastor
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