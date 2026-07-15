ไวรัลสุดฮา! ครูโพสต์ถาม โจทย์คณิตฯ ป.2 คำถามง่ายๆ แต่ชาวเน็ตตอบเหมือนกันหมด
ไวรัลสุดฮา! ครูโพสต์ถาม โจทย์คณิตฯ ป.2 คำถามง่ายๆ “เงาะโลละ 35 บาท ซื้อ 3 โลจ่ายกี่บาท” แต่ชาวเน็ตตอบเหมือนกันหมด
กลายเป็นไวรัลสุดฮาในโลกออนไลน์ เมื่อเฟซบุ๊ก คณิตศาสตร์ by พี่ช่วย โพสต์โจทย์คำถามวิชาคณิตศาสตร์ว่า “โจทย์คณิต ป.2 เงาะโลละ 35 บาท ซื้อ 3 โลจ่ายกี่บาท” ทำเอาชาวเน็ตแห่เข้าไปตอบเป็นจำนวนมาก
คอมเมนต์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกันเนื่องจากเป็นประโยคที่มักจะเจอในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะเวลาซื้อของ เช่น “เห็นรถประกาศขาย 3 โล 100” , “100 บาทค่ะ เพราะ 3 โล100” , “ถ้าตอบตามคณิตคือ 105 บาท แต่ถ้าตอบตามวิชาสังคม 100 บาท เพราะเป็นเทคนิคการขายทีละเยอะๆ” , “ลูกตอบ 3 โล100”
ต่อมาเจ้าของโพสต์ได้โพสต์วิธีทำโจทย์ดังกล่าวและเฉลยคำตอบที่แท้จริงนั่นคือ “105 บาท” แต่ถึงอย่างนั้นชาวเน็ตก็ยังแสดงความคิดเห็นว่า “แต่รถที่ขับมาขาย เค้าบอก 3 โล 100 นะคะ” , “โตขึ้นหนูจะรู้ว่า 3 โลต้องต่อเหลือ 100 เดียว เกินร้อยเดินหนีเดี๋ยวมีคนเรียก” , “ผมก็เข้าใจว่า 3 โล 100 มาตลอดด ว๊าาาา”
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