ข่าว

ไวรัลสุดฮา! ครูโพสต์ถาม โจทย์คณิตฯ ป.2 คำถามง่ายๆ แต่ชาวเน็ตตอบเหมือนกันหมด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 16:17 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 16:17 น.

ไวรัลสุดฮา! ครูโพสต์ถาม โจทย์คณิตฯ ป.2 คำถามง่ายๆ “เงาะโลละ 35 บาท ซื้อ 3 โลจ่ายกี่บาทแต่ชาวเน็ตตอบเหมือนกันหมด

กลายเป็นไวรัลสุดฮาในโลกออนไลน์ เมื่อเฟซบุ๊ก คณิตศาสตร์ by พี่ช่วย โพสต์โจทย์คำถามวิชาคณิตศาสตร์ว่า “โจทย์คณิต ป.2 เงาะโลละ 35 บาท ซื้อ 3 โลจ่ายกี่บาท” ทำเอาชาวเน็ตแห่เข้าไปตอบเป็นจำนวนมาก

คอมเมนต์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกันเนื่องจากเป็นประโยคที่มักจะเจอในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะเวลาซื้อของ เช่น “เห็นรถประกาศขาย 3 โล 100” , “100 บาทค่ะ เพราะ 3 โล100” , “ถ้าตอบตามคณิตคือ 105 บาท แต่ถ้าตอบตามวิชาสังคม 100 บาท เพราะเป็นเทคนิคการขายทีละเยอะๆ” , “ลูกตอบ 3 โล100”

ภาพโจทย์คณิตศาสตร์ ป.2 ถามราคาเงาะ 3 กิโลกรัม
FB/ คณิตศาสตร์ by พี่ช่วย

ต่อมาเจ้าของโพสต์ได้โพสต์วิธีทำโจทย์ดังกล่าวและเฉลยคำตอบที่แท้จริงนั่นคือ “105 บาท” แต่ถึงอย่างนั้นชาวเน็ตก็ยังแสดงความคิดเห็นว่า “แต่รถที่ขับมาขาย เค้าบอก 3 โล 100 นะคะ” , “โตขึ้นหนูจะรู้ว่า 3 โลต้องต่อเหลือ 100 เดียว เกินร้อยเดินหนีเดี๋ยวมีคนเรียก” , “ผมก็เข้าใจว่า 3 โล 100 มาตลอดด ว๊าาาา”

คอมเมนต์ตอบคำถามมคณิตจากชาวเน็ต
FB/ คณิตศาสตร์ by พี่ช่วย
FB/ คณิตศาสตร์ by พี่ช่วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

จบภารกิจ! ทราย สมุทร ถูกถอนฟ้องคดีลูกเนรคุณ ส่งต่อสภาครอบครัวภิรมย์ภักดีดูแล

2 นาที ที่แล้ว
สรุปดราม่า บังโต-บังตาล แถลงด่วน สยบข่าวลือ เนื้อแท้ ค้างเงินเดือน-หักประกันสังคม ข่าว

สรุปดราม่า บังโต-บังตาล แถลงด่วน สยบข่าวลือ เนื้อแท้ ค้างเงินเดือน-หักประกันสังคม

27 นาที ที่แล้ว
ภาพล่าสุด คิมซูฮยอน กลับมารับงานแรกในรอบ 1 ปี 4 เดือน หลังเผชิญข่าวฉาว จนถูกพักงาน บันเทิง

ภาพล่าสุด คิมซูฮยอน ซูบผอมลงมาก หลังเผชิญข่าวฉาว จนถูกพักงาน

42 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

แม่ใจสลาย ลูก ป.1 อ่านหนังสือไม่ได้ ครูหวดด้วยไม้กลอง มือหักผิดรูป ต้องผ่าตัดดัดกระดูก

43 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ไวรัลสุดฮา! ครูโพสต์ถาม โจทย์คณิตฯ ป.2 คำถามง่ายๆ แต่ชาวเน็ตตอบเหมือนกันหมด

46 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ทะเบียนรถหลวงปู่ศิลา นิมนต์กิจ กทม. 16 ก.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ดทะเบียนรถ หลวงปู่ศิลา นิมนต์กิจ วัดยานนาวา กทม. 16 ก.ค. 69

52 นาที ที่แล้ว
ช็อก! นักแสดงหนุ่ม &quot;เจมมี่เจมส์&quot; ใช้ชีวิต 30% หมดไปกับการดื่ม สุดท้ายตรวจเจอซีสต์ในสมอง บันเทิง

ช็อก! นักแสดงหนุ่ม ใช้ชีวิต 30% ไปกับการดื่ม สุดท้ายตรวจเจอซีสต์ในสมอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปวิน ฟาดคนค้านรัฐเยียวยาเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ข่าว

อ.ปวิน ซัด คนค้านเยียวยาเหยื่อไฟไหม้ ทำไมคนเที่ยวถูกมองชั่ว ลั่น วัดมีเต็มไปหมด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” จี้ “สุชาติ” ชี้แจงด่วน จัดงานวันเกิดที่กระทรวงสิ่งแวดล้อม ถามเป็นเรื่องปกติไหม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร.พัทยา สั่งย้าย 3 ตำรวจ ปมเรียกค่าปรับเป็นเงินสด ออกบิลร้านค้า ให้นักท่องเที่ยวคูเวต ข่าว

ตร.พัทยา สั่งย้าย 3 ตำรวจ ปมเรียกค่าปรับเป็นเงินสด ออกบิลร้านค้า ให้นักท่องเที่ยวคูเวต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ รอดตายหวุดหวิด คิดว่าเอฟเฟกต์ แฉร้านไร้สัญญาณเตือน-สปริงเกอร์ไม่ทำงาน ข่าว

เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ รอดตายหวุดหวิด คิดว่าเอฟเฟกต์ แฉร้านไร้สัญญาณเตือน-สปริงเกอร์ไม่ทำงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้งสุดท้าย! ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม พลาด 20 ก.ค. 69 หมดสิทธิเลือกคนดูแลเงินตัวเองทันที เศรษฐกิจ

โค้งสุดท้าย! ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม พลาด 20 ก.ค. หมดสิทธิเลือกคนดูแลเงินตัวเองทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกตำรวจฯ สั่ง สน.พระโขนง ชี้แจงข้อเท็จจริงคลิปตำรวจยื่นสมุดใบสั่งเข้ารถยนต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องอุ้ม อาสาสมัครกู้ภัย เสียชีวิตในเหตุไฟไหม้ลาดพร้าว ข่าว

สลดสาเหตุ น้องอุ้ม อาสากู้ภัย สำลักควันไฟไหม้โรงเบียร์ดับ แม่ร่ำไห้เงินแทนชีวิตไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา สั่งเข้ม ห้ามร้านเช่าชุด หน้าปราสาทนครวัด ใช้วัสดุผ้า-เครื่องประดับจากไทย ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา สั่งเข้ม ห้ามร้านเช่าชุด หน้าปราสาทนครวัด ใช้วัสดุผ้า-เครื่องประดับจากไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปั๊บ โปเตโต้ เปิดแผลเก่า 19 ปี โดนตบกลางเวทีแถมโดนยิงขู่ ชาวเน็ตขุดคู่กรณีวันนี้เป็นถึงผู้ตรวจราชการ บันเทิง

ปั๊บ โปเตโต้ 19 ปีจำไม่ลืม เคยโดนตบกลางเวที-ยิงขู่ คู่กรณีวันนี้เป็นถึงข้าราชการใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! เพิกถอนสิทธิ 5,814 ราย ปมโกงสอบ ขรก.ท้องถิ่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักบินอังกฤษ เขียนข้อความ “ผมเบื่อ” กลางอากาศ ขณะบินทดสอบชิ้นส่วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สองต่างชาติทะเลาะบนถนนภูเก็ต ข่าว

คลิปนาที ฝรั่งซัดนัวบนถนนภูเก็ต รัวหมัด-เตะเสยจนเลือดอาบ คาดฉุนปาดหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! กพช. เคาะเอาค่าไฟสาธารณะออกจากบิลของประชาชน ดำเนินการเร็วสุด ส.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เป็กกี้ ศรีธัญญา ขึ้นศาล คดีอดีตคู่ชีวิตฟ้องแบ่งทรัพย์สิน ลุ้นเส้นตาย 23 ก.ค. นี้ บันเทิง

เป็กกี้ ศรีธัญญา ขึ้นศาล คดีอดีตสามีฟ้องแบ่งทรัพย์สิน ลุ้นเส้นตาย 23 ก.ค. นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มหัวใส ไลฟ์ติ๊กต็อก หาที่จอดรถ BTS หมอชิต มุมดีจนคนแห่ดูคลิปล่าสุดทะลุ 1 ล้าน ข่าว

หนุ่มหัวใส ไลฟ์ติ๊กต็อก หาที่จอดรถ BTS หมอชิต มุมดีจนคนแห่ดูคลิปล่าสุดทะลุ 1 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาล รธน. มีมติเลือก &quot;อุดม สิทธิวิรัชธรรม&quot; เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ คนใหม่ ข่าวการเมือง

ศาล รธน. มีมติเลือก “อุดม สิทธิวิรัชธรรม” เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ คนใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จดหมายยังเจส่งตรงจากเรือนจำถึงครอบครัว บันเทิง

จดหมาย ยังเจ แร็ปเปอร์หนุ่ม ยันไร้คนรังแก วอนแม่เยี่ยม ขอเงินซื้อของในเรือนจำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลพิพากษาจำคุกนักบินสายการบินดังญี่ปุ่น 20 เดือน จับของสงวนแอร์สาวหลังเลิกงาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 16:17 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 16:17 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพล่าสุด คิมซูฮยอน กลับมารับงานแรกในรอบ 1 ปี 4 เดือน หลังเผชิญข่าวฉาว จนถูกพักงาน

ภาพล่าสุด คิมซูฮยอน ซูบผอมลงมาก หลังเผชิญข่าวฉาว จนถูกพักงาน

เผยแพร่: 15 กรกฎาคม 2569

แม่ใจสลาย ลูก ป.1 อ่านหนังสือไม่ได้ ครูหวดด้วยไม้กลอง มือหักผิดรูป ต้องผ่าตัดดัดกระดูก

เผยแพร่: 15 กรกฎาคม 2569
เลขเด็ด ทะเบียนรถหลวงปู่ศิลา นิมนต์กิจ กทม. 16 ก.ค. 69

เลขเด็ดทะเบียนรถ หลวงปู่ศิลา นิมนต์กิจ วัดยานนาวา กทม. 16 ก.ค. 69

เผยแพร่: 15 กรกฎาคม 2569
ช็อก! นักแสดงหนุ่ม &quot;เจมมี่เจมส์&quot; ใช้ชีวิต 30% หมดไปกับการดื่ม สุดท้ายตรวจเจอซีสต์ในสมอง

ช็อก! นักแสดงหนุ่ม ใช้ชีวิต 30% ไปกับการดื่ม สุดท้ายตรวจเจอซีสต์ในสมอง

เผยแพร่: 15 กรกฎาคม 2569
Back to top button