ข่าวดาราบันเทิง

ช็อก! นักแสดงหนุ่ม ใช้ชีวิต 30% ไปกับการดื่ม สุดท้ายตรวจเจอซีสต์ในสมอง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 15:53 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 15:53 น.
ช็อก! นักแสดงหนุ่ม "เจมมี่เจมส์" ใช้ชีวิต 30% หมดไปกับการดื่ม สุดท้ายตรวจเจอซีสต์ในสมอง

ช็อก! นักแสดงหนุ่ม “เจมมี่เจมส์” ยอมรับใช้ชีวิตหนักเกินลิมิต 30% ทุ่มให้การดื่มอย่างเดียว สุดท้ายตรวจเจอซีสต์ในสมอง

ทำเอาแฟน ๆ เป็นห่วงกันแทบไม่น้อย เมื่อนักแสดงและแฟชั่นไอคอนของวงการบันเทิง อย่าง เจมมี่เจมส์ ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ ได้ออกมาเปิดเผยความลับที่กุมเอาไว้นานมากเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพตัวเอง ในรายการ Prime Cast

เจมมี่เจมส์ เล่าว่า ร่วม 3 เดือนที่เขาดื่มต่อเนื่องทุกวัน ชนิดที่ไม่มีวันไหนเลยที่เขาจะหยุดดื่ม และดื่มแบบจัดเต็มทุกวัน กระทั่งมีช่วงหนึ่งเขามีอาการปวดหัวไมเกรนขึ้นมา ซึ่งเป็นช่วงที่เขามีคิวถ่ายงานหนักมากตลอดปี และต้องเดินทางไปกลับกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ถี่มาก หลังจากเริ่มปวดไมเกรน เขาก็หาเวลาไปหาหมอ ก็ได้รับยาไมเกรนมา แต่ด้วยความที่เจ้าตัวเดินทางไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชน จึงได้รับการตรวจอย่างละเอียดแบบพิเศษ ส่งไปตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

จากนั้นหมอเปิดผลตรวจเอกซเรย์ (X-ray) พบว่า มีซีสต์อยู่ตรงสมอง ขนาดประมาณ 2.3*2.7 เซนติเมตร เจมมี่เจมส์ เผยความรู้สึกในวินาทีนั้นว่า “ใจตกไปตาตุ่ม ห้องเงียบมาก ออกจากห้องมามือสั่นไปหมด”

เขาสอบถามหมอถึงความรุนแรงของซีสต์ หมอจึงให้ลุกขึ้นแล้วเดินตามเส้นตรง ก่อนจะเผยว่า “ถ้าสมมติซีสต์มันโตขึ้น แล้วมันดันไปโดนสมอง จะทำให้เดินไม่ตรง แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไร น่าจะเป็นซีสต์ตั้งแต่กำเนิด แต่ดูแล้วไม่อันตราย ให้ติดตามอาการ 1 ปี, 3 ปี”

เจมมี่เจมส์ เล่าต่อว่า “ตนก็ไปติดตามตามที่หมอนัด และซีสต์ก็ใหญ่ขึ้น ซึ่งไม่ได้ใหญ่ขึ้นแบบมีนัยยะสำคัญที่น่ากังวล สิ่งที่กังวลเดียวคือถ้ามีอุบัติเหตุ แล้วหัวกระแทกแรง ถ้าซีสต์แตกอันนี้อันตราย”

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อ้างอิงจาก : รายการ PrimeCast EP.35

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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