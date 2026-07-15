“ไอซ์” จี้ “สุชาติ” ชี้แจงด่วน จัดงานวันเกิดที่กระทรวงสิ่งแวดล้อม ถามเป็นเรื่องปกติไหม
สส.ไอซ์ รักชนก จี้ สุชาติ ชมกลิ่น ชี้แจงด่วน จัดงานวันเกิดที่กระทรวงสิ่งแวดล้อม ถามเป็นเรื่องปกติไหม ทำไมเอาเวลาทำงานมาอวยพรรัฐมนตรี
น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “วันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีงานใหญ่จ้า จัด HBD รัฐมนตรี สุชาติ ชมกลิ่น ที่กระทรวงค้า
กำหนดการ
– ปลัดกระทรวงฯ กล่าวอวยพร
– รับชมคลิปวีดีโออวยพรวันเกิด จากกรมอุทยานฯ
– เชิญ รัฐมนตรี สุชาติ ขึ้นเวที ผู้บริหารหน่วยงานมอบของขวัญ
– ปลัดพร้อมอธิบดี อันเชิญเค้กขึ้นเวที
คำถาม
– เป็นเรื่องปกติหรือไม่ ที่ใช้เวลาและสถานีราชการจัดงานวันเกิด ให้รัฐมนตรี ?
– สถานที่ น้ำ ไฟ อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงอัตรากำลังข้าราชการกระทรวง ทั้งระดับล่างและระดับสูง ที่ควรเอาเวลาทำงานมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนใช่ไหม แล้วทำไมถึงเอาเวลาที่มีค่านี้ เอามา HBD รัฐมนตรี มีระเบียบราชการข้อไหนรองรับ ? ทุกอย่างมีมูลค่าทั้งสิ้น ใครจ่าย ?
– ให้ข้าราชการตัวเล็กตัวน่อยมาร่วม ระดับกรมหน่วยละ 13คน รัฐวิสาหกิจหน่วยละ 7คน กองหน่วยละ 5คน กลุ่มหน่วยละ 3คน คนเหล่านี้เค้าไม่มีการมีงานทำกันหรืออย่างไร ? เค้าอาจจะไม่ได้ยินดีที่คุณสุชาติเกิด ก็ต้องไปบังคับขู่เข็ญให้เค้ามาร่วมด้วยอย่างนั้นหรือคะ ?
รบกวนรัฐมนตรีสุชาติและปลัดกระทรวงทรัพชี้แจงด้วย
ปล. สุขสันต์วันเกิดพี่เฮ้งค้า ทำอะไรไว้ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ขอให้ได้สิ่งนั้นตอบแทน”
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