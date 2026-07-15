ข่าวการเมือง

“ไอซ์” จี้ “สุชาติ” ชี้แจงด่วน จัดงานวันเกิดที่กระทรวงสิ่งแวดล้อม ถามเป็นเรื่องปกติไหม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 15:34 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 15:35 น.

สส.ไอซ์ รักชนก จี้ สุชาติ ชมกลิ่น ชี้แจงด่วน จัดงานวันเกิดที่กระทรวงสิ่งแวดล้อม ถามเป็นเรื่องปกติไหม ทำไมเอาเวลาทำงานมาอวยพรรัฐมนตรี

น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “วันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีงานใหญ่จ้า จัด HBD รัฐมนตรี สุชาติ ชมกลิ่น ที่กระทรวงค้า

กำหนดการ
– ปลัดกระทรวงฯ กล่าวอวยพร
– รับชมคลิปวีดีโออวยพรวันเกิด จากกรมอุทยานฯ
– เชิญ รัฐมนตรี สุชาติ ขึ้นเวที ผู้บริหารหน่วยงานมอบของขวัญ
– ปลัดพร้อมอธิบดี อันเชิญเค้กขึ้นเวที

คำถาม
– เป็นเรื่องปกติหรือไม่ ที่ใช้เวลาและสถานีราชการจัดงานวันเกิด ให้รัฐมนตรี ?
– สถานที่ น้ำ ไฟ อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงอัตรากำลังข้าราชการกระทรวง ทั้งระดับล่างและระดับสูง ที่ควรเอาเวลาทำงานมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนใช่ไหม แล้วทำไมถึงเอาเวลาที่มีค่านี้ เอามา HBD รัฐมนตรี มีระเบียบราชการข้อไหนรองรับ ? ทุกอย่างมีมูลค่าทั้งสิ้น ใครจ่าย ?
– ให้ข้าราชการตัวเล็กตัวน่อยมาร่วม ระดับกรมหน่วยละ 13คน รัฐวิสาหกิจหน่วยละ 7คน กองหน่วยละ 5คน กลุ่มหน่วยละ 3คน คนเหล่านี้เค้าไม่มีการมีงานทำกันหรืออย่างไร ? เค้าอาจจะไม่ได้ยินดีที่คุณสุชาติเกิด ก็ต้องไปบังคับขู่เข็ญให้เค้ามาร่วมด้วยอย่างนั้นหรือคะ ?

รบกวนรัฐมนตรีสุชาติและปลัดกระทรวงทรัพชี้แจงด้วย

ปล. สุขสันต์วันเกิดพี่เฮ้งค้า ทำอะไรไว้ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ขอให้ได้สิ่งนั้นตอบแทน”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 15:34 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 15:35 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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