ตรวจสลาก ธ.ก.ส. 16 ก.ค. 69 เช็กผลหวยทุกรางวัล ชมถ่ายทอดสดที่นี่
ตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวด 16 กรกฎาคม 2569 เช็กผลรางวัลทุกชุดล่าสุด พร้อมลิงก์รับชมถ่ายทอดสดครบทุกช่องทาง
ตรวจสลาก ธ.ก.ส. งวดประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2569 ประกาศผลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. หลายชุดพร้อมกัน โดยประชาชนที่ถือสลากสามารถรอตรวจผลรางวัลตามประกาศอย่างเป็นทางการจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.
สำหรับงวดนี้ มีสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ที่รอประกาศผลหลายรายการตามรอบปกติของธนาคาร ได้แก่ สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ ชุดขุนแผนมรกต สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดมรกต ชุดกระพ้อมทอง ชุดถุงเงิน ชุดมังกรหยก ชุดกระพ้อมเงิน สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. และชุดขวัญถุง โดยแต่ละชุดจะมีเลข “ครั้งที่” กำกับตามรอบของตัวเอง แนะนำให้ผู้ถือสลากตรวจสอบเลขครั้งที่บนสลากของตนให้ตรงกับประกาศทางการอีกครั้ง เพื่อความถูกต้อง
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 40,000,000 บาท
สลาก ธ.ก.ส. ชุดขุนแผนมรกต : GG 7168233
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท
สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดมรกต : TD 7168233
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระพ้อมทอง : VJ 7168233
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก : มT 7168233
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระพ้อมเงิน : ษC 7168233
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ : LY 8721069
รางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 5,000,000 บาท
2O 7168233
รางวัลที่ 1 ต่างหมวด ไม่เสี่ยงหมวด สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระพ้อมทอง รางวัลละ 80,000 บาท รางวัลที่ 1 ต่างหมวด สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขุนแผนมรกต รางวัลละ 1,000,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดมรกต รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก รางวัลละ 10,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 3,000 บาท
7168233
รางวัลที่ 2 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขุนแผนมรกต รางวัลละ 50,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดมรกต รางวัลละ 10,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระพ้อมทอง รางวัลละ 10,000 บาท ชุดมังกรหยก ชุดกระพ้อมเงิน รางวัลละ 5,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 2,000 บาท
0698658 5885636 0317010
รางวัลที่ 3 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขุนแผนมรกต รางวัลละ 30,000 บาท ชุดมรกต รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระพ้อมทอง รางวัลละ 5,000 บาท ชุดมังกรหยก ชุดกระพ้อมเงิน รางวัลละ 2,500 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 1,000 บาท
2982653 7593034 6718739 1401717 9498550
0511187 0582021 1067404 3351108 5484296
รางวัลที่ 4 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขุนแผนมรกต รางวัลละ 10,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดมรกต รางวัลละ 3,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระพ้อมทอง รางวัลละ 3,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 400 บาท
8051267 9472921 6304499 1346072 0094409
2391072 2918744 6128319 0858752 5763562
7363147 7833276 7722634 0472340 7432797
1369248 6214240 9215292 1153255 7268402
รางวัลที่ 5 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขุนแผนมรกต รางวัลละ 5,000 บาท ชุดมรกต รางวัลละ 1,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระพ้อมทอง รางวัลละ 1,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 300 บาท
0258004 4078166 6662766 4862175 5938000
9101614 2760760 7605334 2041028 8998408
8036556 4215428 9239476 3229249 4227143
2728037 6437005 9905318 1418203 0583646
0388884 5335702 9228516 4543563 4580708
5682957 0387140 1747613 0098774 1650127
8243562 4743749 3499449 3941698 1577291
3702921 4736408 8752786 9447469 8080287
2514433 5328881 0310632 6401823 0669771
2988342 0503871 1981567 7243761 2075741
4026262 0446029 0616353 4240717 5494688
7267075 6517326 6515870 7916750 1996730
3258512 8721623 9991981 6576122 6533046
4463029 8110686 3118621 7955579 8911482
4091052 3440378 8833498 8005400 7057790
9939011 4936872 1183366 1073805 4260969
8271064 8081650 7213349 3894884 8367920
0818866 7088190 4971821 7910061 7422897
6917344 2393935 8465360 0290989 3493454
9448934 3295679 7234885 8073884 7918198
รางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน รางวัลละ 100,000 บาท
4798492 7157506 6277538 4826079 1787205
8234029 7367343 7889514 6209040
รางวัลทุนการศึกษา สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง รางวัลละ 10,000 บาท
9821194 6244717 3073438 3384525 9766832
4849595 9407426 1497607 1155071 4975418
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดมรกต รางวัลละ 300 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขุนแผนมรกต ชุดกระพ้อมทอง รางวัลละ 500 บาท ชุดมังกรหยก รางวัลละ 600 บาท ชุดกระพ้อมเงิน รางวัลละ 550 บาท สลากดิทัล ธ.ก.ส.รางวัลละ 25 บาท
2682
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว ชุดหยกจักรพรรดิ รางวัลละ 5,000 บาท
3924
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส ชุดขุนแผนมรกต สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดมรกต รางวัลละ 200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระพ้อมทอง รางวัลละ 125 บาท ชุดมังกรหยก รางวัลละ 10 บาท ชุดกระพ้อมเงิน รางวัลละ 15 บาท
983 715
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 10 บาท
939
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ชุดหยกจักรพรรดิ รางวัลละ 1,000 บาท
130
หมายเหตุ: เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ กรุณาตรวจสอบผลการออกรางวัลกับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศอีกครั้งหลังประกาศผลอย่างเป็นทางการ
ผู้ถือสลากสามารถติดตามผลการออกรางวัลอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางของ ธ.ก.ส. และตรวจสอบเลขสลากตามงวดที่มีสิทธิ์ถูกรางวัล โดยควรตรวจสอบข้อมูลจากประกาศของธนาคารโดยตรงอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องก่อนดำเนินการรับรางวัล
ช่องทางถ่ายทอดสดตรวจสลาก ธ.ก.ส. 16 กรกฎาคม 2569
- BAAC Channel ผ่านเว็บไซต์ ธ.ก.ส.
- Facebook: ธกส บริการด้วยใจ
- Facebook: ธกส BAAC Thailand
- YouTube: BAAC Thailand
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เลขเด็ดทักษาโหรรานี งวด 16/7/69 ชี้เป้าเลขวิน ลุ้นธูปท้าวเวสสุวรรณ ก่อนหวยออก
- เลขเด็ดแม่จำเนียร งวด 16 ก.ค. 69 มาแล้ว วิเคราะห์เลขขายดีครบชุด
- เลขเด็ด พญาบึ้งดำ เสี่ยงทายชุดเลขท้ายลุ้นรางวัลใหญ่ รีบดูก่อนเลขดัง 16/7/69
ติดตาม The Thaiger บน Google News: