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ตร.พัทยา สั่งย้าย 3 ตำรวจ ปมเรียกค่าปรับเป็นเงินสด ออกบิลร้านค้า ให้นักท่องเที่ยวคูเวต

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 15:23 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 15:23 น.
ตร.พัทยา สั่งย้าย 3 ตำรวจ ปมเรียกค่าปรับเป็นเงินสด ออกบิลร้านค้า ให้นักท่องเที่ยวคูเวต

ตำรวจพัทยา สั่งย้าย 3 ตำรวจ เข้ากรุ ศปก. ปมเรียกค่าปรับจราจร เป็นเงินสด ออกบิลร้านค้าแทนใบเสร็จราชการ ให้นักท่องเที่ยวคูเวต

จากกรณีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวคูเวตร้องเรียนหลังเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยา ถูกชายอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจและเปรียบเทียบปรับกรณีฝ่าฝืนกฎจราจร โดยเรียกเก็บค่าปรับเป็นเงินสดเท่านั้น ในอัตรา 3,500-5,000 บาท ให้ไปจ่ายที่จุดเก็บรถแห่งหนึ่ง พร้อมออกเอกสารลักษณะคล้ายบิลเงินสดของร้านค้านั้น

ล่าสุด (15 ก.ค.) พันตำรวจโท โกสละ งามผ่อง รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา รักษาราชการแทน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ลงนามคำสั่งสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา

ด้วยเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ได้ปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์ นำเสนอข่าวว่ามีผู้ร้องเรียนอ้างว่าตนได้ถูกชายไม่ทราบชื่อ อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาจับกุม ในเรื่องของการกระทำผิดกฎจราจร โดยได้เรียกรับค่าปรับเป็นเงินสด และออกบิลเงินสดให้ จึงได้ร้องเรียนกับสื่อออนไลน์ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าว มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. ดาบตำรวจกิตติคุณ ฝันเรือง ผู้บังคับหมู่ สายงานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา
  2. จ่าสิบตำรวจ นฤดล มาลี ผู้บังคับหมู่ สายงานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา
  3. สิบตำรวจเอก เกียรติศักดิ์ แสนปฐม ผู้บังคับหมู่ สายงานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 68 และมาตรา 105(4) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 จึงให้ข้าราชการตำรวจตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไปปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา (ศปก.สภ.เมืองพัทยา)

มอบหมายให้ พันตำรวจโท สิริวัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา มีหน้าที่ในการมอบหมายภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติของข้าราชการตำรวจดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามอำนาจหน้าที่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

คำสั่งย้ายข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 15:23 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 15:23 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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