ประวัติ อธิสรรค์ อินทร์ตรา อดีตปลัดอำเภอร้อยเอ็ด ผู้ว่ากาญจนบุรี สู่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา เป็นชาวกรุงเทพมหานคร เกิดวันที่ 9 กันยายน 2513 ปัจจุบันอายุ 55 ปี จบการศึกษาระดับประถมและมัธยมจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เรียนต่อปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ และปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ด้านการอบรมในสายปกครอง ผ่านหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 153 วิทยาลัยการปกครอง เมื่อปี 2544 หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 66 เมื่อปี 2551 และหลักสูตรนักปกครองระดับสูงเมื่อปี 2563 ส่วนชีวิตครอบครัว สมรสกับนางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงที่เขาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
ไต่ลำดับสายปกครอง จากนายอำเภอสู่พ่อเมือง
เส้นทางราชการของนายอธิสรรค์เดินหน้าตามลำดับ เป็นนายอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2559 จากนั้นย้ายมาเป็นนายอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อ 16 ตุลาคม 2560 ขึ้นเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อ 10 มกราคม 2563 เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเมื่อ 16 ธันวาคม 2565 และกลับมาเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2566
ปี 2567 คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย นายอธิสรรค์ได้รับแต่งตั้งจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี โดยเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี คนที่ 66 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2567 ถือเป็นการขึ้นสู่ตำแหน่งพ่อเมืองในจังหวัดที่เขาผูกพันมายาวนาน ตั้งแต่สมัยเป็นนายอำเภอท่าม่วงและหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
ผลงานเด่นที่เมืองกาญจน์ ปราบยาเสพติดและคิงส์คัพ
แม้จะนั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีไม่ถึงหนึ่งปี แต่นายอธิสรรค์สร้างผลงานที่คนในพื้นที่จดจำได้หลายเรื่อง โดยเฉพาะนโยบายปราบปรามยาเสพติด No Drugs No Dealers และ Seal Stop Safe ซึ่งภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี มีคดียาเสพติดกว่า 3,500 คดี ผู้ต้องหากว่า 3,700 ราย ยึดทรัพย์จากเครือข่ายค้ายาได้กว่า 600 ล้านบาท พร้อมของกลางยาบ้าเกือบ 900,000 เม็ด ไอซ์กว่า 300 กิโลกรัม และเฮโรอีนกว่า 30 กิโลกรัม
อีกผลงานที่ถูกพูดถึงมากคือการผลักดันให้กาญจนบุรีได้เป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลคิงส์คัพครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของจังหวัด เขาประสานทุกหน่วยงานผลักดันงบประมาณกว่า 120 ล้านบาท ปรับปรุงสนามกลีบบัวให้ได้มาตรฐานฟีฟ่า
งานนี้เกิดจากความร่วมมือกับนายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นายก อบจ.กาญจนบุรี ซึ่งมาจากขั้วการเมืองตรงข้าม โดยทั้งสองเลือกวางการเมืองไว้ข้างหลังเพื่อประโยชน์ของจังหวัด จนถูกยกเป็นตัวอย่างของการทำงานข้ามขั้วที่หาได้ยาก
เสียงเสียดายจากคนเมืองกาญจน์
แต่แล้วในเดือนตุลาคม 2568 ก็เกิดจุดพลิกผัน เมื่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยล็อตใหญ่ นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ซึ่งราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันเดียวกัน
การโยกย้ายถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางในแวดวงการเมือง สื่อบางสำนักเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า น้ำเงินหักน้ำเงิน เนื่องจากก่อนหน้านี้นายอธิสรรค์ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าฯ กาญจนบุรีในยุคที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงถูกมองว่าเป็นผู้ว่าฯ กลุ่มสีน้ำเงิน แต่การแต่งตั้งล่าสุดที่นายอนุทินกลับมาคุมกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง กลับมีการย้ายเขาไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง ทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามว่าเป็นการหักกันภายในกลุ่มเดียวกันหรือไม่
ขณะที่ในพื้นที่ ประชาชนและข้าราชการจำนวนมากออกมาแสดงความเสียดาย หลายคนยกย่องว่าเขาเป็นคนดี มีความยุติธรรม และทำงานเพื่อประชาชน โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ถึงกับโพสต์เฟซบุ๊กเปรียบเปรยว่าทองคือทอง หากเป็นทองจริงก็ไม่ต้องสะทกสะท้านว่าจะถูกเก็บไว้ที่ไหน
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