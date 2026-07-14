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ประวัติ อธิสรรค์ อินทร์ตรา อดีตปลัดอำเภอร้อยเอ็ด ผู้ว่ากาญจนบุรี สู่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 06:11 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 16:54 น.
ประวัติ อธิสรรค์ อินทร์ตรา อดีตปลัดอำเภอร้อยเอ็ด ผู้ว่ากาญจนบุรี สู่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา เป็นชาวกรุงเทพมหานคร เกิดวันที่ 9 กันยายน 2513 ปัจจุบันอายุ 55 ปี จบการศึกษาระดับประถมและมัธยมจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เรียนต่อปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ และปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ด้านการอบรมในสายปกครอง ผ่านหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 153 วิทยาลัยการปกครอง เมื่อปี 2544 หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 66 เมื่อปี 2551 และหลักสูตรนักปกครองระดับสูงเมื่อปี 2563 ส่วนชีวิตครอบครัว สมรสกับนางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงที่เขาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด

ไต่ลำดับสายปกครอง จากนายอำเภอสู่พ่อเมือง

เส้นทางราชการของนายอธิสรรค์เดินหน้าตามลำดับ เป็นนายอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2559 จากนั้นย้ายมาเป็นนายอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อ 16 ตุลาคม 2560 ขึ้นเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อ 10 มกราคม 2563 เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเมื่อ 16 ธันวาคม 2565 และกลับมาเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ปี 2567 คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย นายอธิสรรค์ได้รับแต่งตั้งจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี โดยเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี คนที่ 66 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2567 ถือเป็นการขึ้นสู่ตำแหน่งพ่อเมืองในจังหวัดที่เขาผูกพันมายาวนาน ตั้งแต่สมัยเป็นนายอำเภอท่าม่วงและหัวหน้าสำนักงานจังหวัด

ประวัติ อธิสรรค์ อินทร์ตรา อดีตปลัดอำเภอร้อยเอ็ด ผู้ว่ากาญจนบุรี สู่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ภาพจาก: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี

ผลงานเด่นที่เมืองกาญจน์ ปราบยาเสพติดและคิงส์คัพ

แม้จะนั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีไม่ถึงหนึ่งปี แต่นายอธิสรรค์สร้างผลงานที่คนในพื้นที่จดจำได้หลายเรื่อง โดยเฉพาะนโยบายปราบปรามยาเสพติด No Drugs No Dealers และ Seal Stop Safe ซึ่งภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี มีคดียาเสพติดกว่า 3,500 คดี ผู้ต้องหากว่า 3,700 ราย ยึดทรัพย์จากเครือข่ายค้ายาได้กว่า 600 ล้านบาท พร้อมของกลางยาบ้าเกือบ 900,000 เม็ด ไอซ์กว่า 300 กิโลกรัม และเฮโรอีนกว่า 30 กิโลกรัม

อีกผลงานที่ถูกพูดถึงมากคือการผลักดันให้กาญจนบุรีได้เป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลคิงส์คัพครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของจังหวัด เขาประสานทุกหน่วยงานผลักดันงบประมาณกว่า 120 ล้านบาท ปรับปรุงสนามกลีบบัวให้ได้มาตรฐานฟีฟ่า

งานนี้เกิดจากความร่วมมือกับนายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นายก อบจ.กาญจนบุรี ซึ่งมาจากขั้วการเมืองตรงข้าม โดยทั้งสองเลือกวางการเมืองไว้ข้างหลังเพื่อประโยชน์ของจังหวัด จนถูกยกเป็นตัวอย่างของการทำงานข้ามขั้วที่หาได้ยาก

เสียงเสียดายจากคนเมืองกาญจน์

แต่แล้วในเดือนตุลาคม 2568 ก็เกิดจุดพลิกผัน เมื่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยล็อตใหญ่ นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ซึ่งราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันเดียวกัน

การโยกย้ายถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางในแวดวงการเมือง สื่อบางสำนักเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า น้ำเงินหักน้ำเงิน เนื่องจากก่อนหน้านี้นายอธิสรรค์ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าฯ กาญจนบุรีในยุคที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงถูกมองว่าเป็นผู้ว่าฯ กลุ่มสีน้ำเงิน แต่การแต่งตั้งล่าสุดที่นายอนุทินกลับมาคุมกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง กลับมีการย้ายเขาไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง ทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามว่าเป็นการหักกันภายในกลุ่มเดียวกันหรือไม่

ขณะที่ในพื้นที่ ประชาชนและข้าราชการจำนวนมากออกมาแสดงความเสียดาย หลายคนยกย่องว่าเขาเป็นคนดี มีความยุติธรรม และทำงานเพื่อประชาชน โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ถึงกับโพสต์เฟซบุ๊กเปรียบเปรยว่าทองคือทอง หากเป็นทองจริงก็ไม่ต้องสะทกสะท้านว่าจะถูกเก็บไว้ที่ไหน

ประวัติ อธิสรรค์ อินทร์ตรา อดีตปลัดอำเภอร้อยเอ็ด ผู้ว่ากาญจนบุรี สู่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตัวเลือกพาดหัว 10 แบบ:

  1. เปิดประวัติ อธิสรรค์ อินทร์ตรา จากปลัดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด สู่ผู้ตรวจราชการมหาดไทย
  2. อธิสรรค์ อินทร์ตรา คือใคร ชื่อที่ถูกพูดถึงทั้งจากคดีเก่า 19 ปีและปมย้ายฟ้าผ่าเมืองกาญจน์
  3. เส้นทาง 2 ทศวรรษ อธิสรรค์ อินทร์ตรา นักปกครองเซนต์คาเบรียลผู้ผ่านทั้งดอกไม้และก้อนหิน
  4. รู้จัก อธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าฯ ปราบยาเสพติดเมืองกาญจน์ ที่ถูกย้ายเข้ากรุแบบช็อกคนทั้งจังหวัด
  5. สองภาพจำของ อธิสรรค์ อินทร์ตรา ข้าราชการน้ำดีเมืองกาญจน์ กับคดีเก่าที่ชาวเน็ตไม่ลืม
  6. จากข่าวดังปี 2550 ถึงปมน้ำเงินหักน้ำเงิน เปิดแฟ้มประวัติ อธิสรรค์ อินทร์ตรา
  7. อธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าฯ คิงส์คัพเมืองกาญจน์ กับเก้าอี้ผู้ตรวจราชการที่มาพร้อมคำถาม
  8. ย้อนเส้นทางราชการ อธิสรรค์ อินทร์ตรา ก่อนชื่อถูกขุดจากโพสต์ ปั๊บ โปเตโต้
  9. ประวัติ อธิสรรค์ อินทร์ตรา ยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติด 600 ล้าน แต่พ้นเก้าอี้ในเวลาไม่ถึงปี
  10. ใครคือ อธิสรรค์ อินทร์ตรา ชื่อที่ร้อนแรงที่สุดในมหาดไทยและโซเชียลเวลานี้

หากต้องการเวอร์ชันภาษาอังกฤษ หรือปรับให้สั้นลงสำหรับโซเชียล แจ้งได้เลยครับ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 06:11 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 16:54 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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