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อ.ปวิน ซัด คนค้านเยียวยาเหยื่อไฟไหม้ ทำไมคนเที่ยวถูกมองชั่ว ลั่น วัดมีเต็มไปหมด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 15:46 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 15:47 น.
อ.ปวิน ฟาดคนค้านรัฐเยียวยาเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์

อ.ปวิน ฟาดคนค้านจ่ายเยียวยาเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ชี้สถานบันเทิงคือตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตอกกลับตรรกะมองร้านเหล้าเป็นสถานที่อโคจร

ข้อมูลล่าสุดจากสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (ผบก.นต.รพ.ตร.) รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 32 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยวิกฤตหรือเคสแดงที่เข้ามารักษาก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาเพิ่มเป็น 5 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถยืนยันตัวตนได้ครบถ้วนแล้ว ขณะนี้ครอบครัวและญาติเดินทางมารับศพกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามภูมิลำเนา

หลังจากเหตุสลดที่เกิดขึ้นบางส่วนออกมาวิจารณ์ในมุมต่าง ๆ รวมทั้ง อ.ปวิน หรือ ศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Pavin Chachavalpongpun ให้ความเห็นกรณีที่เกิดขึ้นว่า “ตลกxิบหาย ยิ่งฟังยิ่งตลก ตอนนี้คนออกมาต่อต้านการให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อผู้เสียชีวิตกรณีไฟไหม้บาร์ โดยให้เหตุผลว่า เxือกแxดไปเที่ยวกลางคืนเอง ไปเที่ยวแหล่งอโคจรเอง xึงก็ต้องรับผิดชอบตัวเอง เออ กลายเป็นไปนิยามแหล่งอโคจรว่าเป็นแหล่งเลว ที่ซ่องสุมของคนชั่ว เพราะฉะนั้นถ้าxึงจะตายxึาในแหล่งซ่องสุมนี้ก็สมควร คือคิดได้อย่างไร

xึงรู้มั้ย อีแหล่งซ่องสุมเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจไทย สร้างรายได้และสร้างงานตั้งเท่าไหร่ กลายเป็นแหล่งคนชั่วไปซะงั้น อีสังคมคนดีย์ฮิแตd ต้องไปวัดอย่างเดียวหรอคะ หรือถ้าจะตายต้องไปตายx่าในวัดหรอคะ ไม่เห็นหรอคะว่าวัดแx่งก็มีพระชั่วเต็มไปหมด xูจะบ้า”

สำหรับเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ เพจ สำนักงานเขตจตุจักร แบ่งอัตราการช่วยเหลือออกเป็น 4 กรณี ได้แก่ กรณีได้รับบาดเจ็บนอนโรงพยาบาล ช่วยเหลือไม่เกิน 4,000 บาท/ราย หากได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ได้นอนโรงพยาบาล ได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกิน 2,000 บาท/ราย

ส่วนกรณีเสียชีวิต ช่วยเหลือรายละ 29,700 บาท และ ค่าปลอบขวัญผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ รายละ 2,300 บาท

ปวินโพสต์ปมเงินเยียวยาไฟไหม้
ภาพจาก Facebook : Pavin Chachavalpongpun

ก่อนหน้านี้ อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม ให้สัมภาษณ์ในรายการ PhuttaTalk ตั้งข้อสงสัยถึงประเด็นการนำเงินภาษีจ่ายเยียวยาให้ผู้เสียชีวิตว่า “ถ้าเอาตามความเป็นจริงก็จริงว่าเอาไปเยียวยาทำไม เพราะมันเป็นคนไปเที่ยว คนที่เยียวยาควรเป็นเจ้าของร้านหรือเจ้าของกิจการ ฉะนั้นเราไม่ควรเอาอะไรที่เป็นภาพรวมประเทศไปใช้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ไปสรรหาเสียเงิน ไปสรรหามอมเมาตัวเอง ไปสรรหาทำให้ตัวเองขาดสติแล้วเดินไปสู่ที่แห่งความประมาท แล้วสถานที่นั้นพระพุทธเจ้าเรียกว่าสถานที่อโคจร ความหมายของอโคจรคือไม่ควรจะไป มันเป็นความเสื่อมที่เสื่อม”

ขณะที่ ลีน่าจัง มองว่าให้เงินเยียวยาก็บุญแล้ว ตนไม่เคยเหยียบเข้าไปในสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้ พร้อมตั้งคำถามทิ้งท้ายว่า “ใครให้พวกxึงเข้าไปเที่ยวล่ะที่อโคจรแบบนั้น แxกเหล้า ฟังเพลง เต้นระบำ xึงอยากได้ก็ไปฟ้องเจ้าของร้านเอาสิ ฟ้องได้อยู่แล้ว ทั้งคนตาย คนบาดเจ็บ ฟ้องได้หมดอะ”

อ.ปวิน
ภาพจาก : Pavin Chachavalpongpun

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 15:46 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 15:47 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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