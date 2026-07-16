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ตรวจหวยออมสิน 16 ก.ค. 69 เช็กผลรางวัลทุกรางวัล ชมถ่ายทอดสดที่นี่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 08:01 น.
ตรวจหวยออมสิน 16 ก.ค. 69 เช็กผลรางวัลทุกรางวัล ชมถ่ายทอดสดที่นี่

จับตาผลสลากออมสิน งวด 16 กรกฎาคม 2569 เช็กผลรางวัลทุกรางวัลล่าสุด พร้อมลิงก์รับชมถ่ายทอดสด และสถิติหวยออมสินย้อนหลัง

โค้งสุดท้ายสำหรับการลุ้นเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ ร่วมติดตามผลการออกรางวัล สลากออมสิน งวดประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2569 สำหรับคอหวยที่ต้องการลุ้นผลรางวัลแบบเรียลไทม์ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน 2 ช่องทางหลัก ดังนี้

ผลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 (รอประกาศผลอย่างเป็นทางการ)

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท

  • รอผลอย่างเป็นทางการ

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

  • รอผลอย่างเป็นทางการ

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 3,910 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

  • รอผลอย่างเป็นทางการ

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 7,820 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

  • รอผลอย่างเป็นทางการ

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 11,730 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท

  • รอผลอย่างเป็นทางการ

เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง (งวดที่ 613 และงวดที่ 616-630 จำนวน 584,178 อันดับ อันดับละ 200 บาท / งวดที่ 631-634 จำนวน 184,835 อันดับ อันดับละ 150 บาท)

  • รอผลอย่างเป็นทางการ

เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง

  • รอผลอย่างเป็นทางการ

รางวัลพิเศษสลากออมสินพิเศษ 1 ปี และ 2 ปี จำนวน 30 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

  • รอผลอย่างเป็นทางการ

หมายเหตุ: ผลรางวัลจะประกาศอย่างเป็นทางการหลังการออกสลากเสร็จสิ้นในช่วงบ่าย ผู้อ่านสามารถกดรีเฟรชหน้านี้หรือติดตามผ่านลิงก์ถ่ายทอดสดด้านบนเพื่อดูผลแบบเรียลไทม์

สถิติหวยออมสินย้อนหลัง เฉพาะงวดวันที่ 16 (30 งวดล่าสุด)

สำหรับแนวทางการลุ้นโชคในงวดนี้ รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลสลากออมสิน เฉพาะที่ออกในวันที่ 16 ย้อนหลังไปจำนวน 30 งวด เพื่อให้นักเสี่ยงโชคใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ดังนี้

  • หวยงวด 16 มิ.ย. 69: รางวัลที่ 1 (7728833) | รางวัลที่ 2 (4041767) | 3 ตัวบน (833) | 2 ตัวล่าง (67)
  • หวยงวด 16 พ.ค. 69: รางวัลที่ 1 (4095899) | รางวัลที่ 2 (8705603) | 3 ตัวบน (899) | 2 ตัวล่าง (03)
  • หวยงวด 16 เม.ย. 69: รางวัลที่ 1 (4125945) | รางวัลที่ 2 (4647615) | 3 ตัวบน (945) | 2 ตัวล่าง (15)
  • หวยงวด 16 มี.ค. 69: รางวัลที่ 1 (7623395) | รางวัลที่ 2 (2514568) | 3 ตัวบน (395) | 2 ตัวล่าง (68)
  • หวยงวด 16 ก.พ. 69: รางวัลที่ 1 (6174300) | รางวัลที่ 2 (2760688) | 3 ตัวบน (300) | 2 ตัวล่าง (88)
  • หวยงวด 16 ม.ค. 69: รางวัลที่ 1 (2191095) | รางวัลที่ 2 (1044380) | 3 ตัวบน (095) | 2 ตัวล่าง (80)
  • หวยงวด 16 ธ.ค. 68: รางวัลที่ 1 (4379649) | รางวัลที่ 2 (7973160) | 3 ตัวบน (649) | 2 ตัวล่าง (60)
  • หวยงวด 16 พ.ย. 68: รางวัลที่ 1 (4050300) | รางวัลที่ 2 (4414661) | 3 ตัวบน (300) | 2 ตัวล่าง (61)
  • หวยงวด 16 ต.ค. 68: รางวัลที่ 1 (1807159) | รางวัลที่ 2 (7092411) | 3 ตัวบน (159) | 2 ตัวล่าง (11)
  • หวยงวด 16 ก.ย. 68: รางวัลที่ 1 (9421278) | รางวัลที่ 2 (8258353) | 3 ตัวบน (278) | 2 ตัวล่าง (53)
  • หวยงวด 16 ส.ค. 68: รางวัลที่ 1 (6624087) | รางวัลที่ 2 (7199284) | 3 ตัวบน (087) | 2 ตัวล่าง (84)
  • หวยงวด 16 ก.ค. 68: รางวัลที่ 1 (9312918) | รางวัลที่ 2 (1117149) | 3 ตัวบน (918) | 2 ตัวล่าง (49)
  • หวยงวด 16 มิ.ย. 68: รางวัลที่ 1 (9515211) | รางวัลที่ 2 (6037476) | 3 ตัวบน (211) | 2 ตัวล่าง (76)
  • หวยงวด 16 พ.ค. 68: รางวัลที่ 1 (6478420) | รางวัลที่ 2 (3630176) | 3 ตัวบน (420) | 2 ตัวล่าง (76)
  • หวยงวด 16 เม.ย. 68: รางวัลที่ 1 (5686653) | รางวัลที่ 2 (4278121) | 3 ตัวบน (653) | 2 ตัวล่าง (21)
  • หวยงวด 16 มี.ค. 68: รางวัลที่ 1 (1623195) | รางวัลที่ 2 (6115941) | 3 ตัวบน (195) | 2 ตัวล่าง (41)
  • หวยงวด 16 ก.พ. 68: รางวัลที่ 1 (6174300) | รางวัลที่ 2 (2760688) | 3 ตัวบน (300) | 2 ตัวล่าง (88)
  • หวยงวด 16 ม.ค. 68: รางวัลที่ 1 (4277393) | รางวัลที่ 2 (8322902) | 3 ตัวบน (393) | 2 ตัวล่าง (02)
  • หวยงวด 16 พ.ย. 67: รางวัลที่ 1 (8662524) | รางวัลที่ 2 (8155942) | 3 ตัวบน (524) | 2 ตัวล่าง (42)
  • หวยงวด 16 ก.ย. 67: รางวัลที่ 1 (1811657) | รางวัลที่ 2 (7623778) | 3 ตัวบน (657) | 2 ตัวล่าง (78)
  • หวยงวด 16 ส.ค. 67: รางวัลที่ 1 (7175122) | รางวัลที่ 2 (2335039) | 3 ตัวบน (122) | 2 ตัวล่าง (39)
  • หวยงวด 16 ก.ค. 67: รางวัลที่ 1 (5982313) | รางวัลที่ 2 (7766522) | 3 ตัวบน (313) | 2 ตัวล่าง (22)
  • หวยงวด 16 มิ.ย. 67: รางวัลที่ 1 (5533648) | รางวัลที่ 2 (4459711) | 3 ตัวบน (648) | 2 ตัวล่าง (11)
  • หวยงวด 16 พ.ค. 67: รางวัลที่ 1 (2149129) | รางวัลที่ 2 (6144915) | 3 ตัวบน (129) | 2 ตัวล่าง (15)
  • หวยงวด 16 เม.ย. 67: รางวัลที่ 1 (0162620) | รางวัลที่ 2 (9290399) | 3 ตัวบน (620) | 2 ตัวล่าง (99)
  • หวยงวด 16 มี.ค. 67: รางวัลที่ 1 (6534844) | รางวัลที่ 2 (1820861) | 3 ตัวบน (844) | 2 ตัวล่าง (61)
  • หวยงวด 16 ก.พ. 67: รางวัลที่ 1 (8595546) | รางวัลที่ 2 (6495568) | 3 ตัวบน (546) | 2 ตัวล่าง (68)
  • หวยงวด 16 ม.ค. 67: รางวัลที่ 1 (5846082) | รางวัลที่ 2 (4586086) | 3 ตัวบน (082) | 2 ตัวล่าง (86)
  • หวยงวด 16 ธ.ค. 66: รางวัลที่ 1 (8135053) | รางวัลที่ 2 (5030837) | 3 ตัวบน (053) | 2 ตัวล่าง (37)
  • หวยงวด 16 พ.ย. 66: รางวัลที่ 1 (5557423) | รางวัลที่ 2 (0263698) | 3 ตัวบน (423) | 2 ตัวล่าง (98)

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 08:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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