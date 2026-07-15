โฆษกตำรวจฯ สั่ง สน.พระโขนง ชี้แจงข้อเท็จจริงคลิปตำรวจยื่นสมุดใบสั่งเข้ารถยนต์
โฆษกตำรวจ สั่ง สน.พระโขนง ชี้แจงข้อเท็จจริงคลิปตำรวจยื่นสมุดใบสั่งเข้ารถยนต์ ก่อนชี้คนถ่ายคลิป บริเวณด่านบริเวณซอยสุขุมวิท 83
จากกรณีที่มีคลิป ตำรวจจราจร สน.พระโขนง ตั้งด่านบริเวณซอยสุขุมวิท 83 (ขาออก) ได้เรียกรถยนต์เปิดกระจกพูดคุย ขอดูใบขับขี่ ป้ายภาษี ก่อนยื่นสมุดใบสั่งเข้าไปในรถแล้วเดินออกไป ก่อนหันมามองชูนิ้วชี้ให้คนถ่าย จนกลายเป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์นั้น
ล่าสุด พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า ตนได้รับทราบข้อมูลและภาพที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ สน.พระโขนง แล้ว
จากภาพที่ปรากฏในเบื้องต้น หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง ก็อาจเป็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม และอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.)
ตนจึงได้สั่งการให้ ผกก.สน.พระโขนง รายงานข้อเท็จจริงโดยด่วน พร้อมตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อใด ภายใต้สถานการณ์อย่างไร และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และยุทธวิธีตำรวจหรือไม่
ยืนยันหลักการเดิมว่า หากการตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบอย่างตรงไปตรงมา แต่หากพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนระเบียบ ก็จะดำเนินการตามข้อเท็จจริง ทั้งทางวินัยและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิด ส่วนตัวเชื่อว่าการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และเปิดเผยข้อเท็จจริง จะเป็นวิธีสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้ดีที่สุด หากมีผลการตรวจสอบแล้ว ผมจะนำมาเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบต่อไป
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