ข่าว

โฆษกตำรวจฯ สั่ง สน.พระโขนง ชี้แจงข้อเท็จจริงคลิปตำรวจยื่นสมุดใบสั่งเข้ารถยนต์

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 15:09 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 15:11 น.
ขอบคุณภาพจาก : Pom Pranorm

โฆษกตำรวจ สั่ง สน.พระโขนง ชี้แจงข้อเท็จจริงคลิปตำรวจยื่นสมุดใบสั่งเข้ารถยนต์ ก่อนชี้คนถ่ายคลิป บริเวณด่านบริเวณซอยสุขุมวิท 83

จากกรณีที่มีคลิป ตำรวจจราจร สน.พระโขนง ตั้งด่านบริเวณซอยสุขุมวิท 83 (ขาออก) ได้เรียกรถยนต์เปิดกระจกพูดคุย ขอดูใบขับขี่ ป้ายภาษี ก่อนยื่นสมุดใบสั่งเข้าไปในรถแล้วเดินออกไป ก่อนหันมามองชูนิ้วชี้ให้คนถ่าย จนกลายเป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์นั้น

ล่าสุด พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า ตนได้รับทราบข้อมูลและภาพที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ สน.พระโขนง แล้ว

จากภาพที่ปรากฏในเบื้องต้น หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง ก็อาจเป็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม และอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.)

ตนจึงได้สั่งการให้ ผกก.สน.พระโขนง รายงานข้อเท็จจริงโดยด่วน พร้อมตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อใด ภายใต้สถานการณ์อย่างไร และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และยุทธวิธีตำรวจหรือไม่

ยืนยันหลักการเดิมว่า หากการตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบอย่างตรงไปตรงมา แต่หากพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนระเบียบ ก็จะดำเนินการตามข้อเท็จจริง ทั้งทางวินัยและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิด ส่วนตัวเชื่อว่าการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และเปิดเผยข้อเท็จจริง จะเป็นวิธีสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้ดีที่สุด หากมีผลการตรวจสอบแล้ว ผมจะนำมาเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

จบภารกิจ! ทราย สมุทร ถูกถอนฟ้องคดีลูกเนรคุณ ส่งต่อสภาครอบครัวภิรมย์ภักดีดูแล

4 นาที ที่แล้ว
สรุปดราม่า บังโต-บังตาล แถลงด่วน สยบข่าวลือ เนื้อแท้ ค้างเงินเดือน-หักประกันสังคม ข่าว

สรุปดราม่า บังโต-บังตาล แถลงด่วน สยบข่าวลือ เนื้อแท้ ค้างเงินเดือน-หักประกันสังคม

29 นาที ที่แล้ว
ภาพล่าสุด คิมซูฮยอน กลับมารับงานแรกในรอบ 1 ปี 4 เดือน หลังเผชิญข่าวฉาว จนถูกพักงาน บันเทิง

ภาพล่าสุด คิมซูฮยอน ซูบผอมลงมาก หลังเผชิญข่าวฉาว จนถูกพักงาน

44 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

แม่ใจสลาย ลูก ป.1 อ่านหนังสือไม่ได้ ครูหวดด้วยไม้กลอง มือหักผิดรูป ต้องผ่าตัดดัดกระดูก

45 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ไวรัลสุดฮา! ครูโพสต์ถาม โจทย์คณิตฯ ป.2 คำถามง่ายๆ แต่ชาวเน็ตตอบเหมือนกันหมด

48 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ทะเบียนรถหลวงปู่ศิลา นิมนต์กิจ กทม. 16 ก.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ดทะเบียนรถ หลวงปู่ศิลา นิมนต์กิจ วัดยานนาวา กทม. 16 ก.ค. 69

53 นาที ที่แล้ว
ช็อก! นักแสดงหนุ่ม &quot;เจมมี่เจมส์&quot; ใช้ชีวิต 30% หมดไปกับการดื่ม สุดท้ายตรวจเจอซีสต์ในสมอง บันเทิง

ช็อก! นักแสดงหนุ่ม ใช้ชีวิต 30% ไปกับการดื่ม สุดท้ายตรวจเจอซีสต์ในสมอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปวิน ฟาดคนค้านรัฐเยียวยาเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ข่าว

อ.ปวิน ซัด คนค้านเยียวยาเหยื่อไฟไหม้ ทำไมคนเที่ยวถูกมองชั่ว ลั่น วัดมีเต็มไปหมด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” จี้ “สุชาติ” ชี้แจงด่วน จัดงานวันเกิดที่กระทรวงสิ่งแวดล้อม ถามเป็นเรื่องปกติไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร.พัทยา สั่งย้าย 3 ตำรวจ ปมเรียกค่าปรับเป็นเงินสด ออกบิลร้านค้า ให้นักท่องเที่ยวคูเวต ข่าว

ตร.พัทยา สั่งย้าย 3 ตำรวจ ปมเรียกค่าปรับเป็นเงินสด ออกบิลร้านค้า ให้นักท่องเที่ยวคูเวต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ รอดตายหวุดหวิด คิดว่าเอฟเฟกต์ แฉร้านไร้สัญญาณเตือน-สปริงเกอร์ไม่ทำงาน ข่าว

เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ รอดตายหวุดหวิด คิดว่าเอฟเฟกต์ แฉร้านไร้สัญญาณเตือน-สปริงเกอร์ไม่ทำงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้งสุดท้าย! ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม พลาด 20 ก.ค. 69 หมดสิทธิเลือกคนดูแลเงินตัวเองทันที เศรษฐกิจ

โค้งสุดท้าย! ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม พลาด 20 ก.ค. หมดสิทธิเลือกคนดูแลเงินตัวเองทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกตำรวจฯ สั่ง สน.พระโขนง ชี้แจงข้อเท็จจริงคลิปตำรวจยื่นสมุดใบสั่งเข้ารถยนต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องอุ้ม อาสาสมัครกู้ภัย เสียชีวิตในเหตุไฟไหม้ลาดพร้าว ข่าว

สลดสาเหตุ น้องอุ้ม อาสากู้ภัย สำลักควันไฟไหม้โรงเบียร์ดับ แม่ร่ำไห้เงินแทนชีวิตไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา สั่งเข้ม ห้ามร้านเช่าชุด หน้าปราสาทนครวัด ใช้วัสดุผ้า-เครื่องประดับจากไทย ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา สั่งเข้ม ห้ามร้านเช่าชุด หน้าปราสาทนครวัด ใช้วัสดุผ้า-เครื่องประดับจากไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปั๊บ โปเตโต้ เปิดแผลเก่า 19 ปี โดนตบกลางเวทีแถมโดนยิงขู่ ชาวเน็ตขุดคู่กรณีวันนี้เป็นถึงผู้ตรวจราชการ บันเทิง

ปั๊บ โปเตโต้ 19 ปีจำไม่ลืม เคยโดนตบกลางเวที-ยิงขู่ คู่กรณีวันนี้เป็นถึงข้าราชการใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! เพิกถอนสิทธิ 5,814 ราย ปมโกงสอบ ขรก.ท้องถิ่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักบินอังกฤษ เขียนข้อความ “ผมเบื่อ” กลางอากาศ ขณะบินทดสอบชิ้นส่วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สองต่างชาติทะเลาะบนถนนภูเก็ต ข่าว

คลิปนาที ฝรั่งซัดนัวบนถนนภูเก็ต รัวหมัด-เตะเสยจนเลือดอาบ คาดฉุนปาดหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! กพช. เคาะเอาค่าไฟสาธารณะออกจากบิลของประชาชน ดำเนินการเร็วสุด ส.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เป็กกี้ ศรีธัญญา ขึ้นศาล คดีอดีตคู่ชีวิตฟ้องแบ่งทรัพย์สิน ลุ้นเส้นตาย 23 ก.ค. นี้ บันเทิง

เป็กกี้ ศรีธัญญา ขึ้นศาล คดีอดีตสามีฟ้องแบ่งทรัพย์สิน ลุ้นเส้นตาย 23 ก.ค. นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มหัวใส ไลฟ์ติ๊กต็อก หาที่จอดรถ BTS หมอชิต มุมดีจนคนแห่ดูคลิปล่าสุดทะลุ 1 ล้าน ข่าว

หนุ่มหัวใส ไลฟ์ติ๊กต็อก หาที่จอดรถ BTS หมอชิต มุมดีจนคนแห่ดูคลิปล่าสุดทะลุ 1 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาล รธน. มีมติเลือก &quot;อุดม สิทธิวิรัชธรรม&quot; เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ คนใหม่ ข่าวการเมือง

ศาล รธน. มีมติเลือก “อุดม สิทธิวิรัชธรรม” เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ คนใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จดหมายยังเจส่งตรงจากเรือนจำถึงครอบครัว บันเทิง

จดหมาย ยังเจ แร็ปเปอร์หนุ่ม ยันไร้คนรังแก วอนแม่เยี่ยม ขอเงินซื้อของในเรือนจำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลพิพากษาจำคุกนักบินสายการบินดังญี่ปุ่น 20 เดือน จับของสงวนแอร์สาวหลังเลิกงาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 15:09 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 15:11 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพล่าสุด คิมซูฮยอน กลับมารับงานแรกในรอบ 1 ปี 4 เดือน หลังเผชิญข่าวฉาว จนถูกพักงาน

ภาพล่าสุด คิมซูฮยอน ซูบผอมลงมาก หลังเผชิญข่าวฉาว จนถูกพักงาน

เผยแพร่: 15 กรกฎาคม 2569

แม่ใจสลาย ลูก ป.1 อ่านหนังสือไม่ได้ ครูหวดด้วยไม้กลอง มือหักผิดรูป ต้องผ่าตัดดัดกระดูก

เผยแพร่: 15 กรกฎาคม 2569
เลขเด็ด ทะเบียนรถหลวงปู่ศิลา นิมนต์กิจ กทม. 16 ก.ค. 69

เลขเด็ดทะเบียนรถ หลวงปู่ศิลา นิมนต์กิจ วัดยานนาวา กทม. 16 ก.ค. 69

เผยแพร่: 15 กรกฎาคม 2569
ช็อก! นักแสดงหนุ่ม &quot;เจมมี่เจมส์&quot; ใช้ชีวิต 30% หมดไปกับการดื่ม สุดท้ายตรวจเจอซีสต์ในสมอง

ช็อก! นักแสดงหนุ่ม ใช้ชีวิต 30% ไปกับการดื่ม สุดท้ายตรวจเจอซีสต์ในสมอง

เผยแพร่: 15 กรกฎาคม 2569
Back to top button